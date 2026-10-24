Petogodišnji mandat: Crvena zvezda izabrala nove članove Skupštine
Vreme čitanja: 2min | sub. 24.10.26. | 14:18
Izglasan i nastavak pregovora sa Evroligom oko dobijanja dugoročnog ugovora
Košarkaški klub Crvena zvezda održao je sednicu skupštine kluba u petak, u hali "Aleksandar Nikolić". Izabran je novi saziv Skupštine u petogodišnjem mandatu, a nakon toga i novi predsednik, potpredsednici Skupštine, kao i predsednik Upravnog Odbora i potpredsednik.
Novi predsednik Skupštine kluba je ugledni profesor Dragan Lončar, dok je novi potpredsednik zadužen za sportska pitanja Vladislav Lale Lučić. Potpredsednik za ekonomsko finansijska pitanja je privrednik Miloš Colić. Za Predsednika Upravnog Odbora izabran je Živorad Vasić, a novi potpredsednik Upravnog Odbora advokat Đorđe Simić.
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"Nakon svih pravnih procedura i izveštaja komisije koja je od 18.09.2026. (kada je održana prethodna sednica Skupštine kluba i raspušten prethodni saziv jer je delegatima istekao petogodišnji mandat), bila zadužena da sprovede sve radnje u pripremi izborne Skupštine, održana je i konstitutivna Skupština kluba.
Nakon javnog poziva koji je klub uputio, i prikupljenih kandidatura za članstvo u Skupštini, izabrani su novi članovi Skupštine koja broji 59 članova. Kao i uvek, i ovaj saziv Skupštine okupio je Zvezdaše iz svih sfera javnog i društvenog života: bivše igrače kluba, trenere, privrednike, javne ličnosti", navodi Crvena zvezda u zvaničnom saopštenju.
Kompletan sastav novog saziva Skupštine Crvene zvezde možete pogledati na zvaničnom sajtu kluba OVDE.
Jako bitna informacija je i činjenica da je Crvena zvezda izglasala da se nastave pregovori sa Evroligom oko dobijanja dugoročnog ugovora.
"Predsednik kluba Željko Drčelić izvestio je članove Skupštine o toku pregovora sa Evroligom i u vezi sa franšizom i dugoročnim učešćem KK Crvena zvezda u evroligaškom takmičenju. Tom prilikom, nakon što je detaljno obrazložio poziciju kluba u ovom procesu i sve finansijske detalje vezane za franšizu - glasanjem je dobio odobrenje Skupštine da nastavi pregovore sa Evroligom oko dobijanja dugoročnog ugovora za naš klub", saopštili su crveno-beli.