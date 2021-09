Pavićević: To što nemamo više zvučnih imena nikako ne znači da ćemo imati slabiji tim

Mornar je ovog leta napravio dosta promena. Nova lica su Gligorije Rakočević, Kori Dejvis, Strahinja Mićović, Milija Miković, Trej Luis i Vladimir Mihailović.

Klub su napustili Džejkob Pulen, Derek Nidam, Keni Gejbrijel, Ajzea Vajthed, Džoni Hamilton, Milko Bjelica, Marko Mugoša, Radoje Vujošević i Uroš Luković.

Trener Maihailo Pavićević kaže da sve ove promene ne znače da će ekipa biti slabija nego prošle sezone.

"Bez obzira na to što više nemamo zvučnih imena to nikako ne znači da ćemo imati slabiji tim nego prošle godine. Trenerski posao se i sastoji od toga na napravi najbolji mogući tim od igrača koji su mu na raspolaganju. Još ukoliko su ovako dobri i vaspitani momci, onda je milina raditi na tome", dodao je Pavićević.

Ističe strateg Mornara da je ponašanje igrača na nivou, a time upravo braća Pavićević nisu bila zadovoljna prošle sezone.

"Zadovoljan sam onim što smo odradili u pripremnom periodu. Nikad to za trenera nije dovoljno, ali u ovom trenutku moram da budem zadovoljan. Od prvog dana kad smo se okupili pa do sada, sve svoje obaveze igrači su odradili na maksimalno profesionalan način. To je ono što smo tražili od svih njih i kad smo pravili ovu novu ekipu to nam je bio jedini uslov. Znači - da smo svi kao jedan, da pravimo pravu, sportsku, radnu atmosferu i mislim da smo na dobrom putu da na tome istrajemo. Na dobrom smo putu i da napravimo igru koja će biti adekvatna uloženom trudu na treninzima", rekao je Pavićević.