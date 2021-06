Nagledao se Paritizan ove sezone stranaca, neki su bili bolji, neki gori, ali je neki opšti utisak kod pristalica kluba bio da žele da vide više mladih domaćih imena. Jer to je često bio dobitni koncept u prošlosti kluba. Ovakva Superliga kakva se sada igra, ako ništa drugo, dobra je za razvoj talenata. Partizan je doveo trojicu igrača pred plej-of, a među njima je i Aleksa Stepanović, novo ime.

Upravo zbog toga je trener Slobode iz Užica, Oliver Popović, inače bivši košarkaš Partizana i Crvene zvezde, dobar izbor za sagovornika. Ali i zbog toga što i sam voli da forsira domaće košarkaše što Slobodi daje veliki plus. Naravno, govorio je o svom doskorašnjem pulenu Stepanoviću koji pokušava da se nametne u Partizanu odakle je stigao upravo iz Užica, ali i Dušanu Miletiću, Treju Drekselu, Mihailu Petroviću i Urošu Trifunoviću.

Partizan nije pokazao neku posebnu košarku u plej-ofu protiv Mladosti, ali u drugom meču su najbolji strelci bili Trifunović sa 19 poena, Miletić 14, Stepanović sa 11 poena i šest skokova. Miletić je u prvom meču uhvatio 12 skokova. Dovoljno materijala da struka kaže svoje mišljenje o razvoju karijera ovih mladih košarkaša. Odnosno o njihovim vrlinama, manama i dometima.

Za početak - Aleksa Stepanović.

"Stepa je talentovano dete, dobar momak. Bila mu je ovo prva zahtevnija sezona, jer je igrao KLS i ABA 2 ligu. Levoruk je, nezgodan za čuvanje. Malo igrača na poziciji četiri igra tako. Pretpostavljam da je njegov cilj da se izbori da ostane u klubu za sledeću sezonu, da može da prati taj nivo treninga kakav je u Partizanu. Pretpostavljam da je to i ideja ljudi u Partizanu", kaže Popović za Mozzart Sport.

U dva dosadašnja meča mogli su navijači da vide da Stepanović igra levom rukom, a u prvoj utakmici se istakao odličnom blokadom što je bio i potez utakmice.

„Veoma je atipičan. Svi igrači koji igraju levom rukom su atipični, a posebno na poziciji četiri. Ima dobru fiziku, dobro trčanje u tranziciji. Radio je dosta na igri jedan na jedan, vežbao. Igra dosta leđima,poseduje dobru leđnu tehniku. Njegova prednost treba da bude u igri jedan na jedan. Šut za tri poena nije problematičan, nego jednostavno zavisi od samopouzdanja. Može da pogodi za tri. Imao je i jako dobrih utakmica, ali i onih gde nije bio na svom nivou. Talentovan je dosta, stvarno, ali ima prostora za napredak. Treba da igra čvršće. Talentovan momak koji prihvata savete i želi da radi. Videćemo da li je još spreman za ABA 1 i Evrokup, to će da vide ljudi u Partizanu“, jasan je Popović.

Foto: MN Press

U drugom meču protiv Mladosti, Stepanović je zabeležio 11 poena i tome dodao šest skokova.

„Pogledao sam ga protiv Mladosti u drugoj utakmici. Generalno je igrač koji može i u napadu i u odbrani da pomogne u skoku. Može da preuzme sve od jedan do četiri u igri jedan na jedan i to mu je jedna od glavnih odlika. Ima dugačke ruke. Što se samog skoka tiče i tu postoji prostor za napredak“.

Njegov kolega ispod koša u prva dva meča četvrtfinala bio je Dušan Miletić. Njega je Partizan povukao za plej-of iz Borca gde se talentovani centar solidno pokazao.

„Miletić se pojavio pre par godina kada jeiz Sloge prešao u Partizan, interesantno dete stvarno. Igra na poziciji pet, a uz to sasvim korektno šutira, može da razvuče odbranu. Zato je interesantan, očekivao sam da će se duže zadržati u Partizanu i biti pomoć. Vraćen je u Čačak i tamo odigrao korektnu sezonu. Može da bude izuzetno koristan igrač, zato ga je Partizan i vratio u svoje redove“.

Zanimljivo je da je Miletić baš i protiv Partizana pokazivao, dok je bio u Borcu, da poseduje nezgodan šut sa distance.

„Može i dugu dvojku i trojku da pogodi. Osnovni kvalitet mu je što mu igra zavisi od igrača na pozicijama jedan i dva koji će ga hraniti loptama. Dobro trči kontru, dobro rola, na ofanzivnom skoku je dobar. Nije se slučajno obreo u Partizanu“.

Foto: KK Partizan/Dragana Stjepanović

Uroš Trifunović je neko koga ljubitelji košarke mnogo bolje poznaju, a čini se da je ove sezone napredovao i dobio na samopouzdanju. Protiv Mladosti je u dva meča bio vodeći košarkaš, što i nije do kraja merodavno, ali je i u ABA ligi pokazao u mnogim utakmicama da poseduje priličan broj poena u rukama.

„Iskreno, Trifunović do pre godinu, dve nije igrao odbranu na nivou na kom bi trebalo. Mislim da je to najveći problem kod njega bio. Talentovan je u napadu, dobra ruka. Može da igra pomoćnog plejmejkera. Pokušava da popravi defanzivu za seniorski nivo da bi mogao da dođe do veće minutaže, verovatno je i sam svestan toga i pokušava da bude što agresivniji u defanzivi. Napredovao je u odnosu na prošlu sezonu, a mišljenja sam da je ove sezone mogao još više da igra. Napadački je jako dobar“.

Navijače Partizana je sinoć dočekala loša vest da se Trej Dreksel povredio u drugom meču protiv Mladosti, a Popović vidi da će on moći da pomogne crno-belima, naravno kada bude bio spreman.

„Dobro telo, izuzetno dobar fizički. Imao je povrede prošle sezone, ali se vratio i trenirao jako. Svaku utakmicu daje sve od sebe. Dvojka koja igra raznovrsno i to dosta. Zna i leđima da igra i u piku može i trojku da pogodi. U Mladosti je imao sva prava, što je važno reći. Videćemo kako će se snaći u Partizanovom sistemu. Može li sebe da svede na to da igra sa manjim brojem lopti? A da bude to i dalje kvalitetno. Igra dobru odbranu, učestvuje u svim segmentima. Ali, moraće da shvati da je došao u Partizan i da neće imati toliko lopti. To je generalno problem kada neki igrač dolazi u Partizan ili Zvezdu ili neki veći klub, a imao je velika prava u manjem klubu. Fizički može, videćemo kako će sa glavom reagovati. Mnogo je bilo igrača u Partizanu koji su došli iz manjih klubova i nisu izdržali taj pritisak“, kaže Popović.

Foto: KK Partizan/Dragana Stjepanović

Na kraju, kratak komentar na igru mladog plejmejkera Mihaila Petrovića. I on je dobio šansu protiv Mladosti. Visok je 188 centimetara, a košarkom je počeo da se bavi u rodnom gradu Prokuplju, u ekipi Probasket. Plejmejker crno-belih juniora i U19 reprezentacije Srbije član je Parnog valjka od sezone 2018/19.

„Gledao sam ga u Užicu u završnici juniorske lige. Drugačije ga je gledati naravno na tom nivou i sada na seniorskom u Partizanu. Generalno je ta pozicija plejmejkera u deficitu kod svih, pa i kod Partizana. Dobar je, siguran na lopti. Odigrao je protiv Mladosti sasvim korektno što se tiče prevođenja, siguran je, nije ništa preterano loše uradio. Očigledno je ideja Partizana da on bude u prvom timu i da je procena da to tako treba. Generalno smo u našoj košarci deficitarni na poziciji plejmejkera“, podvlači Popović.

Ne treba zaboraviti ni da šansu da se dokažu na najvišem nivou dobijaju, ili će tek dobiti, Đorđije Jovanović, Luka Tarlać, Nikola Radovanović, Lazar Stefanović... Uz sve prethodno nabrojane, baza igrača iz koje će sportski direktor Zoran Savić, naravno uz novog trenera, birati ono što im se najviše sviđa.

