Penjaroja za Marku: El Klasiko je dečja igra u odnosu na večiti derbi

„Imao sam sreće da iskusim utakmice između Real Madrida i Barselone, koje su posebne, ali – ma koliko to možda grubo zvučalo – to je prava dečja igra u poređenju sa ovim. Ovo je sasvim druga priča”, smeška se Penjaroja za Marku.

Bivši trener Barselone je sunarodnicima dodatno potkrepio maločas izrečeni stav:

„Ovde postoji dodatni element: u pitanju su dva tima iz istog grada, što nije slučaj u El Klasiku. Beograd je podeljen, a vi osećate atmosferu u danima koji prethode utakmici, kao i u danima nakon nje... To je utakmica koja vredi isto koliko i svaka druga, ali u ovom kontekstu nosi mnogo veću težinu.“

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Marka podseća da je Partizan još pre dva dana potvrdio kako je dvorana rasprodata i da je prošle sezone, kada su crno-beli bili domaćini, evroligaški derbi ispratilo 21.854 ljudi.

„Atmosfera je potpuno drugačija. Srećan sam što sam u prilici da doživim ovakav meč. To je bio jedan od razloga koji me je motivisao kada sam odlučio da dođem u Beograd – želja da iskusim ovako nešto. To je zaista sjajna utakmica, koja sa sobom nosi ogroman pritisak za sve učesnike.”

Izjave Ibona Navara ne mogu da se pročitaju u Marki. Kako je madridski dnevnik napisao, trener Crvene zvezde je „tokom ove naporne nedelje izbegavao medije, osim onoga što Evroliga nalaže“. To nikako ne menja njegov odnos sa Penjarojom, koji je sjajan, ali ne znači da su pričali neposredno pred derbi. Čak se nisu sreli ni na ručku, kafi...

„Siguran sam da će iz ovoga izvući pouku. Svi mi koji radimo u ovom poslu znamo kako izgledaju utakmice u Beogradu, ali to jednostavno morate doživeti iz prve ruke. Ne bi izgledalo dobro kada bi se treneri Partizana i Crvene zvezde sreli. Osim ako ne želite da budete u vestima i da otvarate svaku informativnu emisiju. Naš odnos se neće promeniti, ali Crvena zvezda je naš najveći rival, a mi smo njihov. Tako da ćemo se sresti tokom leta. Ako se vidimo u Malagi ili ako on dođe u Barselonu, popričaćemo neobavezno“, dodao je Penjaroja.