Pedrov Real sada krenuo da gazi

Bila je ovo ofanzivna klinika Reala, ako izuzmemo treću deonicu kada se domaćin očigledno opustio. Mogli ste i vi da se opustite jer je početkom drugog poluvremena poveo 16 razlike što je vama sasvim bilo dovoljno da zaokružite ovaj par.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Jer zaista u jednom momentu Real je potpuno posustao i gosti su čak došli do izjednačnja kada je na semaforu stajalo 71:71. Međutim, od Asvela je to bilo to jer do preokreta nisu došli. Real se uozbiljio u poslednjih 10 minuta, krenuli su da pogađaju iz svih mogućih pozicija i na kraju upisali i više nego ubedljivu pobedu, kao što smo istakli, treću zaredom.

Trener Pedro Martinez je dao šansu svima, ali niko nije bolji večeras na parketu od Aleksa Feliza. Za svega 25 minuta je ubacio 26 poena uz spektakularan šut za tri poena jer je ubacio čak osam trojki iz 11 pokušaja. Pratio ga je standardno dobar Teo Maledon sa 16 poena.

U poraženom sastavu koji izgleda bolje nego prošle sezone, najefikasniji je bio Titi Vašington sa 17 poena, a jedan manje je ubacio Hugo Beson.

EVROLIGA, 6. kolo

Četvrtak

Fenerbahče - Partizan Mozzart Bet 74:65

/Šilds 17 - Tompson 13/

Olimpija Milano - Dubai 97:101

/Metjuz 21 - Bejkon 29/

Valensija - Makabi 88:91

/Bruks 14 - Klark 17/

Real Madrid - Asvel 111:92

/Feliz 26 - Vašington 17/

Petak

19.00 (1,45) Žalgiris (16,00) Efes (3,20)

20.00 (1,35) Crvena zvezda (16,00) Pariz (3,70)

20.15 (1,30) Panatinaikos (17,00) Hapoel (4,10)

20.30 (1,60) Virtus Bolonja (16,00) Baskonija (2,65)

20.30 (2,65) Barselona (16,00) Olimpijakos (1,60)