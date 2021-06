Svetislav Prešić, poslednji selektor koji je našoj reprezentaciji pokazao put ka tronu (evropskom i svetskom) i na tom se putu susretao sa otkazima reprezentativaca, danas, dve decenije kasnije, drugačije gleda na "ne" Nikole Jokića.

"Sada su se svi kao iznenadili, ali ja nisam kada je objavio da ne može da igra. Vidim da su gotovo svi 'pali u nesvest' zbog toga, a Jokić je samo doneo jednu logičnu odluku, za respekt", rekao je Pešić za Sport klub.

Dodao je da je je očekivao ovako nešto jer je Nikola odigrao 'duplu' sezonu.

"Prvo je odigrao onu koju je sasekla korona, a onda su, skoro bez pauze, NBA igrači ušli u tekuću sezonu, u kojoj je trenutno na programu plej-of. Jokić je, pritom, više nego zasluženo poneo naslov MVP, ali to mu nije palo s neba, već je morao krvavo da zaradi. Mislim da se radi o velikoj iscrpljenosti, da ne pominjem mogućnost da se povredi, ako se dovoljno ne odmori."

IZBOR UREDNIKA

Pešić smatra da Jokić nije počeo da bira kada će da igra za nacionalni tim, već da se radi o nečem sasvim drugom.

"Vrhunski je igrač, ne samo zato što je proglašen najkorisnijim u NBA ligi, već što je prvi košarkaš selekcije Srbije. Nije on tamo neka zamena koja će da uskače sa klupe. E, baš zato što je broj jedan, oseća ogromnu odgovornost, a praktično nije spreman da bi pomogao nacionalnom timu onako kako se to očekuje od nekog ko je 'naj'. U tom slučaju morao bi da bude 100 odsto spreman, što on sigurno nije u ovom trenutku. Mnogo se fizički i mentalno istrošio u skoro dve spojene NBA sezone, sam je vukao Denver."

Trofejni stručnjak smatra da otkaz Jokića nije preveliki gubitak za nacionalni tim.

"Možda i nije loše za Srbiju što je otkazao, pošto imam osećaj da jednostavno nije maksimalno spreman. Jokić je izvanredan dečko, sa ponašanjem na nivou, plus skroman, pa mu se javlja odgovornost i za sebe, ali i tim. Ne može sebi da dopusti da igra za Srbiju nedovoljno spreman, svestan kakva su očekivanja. Zbog toga njegova odluka ne bi trebalo nikoga da pogađa. Sviđa mi se kako je kapiten Teodosić to formulisao: Igraće Nikola još mnogo godina za Srbiju. U potpunosti se slažem. Ovoga puta, neka malo odmori telo", poručio je Pešić.