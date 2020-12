Ako je dosad i bilo trunke nedoumice, sada više ne bi trebalo da bude – Mega je ozbiljan takmac za plej-of ABA lige! Devet života imaju košarkaši Mege, jer ono što su preživeli večeras u Železniku bukvalno se graniči s nadrealnim.

Dva puta u drugom poluvremenu stizali su igrači Vladimira Jovanovića minus od deset poena, odveli meč u produžetak, tamo istopili devet poena zaostatka i na kraju je Filip Petrušev trojkom preko ruke stavio tačku na spektakularni lokalni derbi u beogradskom predgrađu za deveti trijumf Mege – 92:91 (25:18, 12:23, 20:17, 20:19, 15:14).

Sve može da se menja, ali forma Petruševa ostaje na vrhuncu! Spektakularnu sezonu igra doskorašnji student univerziteta Gonzaga, a kako je počeo vrlo je jasno da ga već naredne godine čeka visok plasman na NBA draftu i novi odlazak preko bare. Hladan kao druga strana jastuka ostao je najbolji igrač Mege kod rezultata 88:88 da bi o tablu pogodio dalekometni šut i zadao konačni udarac Panterima! Na parketu je proveo bezmalo 38 minuta i za to vreme skupio 25 poena (10/14 iz igre, 2/3 za tri), te osam skokova, dve asistencije, ali i pet izgubljenih lopti. Ostao je dovoljno pribran da pogodi najvažniji šut na meču i tako obriše sve greške koje je napravio tokom susreta...

Pokušao je raspoloženi Nemanja Nenadić da se revanšira bivšem klubu i saigračima tako što bi odveo utakmicu u novi produžetak. Njegov šut s distance završio je na obruču, a otpadak je pokupio Luka Cerovina. Izvukao je faul za dva slobodna bacanja i drugi put bio siguran čime je praktično overio trijumf na pet sekundi do isteka vremena. Istina, Ognjen Čarapić je zatvorio susret trojkom za konačnih 92:91, ali vreme je praktično isteklo...

FMP se sada nalazi u jako teškoj poziciji. Ostaje na samo dve pobede iz jedanaest utakmica, a novi trener Bojan Đerić još čeka na prvu recku kao šef stručnog štaba. Ono što još više boli je to što je FMP dva puta u drugom poluvremenu imao dvocifrenu prednost, poslednju na tri minuta do kraja četvrtog kvartala, ali je Mega uspela da se vrati u život i čak dođe u priliku da preko Milenka Tepića uzme pobedu već posle 40 minuta. Srećom po domaćina Stefan Đorđević je bio dovoljno pribran da pročita Tepićevu nameru da proigra Petruševa pošto je krenuo na dvokorak, pa se ušlo u dodatnih pet minuta.

Tamo je dominirao prvi strelac utakmice Filip Čović koji je meč završio sa 26 poena (9/19 iz igre, 3/7 za tri), 10 asistencija i po četiri ukradene i izgubljene lopte, ali je upravo iskusni plejmejker FMP presudio saigračima, iako je upravo on odveo ekipu do devet poena viška u produžetku. Kada je trebalo da dokrajči protivnika, Čović je pokušao atraktivnim dodavanjem da proigra Nenadića, a umesto toga “prodao“ je loptu Tepiću, koga je takođe faulirao na polaganju i poklonio mu dodatno slobodno bacanje, a sebe isključio iz igre zbog pete lične greške. Posle tog momenta sve se okrenulo naopako za domaćina, a Mega je sa stilom završila utakmicu uz devetu pobedu u rukama.

Kod Mege 17 poena i 11 skokova imao je Marko Simonović, Cerovina je dodao 11, a Kazalon 10 poena. U domaćim redovima triling Čović – Đorđević – Nenadić ubacio je zajedno 66 poena. Pored Čovićevih 26 poena, po 20 su dodali Nenadić i Đorđević. No, ni to nije mnogo pomoglo Panterima, pa ni činjenica da su gosti imali čak 25 izgubljenih lopti, više nego duplo u odnosu na rivala, kao i to da je FMP “ukrao“ čak 14 poseda...

ABA - 12. KOLO

Petak

Budućnost - Krka 70:62

/Dela Vale 14 - Škifić 24/

FMP Železnik - Mega 91:92

/Čović 26 - Petrušev 25/

Nedelja

17.00: Igokea - Crvena zvezda

19.00: Cedevita Olimpija - Mornar

21.00: Borac - Split

Odloženo

Zadar - Cibona

Slobodan

Partizan

