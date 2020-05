Pešić: Država će pomagati Zvezdi i Partizanu, ali ne toliko kao dosad

“Priroda je počela da se oporavlja“, najčešći je zaključak koji možete čuti otkako je pandemija primorala ceo svet na kućnu izolaciju i karantin, a sada je na društvu da pokuša da vrati ekonomiju i privredu u normalu, kako bi stvari počele da funkcionišu.

Sportski kolektivi takođe rade svoj deo posla i sve se više vraćaju individualnim i ekipnim treninzima. Na evropskom košarkaškom tlu Barselona je jedna od prvih koja je ispoštovala sve potrebne mere samoizolacije, uz potrebne testove i kada su rezultati bili negativni, igrači su se vratili na parket.

Priznaje, ipak, Svetislav Pešić u razgovoru za Večernje novosti da mu nije nimalo lako da vodi treninge u novonastalim uslovima...

“Ovde u našem sportskom centru samo što ne hodamo na prstima. Onaj doktor ide iza mene i stalno priča: 'Nemoj ovde, molim te'. Kažem mu: 'Idi onda ti treniraj umesto mene'. Zezam ga: 'Dobro doktore, jeste li vi koji ste pravili ovaj protokol predvideli da trener bude na utakmici? Hoće li biti tajm-auta? Sa maskom ili bez?' Kaže - sa maskom. Pa kako ću? Svi znojavi, nema pipanja... Znate, to su osetljive stvari, posebno u košarci. Fudbalu je lakše, igra se na otvorenom, drugačiji su protokoli tokom utakmica. Ako mene pitate, nemam ništa protiv da i na taj način osvojimo Evroligu u Beogradu. Ništa mi ne bi smetalo“, kaže Pešić za Novosti.

Da li će nastavka sezone uopšte biti? Sve više čelnika klubova s mišljenjem da neće, ali...

“Mislim da ni Evroliga još ne zna. Ne može sama da odluči, zavisi od političkih odluka i procena zdravstvenog stanja zemalja iz kojih klubovi dolaze. Trenutno može samo da se analizira i spekuliše, odluka sigurno neće biti laka. Pripremamo se kao da ćemo da igramo, mi želimo da se nastavi. Prvi smo u Španiji, imamo dobru poziciju i u Evroligi“.

Smatra trofejni stručnjak da je najavljeno uvođenje seleri kepa neizvodljivo u uslovima kada samo 11 klubova imaju A licencu, da će na upravama biti da se bave ugovorima igrača u slučaju nastavka sezone, a lično mu se sviđa ideja da se završnica odigra u Beogradu.

“Mislim da je to dosta realno sa aspekta šta Beograd može da ponudi. Očigledno je da su ljudi koji su se bavili epidemijom, u teškim uslovima, uradili dobar posao. To što pričamo da smo gostoljubivi i da sve najbolje organizujemo, u ovom slučaju ne igra glavnu ulogu. Gledaju se smeštajni kapaciteti, hoteli rezervisani samo za timove, dvorane sa higijenskim uslovima i protokoli zdravstvene zaštite. To Beograd ima, ali moramo da imamo u vidu i da u julu može da bude preko 30 stepeni. O svemu tome će se voditi računa“.

Kako se sve glasnije priča o tome da publike neće biti bar do kraja godine, ako ne i duže, postavlja se pitanje – šta čeka moderni sport u narednim mesecima?

“Najveći deo problema tek dolazi. Ne zna se kada će početi sezona, publike neće biti do decembra, što znači da nema zarade od prodaje ulaznica. Zašto bi navijači kupovali pretplatne karte kada ne znaju kada će početi, ni kada će moći da uđu u halu? Gledaće sledeću sezonu na televiziji i čekati onu 2021/2022. Smanjiće se i interes sponzora, svuda se zatvaraju fabrike i radna mesta. Košarka nije profitabilna, pa da se preko nje traži reklama po svaku cenu. Biće veliki problem kako početi i kako završiti narednu sezonu. Svi će se boriti i rukama i nogama da imaju nekakav budžet. U Srbiji će država pomagati Zvezdi i Partizanu, ali ne kao do sada, Barselona će tražiti neke svoje načine“, priznaje Pešić u priči za Večernje novosti.

Kompletan intervju Svetislava Pešića možete pročitati u štampanom izdanju Večernjih novosti ili na sajtu.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Foto: ©Star Sport