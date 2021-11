Pešić u metu: Nemamo najbolje igrače? Hajde od ovih da napravimo da budu najbolji!

Nikada nije dosadno kada reč ima Svetislav Pešić.

Ne samo što su njegove izjave zanimljive za širu javnost, ali i medije i struku, trofejni stručnjak i čovek koji je u karijeri osvojio skoro sve što se osvojiti može zna kako da napravi atmosferu, kako da podigne moral i učini da i dramatične situacije poput ove u večerašnjoj pobedi nad Letonijom izgledaju skoro pa bezazleno. I uvek kaže pravu stvar...

"Videli ste jednu utakmicu sa ozbiljnim intenzitetom, borbom, želim da čestitam igračima oba tima jer su i jedni i drugi odigrali odlično. Pogotovo napadački, ali i odbrani. Letonija je ekipa koja dugo igra zajedno. Mi smo pokazali stav, karakter, da možemo da pobedimo i u teškim situacija. To je najvažnija stvar za mene. Karakter, hemija, timski duh, to su najvažniji detalji u daljem razvoju ovog, novog projekta. Već u nedelju nas čeka utakmica u Belgiji, ovo je za nas početak novog olimpijskog ciklusa, ali zadovoljava način na koji smo pobedili, sa ozbiljnim karakterom u trećoj i poslednjoj četvrtini. Pokazali smo veru da možemo da pobedimo", bile su prve Pešićeve reči na konferenciji za novinare.

Šta vas je najviše brinulo u igri Letonije?

"Ovo je sjajna ekipa. Nismo iznenađeni, jer imaju mnogo talenta, pogotovo u napadu. Kada analizirate uvodnih deset minuta imali su 92 odsto pogodaka iz igre. Imali su kontinutet koji im je dao snage za dalje. Pobedili smo na kraju jer smo verovali da ćemo na vreme pronaći način da pobedimo".

Da li je tehnička greška u poslednjoj četvrtini okrenula susret?

"To je sve deo utakmice, ali ne volim da komentarišem takve stvari"

Šta je to što vas je najviše obradovalo u igri Srbije večeras?

"Najbolji kvalitet koji sam video večeras je vera da možemo da pobedimo utakmicu. Mi koji smo igrali košarku, a onda i postali treneri shvatamo koliko je teško kada protivnik uđe u svoju zonu, kada pokaže svoj nesporni napadački talenat. Mi i dalje mislimo da smo i dalje najbolji na svetu i u Evropi, ali više nismo i nekog možda iznenađuje ovo što je Letonija pokazala. Mnogo je teško vratiti se u igru više puta i pronaći snagu. Mi smo igrali lošu odbranu na početku, a onda smo u finišu treće četvrtine bilo gotovo savršeno, ali oni su se i dalje držali. Publika nam je dala jak impuls, potrebno nam je da pokažu još i više vere ovim momcima u narednim utakmicama", izjavio je prekaljeni trenerski as i nastavio:

"Mi nemamo ovde najbolje igrače večeras, ali ako ih i nemamo, dajte da ih pravimo da budu najbolji. Ovi momci imaju maksimalnu podršku svih nas u timu i Savezu, a potrebno je da cela nacija pokaže više vere u njih. Kaže mi malopre jedan poznanik kako smo se provukli. Čuj, provukli smo se. Ljudi, moramo da počnemo da priznamo i drugima da igraju dobru košarku. Rekao sam i momcima na jednom tajm-autu da ne igramo protiv Boston Seltiksa ili Los Anđeles Lejkersa iz najboljih dana, jednom moraju da prestanu da pogađaju".

Bez zastoja je nastavio...

"Šta znači uigranost? Mi smo imali visok procenat šuta u napadu. Mi smo završili utakmicu sa 71 procentom šuta iz igre i dobili smo sa jednim poenom razlike. Šta to znači? Uigranost je pre svega u odbrani. U napadu možeš da postaviš dve-tri-četiri akcije i one se vrte, a za odbranu je potrebno vreme. Košarka nije hodanje, košarka je trčanje, ako nisi agresivan nema ni rezultata. Za odbranu je zaista potrebno vreme, potrebno je da bi mogli da pročitaju saigrače, situacije, detalje u igri... To je sve proces. Taj stručnjak što mi je rekao da smo se provukli, neka mu je alal. Verujem da ovi momci imaju fantastičan potencijal".

O timskoj odbrani Srbije i vremenu za dalje uigravanje...

"Mi smo sinoč na zadnjem treningu igrali fantastičnu odbranu. Igrači su razgovarali međusobno, pa i sa mnom o određenim detaljima, sve što je važno da odbrana bude uspešna. Svi smo različiti, igrači dolaze iz sredina gde se na odbrambene principe gleda drugačije nego kod mene. Ono što me čini sretnim jeste da su motivisani da uče, da su fokusirani".

Belgija?

"Biće teška utakmica, rasprodali su malu dvoranu koju su sigurno namerno birali. Naučili su oni nešto od nas po pitanju organizacije utakmica iz vremena kada smo imali veliku državu, kada smo mi igrali mečeve u malim dvoranama pa protivnici nisu znali gde udaraju. Treba od nas da uče druge, košarkaške stvari, ne to", uz osmeh je završio Pešić.