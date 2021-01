Svakoj ekipi je u jednom meču neophodan lider koji bi je povukao ka pobedi, a Mega je imala dvojicu u svojim redovima, međutim, ni to nije bilo dovoljno da stigne do pobede nad Cedevita Olimpiijom. Ljubljančani su na krilima Kendrika Perija došli do sedme pobede u ABA ligi i sebe dodatno približili plej-ofu - 93:88.

Sastav Jurice Golemca je ključnu prevagu napravio u poslednjoj deonici, koju je rešio u svoju koristi rezultatom 21:18, ali što je bilo najvažnije za goste domaćin je samo jednom uspeo ozbiljnije da spusti zaostatak (77:79), ali ne i da prelomi meč u svoju korist.

U pobedničkom sastavu Peri je ubacio 21 poen, Blažič je ubacio 17, Braun 16, a Džons 15. Kod domaćina su po 21 imali Petrušev i Simonović, stim da je Petrušev bio najkorisniji igrač utakmice sa indeksom 28. On je imao i pet skokova, jednu asistenciju i dve ukradene lopte, a nad njim je napravljeno i čak osam faulova.

Ipak, pored raspoloženog dvojca, Mega je u svom timu od nešto istaknutijih igrača imala još samo Smita (13 poena) i Momirova (10), dok su ostali bili prilično skromni. Cedevita Olimpija je imala mnogo više aduta u svojim redovima, što je na kraju i prevagnulo.

ABA LIGA – 13. kolo

Subota:

Crvena zvezda - Zadar 81:66

/Volden, Dobrić 12 - Bursać 15/

Mega - Cedevita Olimpija 88:93

/Petrušev, Simonović 21 - Džons 21/

Nedelja:

17.00: (3,05) Split (15,0) Partizan (1,45)

19.00: Mornar – Igokea

Ponedeljak:

18.00: Cibona – Borac

Otkazano:

Krka - FMP

