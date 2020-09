Treća epizoda. NBA plej-of stvarno ponekad izgleda kao serija koja ima četiri sezone, a koja nudi svoje preokrete iz epizode u epizodu. Ovo je treća sezona za Denver Nagetse, a noćas u tri sata počinje i treća epizoda serije koja bi mogla biti i ključna za budućnost Nikole Jokića i saigrača. Vraćali su se oni dva puta iz zaostatka 3-1 u serijama, ali niko se nikad u istoriji NBA lige nije vratio nakon šta je gubio 3-0. Nekad će se i to dogoditi, ali verujemo da bi igračima Denvera bilo draže da se oni uopšte ne nađu u situaciji da pokušaju da naprave taj podvig.

Pre dve noći Denver je pokazao da može da igra protiv Lejkersa, imali su pobedu u ruci samo da Mejson Plamli nije loše reagovao u odbrani poslednjeg napada na tom meču. Iako smo celi tekst posvetili toj situaciji, moramo samo još jednom da naglasimo da je istina da je Džerami Grent možda mogao da izađe na Dejvisa, ali to nije bio njegov zadatak. Plamli je zakasnio već u prvom koraku, nije dobro odigrao odbranu, a sve je još bolnije za Nagetse kada se zna da su oni mogli da naprave još jedan faul, a da Dejvis ode na liniju slobodnih bacanja.

Šta bi noćas Nagetsi trebalo da naprave da se uopšte ne dovode u situaciju da moraju da brane poslednji napad kako bi sačuvali pobedu? Pre svega, Jokić i Džamal Mari moraju da nastave da igraju na visokom nivou. Srpski košarkaš je u seriji protiv Lejkersa samo nastavio da igra na nivou na kome je bio Klipersa – na najvećem nivou. Puno je reči potrošeno na Jokića, koji je stvarno počeo da igra kao prava superzvezda i jednostavno ga je užitak gledati ga kako radi sve što može. Onaj poslednji koš koji je postigao u drugoj utakmici, kada je nadigrao Dejvisa u borbi ispod koša, trebalo bi da se prikazuje deci u školama košarke, kao i svima onima koji još uvek sumnjaju u njegov kvalitet. Pustiš taj koš i ne kažeš ništa, jer se ništa i ne treba da kaže.

Mari vodi veliku bitku s odbranom Lejkersa i do sada ne igra loše, a trener Majkl Meloun je u prošloj utakmici “izmislio“ novo oružje koje bi moglo da pomogne Denveru da dođe do pobede, ali i da smanji pritisak na Jokića i Marija. Reč je o Pi-Džej Doužeru, 23-godišnjem košarkašu koji je odigrao dosta solidno utakmice u “balonu“, imao solidnu minutažu u seriji protiv Juta Džeza, ali protiv Klipersa i u prvoj utakmici protiv Lejkersa bio je puki posmatrač, odnosno igrač koji igra u “garbage time-u“. U drugoj utakmici Doužer je dobio 14 minuta u važnim trenucima i odigrao ih dobro. S obzirom na to, možemo da očekujemo da Meloun i večeras pruži Doužeru šansu, a posebno iz razloga šta on donosi stvari koje drugi igrači Nagetsa nemaju.

Doužer igra na poziciji plejmejkera, ali ono šta je najvažnije je da igra dobro u fazi odbrane. Agresivan je na protivničkim dodavanjima, a sa 93 kilograma na 198 centimetara visine, ima dovoljno jako telo da uspeva da odbrani čvrste protivničke igrače. S druge strane, on igra dobro s loptom u rukama, pravi je plejmejker, a to je ono šta je Denveru neophodno kako bi rasteretio Jokića i Marija. Realno, osim njih dvojice Nagetsi nemaju previše igrača koji su spretni s loptom u rukama, a u isto vreme igraju dobro i u fazi odbrane. Tu je Monte Moris, koji odlično koristi svoju minutažu, posebno u fazi napada, ali on je ipak visok samo 188 centimetara i često ima problema u odbrani zbog toga. Većom minutažom za Doužera, Denver će dobiti igrača koji može da igra u važnim trenucima utakmice zajedno s Jokićem i Marijem, a zbog sposobnosti organizatora igre, mogao bi da ih rastereti, pre svega Marija koji bi u tom slučaju postao “off-ball“ oružje, odnosno igrač koji dolazi do prilike za koš dok ne igra s lotom u ruci. Činjenica je da je Mari jak u organizaciji napada, ali nam se zanimljivom čini opcijom u kojoj Doužer “vrti“ pik-end-rol akciju s Jokićem, a Mari čeka povratnu loptu na “slabijoj“ strani i ide na poentiranje.

Naravno da Doužer ne može da bude presudni element utakmice, važno je da Jokić i Mari odigraju najbolje što znaju, ali u detaljima se dobijaju NBA plejof serije. Majkl Meluon je poslednjih nekoliko nedelja počeo da vrši brojne promene na čemu do sada nije insistirao i što su mu zamerali, a kada igrate protiv ovakvih protivnika kao šta su Lejkersi, onda je svaka sitnica važna. Hoće li Doužer biti ta sitnica, ostaje da vidimo.