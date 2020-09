Logika nalaže da se pojavi u prostorijama fudbalskog kluba, ali kako su crno-beli jutros otputovali za Moldaviju na susret sa Sfintulom, Predrag Mijatović je privrženost Partizanu dokazao posetom košarkaškoj sekciji.

Bar po dva osnova. Em što ga za predsednika Parnog valjka Ostoju Mijailovića veže prijateljski odnos, em što i sam voli zvuk basketare. Otud, druženje velikana ovdašnjeg fudbala i prvog čoveka kluba iz Humske.

„Uvek se prijatno osećam u Partizanovoj kući, u ovom slučaju košarkaškog kluba. Svi smo mi jedno. Želeo sam da se ispričam sa predsednikom Ostojom, pošto se dugo nismo videlo. Raduje me da s njim mogu da podelim ne samo detalje vezane za košarku, već i za fudbal, kao i sve ostalo što njega i mene zanima“, ističe legendarni as Budućnosti, Partizana, Valensije i Real Madrida.

O eventualnoj poslovnoj saradnji nije bilo reči ili se o tome nije javno govorilo, ali je dogovoreno da Mijat u vremenu budućem, kad virus korona popusti, s počasnog mesta u Beogradskoj areni odgleda jednu utakmicu ekipe Vlada Šćepanovića.

„Obožavam košarku kao sport. Sećam se, dok sam bio profesionalni fudbaler, uvek sam na kratkim odmorima voleo da igram basket. Nizak sam za basket, ali sam ga voleo. Košarku pratim, posebno Partizan i situacija je pozitivna otkako je moj prijatelj postao predsednik. Ne znam da li će se neko naljutiti, nije ni bitno, to je činjenica. Sad je zbog cele situacije malo teže voditi celu priču, međutim, Ostoja to može da uradi na najbolji mogući način. Raduje me kad Partizan osvaja titule i ostvaruje dobre rezultate“.

Crno-beli su prošle sezone zaustavljeni dok su bili u naletu. Odbranili su pehar Kupa Radivoja Koraća, imali prednost u plej-ofu ABA lige i Evrokupa, a onda je buknula pandemija, takmičenja su prekinuta i propala je šansa da se u vitrine unese još koji pehar. U Humskoj žele reprizu tih rezultata, iako su svesni da je globalna kriza ograničavajući faktor.

„Vidim da su svi sportovi u velikim problemima, klubovi su bili naviknuti na finansijsku situaciju, a sad je nemoguće predviđati šta će se desiti i u narednih deset dana. Dosta je komplikovano, Ostoja to dobro zna, veliki ljudi i velike vođe se vide u teškim situacijama. Uvek postoji rešenje, svi zajedno moramo da što pre izađemo iz ove situacije. Inače sam optimista...“

Još samo da korona utihne, pa da se ceo svet vrati u normalu. Što se neće baš skoro desiti, te čuveni centarfor poziva na jedinstvo čitave populacije.

„U Španiji je bila teška situacija poslednjih meseci, ali nekako se snalazimo. Najbitnije je da pratimo savete zdravstvene organizacije, da budemo odgovorni, jer virus postoji i nije naivan. Apleujem na sve ljude da ispoštuju ono što se savetuje, na taj način ćemo brže izaći iz te situacije. Vidim da je i ovde, nekad više, nekad manje, situacija problematična, svi zajedno moramo da uradimo da ovo postane ružna prošlost“, dodao je Predrag Mijatović.