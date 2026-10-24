Petogodišnji mandat: Crvena zvezda izabrala nove članove Skupštine

"Nakon svih pravnih procedura i izveštaja komisije koja je od 18.09.2026. (kada je održana prethodna sednica Skupštine kluba i raspušten prethodni saziv jer je delegatima istekao petogodišnji mandat), bila zadužena da sprovede sve radnje u pripremi izborne Skupštine, održana je i konstitutivna Skupština kluba.

Nakon javnog poziva koji je klub uputio, i prikupljenih kandidatura za članstvo u Skupštini, izabrani su novi članovi Skupštine koja broji 59 članova. Kao i uvek, i ovaj saziv Skupštine okupio je Zvezdaše iz svih sfera javnog i društvenog života: bivše igrače kluba, trenere, privrednike, javne ličnosti", navodi Crvena zvezda u zvaničnom saopštenju.

Kompletan sastav novog saziva Skupštine Crvene zvezde možete pogledati na zvaničnom sajtu kluba OVDE.

Jako bitna informacija je i činjenica da je Crvena zvezda izglasala da se nastave pregovori sa Evroligom oko dobijanja dugoročnog ugovora.

"Predsednik kluba Željko Drčelić izvestio je članove Skupštine o toku pregovora sa Evroligom i u vezi sa franšizom i dugoročnim učešćem KK Crvena zvezda u evroligaškom takmičenju. Tom prilikom, nakon što je detaljno obrazložio poziciju kluba u ovom procesu i sve finansijske detalje vezane za franšizu - glasanjem je dobio odobrenje Skupštine da nastavi pregovore sa Evroligom oko dobijanja dugoročnog ugovora za naš klub", saopštili su crveno-beli.