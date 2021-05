Vrhunski dan za Andreu Pirla. Rođendan, pa još titula na klupi Juventusa. Doduše, nije Skudeto, već Kup Italije, a posle meča i pobede nad Atalantom objasnio je da bi želeo da se potvrdi na klupi Juventusa.

Dosta je bilo povika na njegov rad, uvukla se i neka negativnost u redove crno-belih iz Torina, ali Pirlo sada pokušava da istakne samo ono što je pozitivno, a to je trofej Kupa.

Posle ovog uspeha Pirlo je izašao pred novinare i poručio da vidi sebe na klupi Stare dame i sledeće sezone.

"Naravno da bih da potvrdim sebe u ovoj ulozi. Voleo sam fudbal još kao dete i nastaviću da ga volim. Klub će odlučiti, ali ja volim da radim ovaj posao, volim klub i videćemo šta će biti odlučeno. Voleo bih da nastavim", jasan je Pirlo.

Pirlo je osvojio Kup Italije i kao igrač i kao trener. Šta je teže?

"Mnogo je teže to uraditi kao trener nego kao igrač. Ponekad zoveš igrače, a oni te ne čuju. Ili vidiš stvari sa strane koje oni ne mogu sa terena. Momci su uvek bili uz mene 100 odsto i to me zadovoljava kao trenera. Bez obzira na tračeve i šta se priča po novinama", rekao je Pirlo.

IZBOR UREDNIKA

Kada je samo finale u pitanju, Pirlo je prezadovoljan.

"Bila je to prelepa utakmica. Vredna finala. Drago mi je zbog navijača, dali smo im sjajnu u noć. Želeli smo da dođemo do trofeja, iako ovo nije pozitivna sezona. Ubacili smo sebi u glavu da je ovo važan cilj i ispunili smo ga", rekao je Pirlo posle finala.

Juventus još može da se domogne mesta koje vodi u Ligu šampiona ako dobije Bolonju, a u isto vreme Milan ili Napoli ne dođu do pobede.

"Ne bismo pričali sada o ovome da smo imali dobru sezonu. Bilo je uspona i padova. U mojoj prvoj sezoni sam naučio mnogo i sada sam zahvalan na uspehu u Kupu. Žalimo jer smo ostali bez bodova protiv timova koji su na papiru lakši za pobediti ih. Sada ulazimo u poslednju rundu i znamo da nije sve u našim rukama", kaže Pirlo.

Podsećamo, već se pisalo o odlasku Pirla iz Juventusa, a kao moguće zamene između ostalog isticani su Zinedin Zidan i Đenaro Gatuzo.