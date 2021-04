Partizan je pobedom stavio tačku na još jednu nesrećnu sezonu u Jadranskoj ligi. U poslednjem meču za takmičarsku 2020/21 u regionalnom takmičenju Parni valjak je razbio Split rezultatom 80:58 (26:13, 16:8, 19:22, 19:15) čime je nekadašnjeg prvaka Evrope iz Dalmacije gurnuo na poziciju koja nosi baraž za opstanak u elitnom rangu.

Partizan je vezao petu ligašku pobedu i igra praktično najbolju košarku pod komandom Aleksandra Matovića. Sada se verovatno mnogi pitaju zašto se promena Saša Filipovskog nije dogodila ranije, ali sada je najlakše biti general posle borbe. U Humskoj 1 mogu da budu zadovoljni onim što je Matović napravio, jer je odbranjena čast kluba i sprečen košmarni scenario u kojem bi se tim borio za opstanak što se donekle naslućivalo u trenutku kada je Filipovski smenjen. Crno-belima za kraj ove turbulentne sezone ostaje još dvonedeljna Superliga koja će se igrati tek za mesec dana. Dakle, sasvim dovoljno vremena imaće ekipa da odmori, odradi još jedne pripreme i pokuša da pomrsi račune večitom rivalu koji je i ove godine prvi kandidat za titulu šampiona Srbije.

Partizan je igrao meč bez rezultatskog značaja, ali se od uvodnih taktova susreta videlo da neće biti nikakvih kalkulacija. Nedostajala je takmičarska košarka ekipi s obzirom da su imali pauzu od pune tri sedmice dok su se odigrali svi zaostali mečevi iz prethodnog dela sezone. Koliko im je zaista falilo da se rastrče po parketu i igraju ono što najbolje znalo videlo se po rezultatu prve četvrtine koja je završena rezultatom 26:13. Ne samo što su se crno-beli razigrali brzo i vezivali dobre akcije u kontinuitetu, veliki zamajac domaćin je dobio sa strane protivnika koji je pucao katastrofalno loše u utakmici sezone! To je dovelo do toga da se do kraja prvog poluvremena stigne do vođstva od 21 poena razlike (42:21), a da Split ostane na samo osam poena za deonicu uz jako slabih 28 odsto šuta iz igre.

Nimalo nije bio zadovoljan trener Mile Karakaš onim što je mogao da vidi od svojih pulena, a još je veće opterećenje za ekipu predstalo odsustvo ponajboljeg igrača Roka Lenija Ukića. Partizan je najveći deo posla odradio praktično u prvom delu susreta, posle čega se igralo u nešto opuštenijem maniru s tim da je razlika i dalje imala tendenciju rasta. To se najviše osetilo u poslednjoj četvrtini kada je Partizan stigao do maksimalnih 26 poena razlike (76:50) i potpisao Splitu borbu za opstanak!

Logično, trener Matović je u ovakvim okolnostima iskoristio praktično sve raspoložive snage i dozirao je svojim igračima minutažu kako bi se izbegla opasnost od povrede. Najefikasniji su bili Ognjen Jaramaz i Markus Pejdž sa po 13 poena i po četiri asistencije. Poen manje imao je Erik Mika koji je dugo bio bez promašaja iz igre, dok je 11 poena uz devet skokova imao Rašon Tomas. Od svih igrača koji su igrali samo se Džoš Perkins nije upisao u listu strelaca, dok je kapiten Novica Veličković kompletnu akciju posmatrao sa klupe za rezerve. Minute su dobili mladi Đorđije Jovanović i Nikola Radovanović, koji su pobedi doprineli sa pet, odnosno dva poena.

Kod gostiju Luka Babić imao je 13, a Marko Luković 12 poena uz samo 4/18 iz igre (2/12 za tri) i četiri skoka. Split je za celu utakmicu šutirao jedva 30 odsto iz igre, uz tek 9/36 za tri poena iliti 25 odsto. Zanimljivo, Split je imao skok više od Partizana (35-34), ali i čak sedam ofanzivnih skokova naspram rivala (13-6).

ABA LIGA

Ponedeljak

FMP – Krka 91:85

/Radonjić 18 – Barič 20/

Partizan – Krka 80:58

/Jaramaz 13 – Babić 13/

Borac – Cibona 77:82

/Novaković 15 – Novačić 21/

18.00: Zadar - Crvena zvezda

Utorak

18.00: Igokea - Mornar

18.00: Cedevita Olimpija - Mega