Penjaroja: Partizan nije samo Karlik, ne pričam sa Navarom pred utakmicu

Strateg crno-belih se potom osvrnuo na zdravstveno stanje kapitena Vanje Marinkovića , pozivajući na strpljenje kada je u pitanju njegov povratak na parket. „Mislim da je u formi, ali sada mora da vežba uz kontakt. Moramo da budemo strpljivi sa njim, a i on sam mora da bude strpljiv. Očekujem da bude spreman za dve do tri nedelje.”

Španski stručnjak je odmah naglasio da u taboru Partizana nema mesta za traženje izgovora, uprkos tome što rival u dvoranu stiže u sjajnoj formi. „Ovo je drugačija utakmica. Na kraju je pobeda ili poraz, kao i u svim drugim, ali znam da je za navijače posebna. Želimo da pobedimo i borićemo se uz naše navijače da to uradimo. Daćemo 100 odsto. Spremni smo da se nadmećemo. Imam 12 igrača i želimo da igramo bez izgovora. Zvezda je slavila na četiri utakmice u nizu u Evroligi, što uopšte nije lako. Imaju sjajnog trenera i igraju izuzetno dobro u odbrani” , poručio je Penjaroja .

Poslednjih dana dosta se govorilo o padu forme prve zvezde tima, Karlika Džonsa, ali Penjaroja je čvrsto stao uz svog plejmejkera, istakavši da je za pobedu u derbiju neophodan doprinos kompletnog kolektiva.

„Svi znaju da je Karlik važan igrač za nas i za Partizan. Ali ne samo Karlik Partizan... Potrebni su nam svi. Naši igrači igraju na dobrom nivou i jasno je da Karlik u poslednje tri utakmice nije postigao mnogo poena. To je tačno, protivnici su se u poslednjim mečevima fokusirali na nas, ali mislim da smo igrali slično kao u utakmicama koje smo pobeđivali. Promašili smo neke otvorene šuteve i moramo imati samopouzdanja da ih pogađamo. Karlik je naš lider i strelac, ali nam je potreban ceo tim, a ne samo jedan pojedinac.”

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Penjaroja je detaljno analizirao i kvalitete večitog rivala, istakavši da se na klupi Zvezde nalazi njegov veliki prijatelj i sunarodnik Ibon Navaro.

„Imaju talentovane igrače, dobre fizikalije i sjajne atletičare. Igraju čvrstu i konstantnu odbranu. To je ekipa visokog nivoa i ne treba se fokusirati samo na jednog pojedinca, već moramo da iskontrolišemo ceo njihov tim. Trenutno su u veoma dobrom ritmu i puni samopouzdanja, ali imamo ga i mi. Sutrašnji derbi je drugačija utakmica, prethodni rezultati nisu bitni. Ovo je najvažniji meč u gradu za sve.

Pitali su novinari Penjaroju da li se čuo sa sunarodnikom koji sedi na klupi Crvene zvezde.

"Što se tiče Navara, nismo se čuli pre ove utakmice — nula kontakta! On je dobar momak i moj prijatelj, ali sutra ćemo pokušati da ga 'izbacimo' iz hale i izvršimo maksimalan pritisak”, zaključio je šef struke crno-belih.