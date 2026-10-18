Petkim uradio ono što Partizan Mozzart Bet nije i savladao Fener u Istanbulu

Praktično ništa nije ukazivalo na to da istanbulski velikan može da poklekne pred timom koji poslednjih sezona uglavnom zauzima donji dom najvišeg ranga turskog šampionata. Za ovakav rezultat nije opravdanje ni to što evroligaške ekipe ne mogu da računaju na pun kapacitet igrača. Jednostavno, Fenerbahče je morao da savlada Petkim, bez obzira što za ovu utakmicu zbog ograničenja stranca nije mogao da računa na Trenta Foresa, Brekstona Kija, Markusa Bingama i Ševona Šildsa.

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Od starta se videlo da je Petkim silno motivisan. Gosti su mnogo bolje počeli utakmicu i posle uvodnog kvartala imali 12 poena prednosti. Fener se probudio, zaigrao je Tejlen Horton Taker u svom stilu. Uključio se i Nikolo Meli, te je na poluvremenu zaostatak prepolovljen.

Međutim, nije Petkim želeo da se pokoleba. Naprotiv, gosti su prikazali odličnu košarku u nastavku. Na svaki pokušaj Fenera da ugrozi tim iz Izmira, gosti su imali rešenje. Dvojaci koji su činili Maks Abmas i Kiri Tomas čuvali su plus na strani Petkima. Dobili smo finiš u kojem je tim Šarunasa Jasikevičijusa u nekoliko navrata bio blizu preokreta, ali je Petkim sve vreme čuvao plus i na kraju slavio.

Kada je reč o lisi strelaca, najefikasniji igrač na meču bio je Abmas sa 18 poena, pet skokova i tri asistencije, dok je Tomas dodao 17, koliko je na drugoj strani imao i Horton Taker.