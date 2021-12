Pljušte pohvale za Jokića: Najkompletniji centar ikada u NBA, igraće i u 40, mora da bude MVP kandidat

Plesao je Nikola Jokić sinoć u čuvenom Medison Skver Gardenu kao u sopstvenom dvorištu. Igrao se košarke, kako mnogi vole da kažu. Delio asistencije, pogađao sa svih pozicija, dovodio Njujork Nikse u njihovom domu do ludila. Ponovo je stavio Denver na leđa i odveo ga do cilja, pa zato ni NBA analitičari ne mogu da prestanu sa pohvalama za prošlosezonskog MVP-a.

Susret je okončao sa 32 poena, 11 skokova i pet asistencija (svaka je oduzimala dah). Promašio je samo pet šuteva iz igre (14/19) i to sve za samo 26 minuta na parketu! Nagetsi su ubedljivo slavili (113:99), pitanje je šta bi tek bilo da je još koji minut proveo u igri.

U NBA studiju posle utakmice su bivši NBA košarkaš i dugogodišnji trener Sem Mičel i doskorašnji centar Klivlend Kavalirsa Čening Fraj analizirali njegovo izdanje protiv Niksa i konstatovali da spada u red najkompletnijih centara u istoriji lige, kao i da bi i u tekućoj sezoni morao da bude u uskom krugu kandidata za prestižnu MVP nagradu.

Mičel je bio posebno oduševljen i to nije krio. Istakao je da bi možda samo Bil Volton mogao da se uporedi sa popularnim Džokerom.

"Ako stavite nižeg igrača na njega, on ga ugura u reket i to iskorisiti, a onda vas tera da ga udvojite, pa proigrava saigrače na otvorenim pozicijama. Ukoliko ga centar ne isprati i ne izađe iz reketa, on pogađa trojke, a ako odigrate agresivno, on će spustiti loptu i krenuti u prodor, ponovo navući odbranu i razigrati otvorene saigrače. On je najkompletniji centar kojeg sma video u NBA. Ne možete ni sa kim da ga poredite, možda delom sa Bilom Voltonom. Ali njegovi pasovi, brzina... To je ono što ga izdvaja. Ta mogućnost da napravi prednost u reketu i koristi svoje telo. Nije u pitanju atleticizam, već način na koji koristi telo. Zastrašujuće je što će moći da igra i u 40-im godinama. Poput Sema Kasela je. Njegova stvar nije atleticizam, ali košarkaška inteligencija i veština su neverovatni", rekao je oduševljeno Sem Mičel i dodao: "Koristi svaku grešku koju napravite. Svaku priliku koju mu date on je vidi. Jokić ne pravi loše poteze, ne gubi loptu, ne uzima loše šuteve..".

Fraj je skrenuo pažnju i na njegov napredak u defanzivi i istakao da samo Jokićevom zaslugom Nagetsi imaju polovičan učinak u dosadašnjem toku sezone.

"Defanzivno nije trom. Pogotovu ove sezone. Čini se da je uložio dosta truda, bolji je u odbrani. Kao centar nema manu u igri. Kako ga čuvati? Defanzivno želite da ga zbrzate, ali to je nemoguće. Jer ako ga udvojite on će otići na liniju za slobodna bacanja, pa na liniju za tri poena... Ne pričamo o njemu dovoljno kao MVP kandidatu, a to bi morao da bude. Jer Denver ne bi trebalo da ima učinak od 11 pobeda i poraza. To je isključivo zbog njega", izjavio je Čening Fraj.

Kako kaže, može da se poredi jedino sa Stivom Nešom.

"Sa njim možete da igrate akcije koje god poželite... Jedini sličan igrač kojeg sam video i prema kojem se timovi tako ponašaju je Stiv Neš - a Jokić je centar".

Ne govori se bez razloga o srpskom centru u superlativima. Trenutno je šesti strelac lige sa 25,7 poena po meču, drugi najbolji skakač sa 13,8 uhvaćenih lopti u proseku, a daleko je ispred ostalih prema korisnosti (PER) - 33,77. U prvih 15 je i po prosečnom broju asistencija - 6,4.

Pružio je još jednu sjajnu predstavu u Gardenu, a posle utakmice je istakao da nema poseban motiv u ovoj dvorani, ali da mu nešto prija u Njujorku.

"Lepa je dvorana. Ne igrač sa posebnim motivom ovde. Jednostavno želim da pobedim svaku utakmicu i stvara se utisak da uvek ovde odigram dobro. Zbog toga sam zahvalan. Nešto mi se ovde izgleda sviđa, ali ne znam šta je u pitanju".

Sinoć je imao i specifičnu podršku na tribinama. Veče pred susret je bio na hipodromu i družio se sa vozačima kasačkih trka. Oni su potom gledali njegov ples u Medison Skver Gardenu. Možda je u tome bio ključ?

"Moguće je da je to u pitanju. Devetorica vozača je bilo na utakmici. Prethodno veče sam proveo sa njima. Sjajni momci, bila je sjajna trka. Možda bi pred gostovanja morao da idem na konjičke trke, neka ljudi iz kluba povedu o tome računa", našalio se Jokić.