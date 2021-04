Sezona puna uspona i padova je iza Crvene zvezde, ali uprkos svim problemima crveno-beli su na dobrom putu da zauzmu prvu poziciju na tabeli ABA lige pred početak plej-ofa, kojom bi obezbedili prednost domaćeg terena do kraja doigravanja. Za to će im biti potrebna pobeda u Zadru (18.00) protiv ekipe koja nema takmičarski motiv. Sastav iz Jazina je obezbedio opstanak, ali će svakako želeti da ostavi dobar utisak protiv aktuelnog šampiona.

18.00: (8,50) Zadar (25,0) Crvena zvezda (1,07)

Puleni Dejana Radonjića su serijom sjajnih rezultata došli u poziciju da u poslednjem kolu odlučuju o svojoj sudbini pred doigravanje. U seriji su od pet vezanih pobeda, posle "stotke" protiv FMP-a uspeli su u neizvesnim završnicama da nadigraju Igokeu i Cedevita Olimpiju u dvorani Aleksandar Nikolić, da bi potom ubedljivo savladali Ljubljančane u Stožicama, dok su pre šest dana prosto deklasirali Krku u Novom Mestu (98:57).

Čini se da je Zvezda idealno tempirala formu, iako se mučila sa Igokeom i Cedevita Olimpijom po okončanju borbe u Evroligi, u minula dva susreta sa slovenačkim ekipama je delovala impresivno. Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac su preuzeli važne uloge u ključnom delu sezone, Džordan Lojd je nastavio sa sjajnim partijama, dok je i Lendri Noko počeo da igra sve bolje, te se posle silnih problema konačno pokazuje kao kvalitetno pojačanje. Zategao je Radonjić odbranu, iskristalisao uloge, a posle dužeg vremena ima i čitav sastav na raspolaganju.

Zbog svega navedenog pobeda u Zadru ne bi trebalo da se dovodi u pitanje, ali gostovanje u Jazinama uvek ima posebnu težinu. Gostovali su crveno-beli u ovoj dvorani dosad u 17 navrata, doživeli devet poraza i upisali osam trijumfa. Slavio je srpski šampion u prvom delu sezone u Beogradu prilično ubedljivo (81:66), a to mu je bila i 23. pobeda nad Zadranima u regionalnom šampionatu (12 poraza).

Ekipa Veljka Mršića je obezbedila opstanak u Jadranskoj ligi, na poslednjih 10 mečeva u svim takmičenjima pretrpela je tek dva poraza, a u minulom kolu Jadranske lige slavila je u hrvatskom derbiju kao domaćin protiv Cibone (97:92) uz blistavu partiju Dominika Mavre (33 poena, uz po pet skokova i asistencija i čak šest pogođenih trojki).

Najbolji strelci ekipe su upravo iskusni Mavra, ali i bivši NBA košarkaš Činedu Onunaku, koji u proseku beleže 12,5 poena po meču. Prati ih Amerikanac Džastin Karter sa prosekom od 11,9 poena.

Dokazali su Zadrani da poseduju kvalitet, nekoliko odličnih individualaca, a iako im nedostaje takmičarskog motiva, nema sumnje da će ostaviti i poslednji atom snage kako bi od velikog favorita odbranili svoj teren.

"Očekuje nas meč protiv ekipe koja je znala da odigra jako dobre utakmice u ABA ligi. Svesni smo važnosti meča i zato želimo da dobrom igrom u oba pravca gradimo rezultat i dođemo do onoga što nam je najvažnije a to su bodovi protiv jedne vrlo iskusne i dobre ekipe Zadra", izjavio je trener Crvene zvezde Dejan Radonjić pred duel poslednjeg kola ABA lige.

Kapiten Branko Lazić ističe i da je prednost narednog protivnika što bez rezultatskog opterećenja ulazi u meč.

"Teška utakmica je pred nama jer znamo šta nam donosi i to protiv ekipe koja je ostvarila svoj cilj i sigurno nas čeka rasterećena u ovom meču. Recept za ovakve duele se zna, dobra igra u odbrani, čvrsto, borbeno na svaku loptu jer pobeda donosi prvo mesto pred plej of. Zadar ima vrlo iskusne igrače, uvek su imali dobre šutere, borbenu ekipu, jake centre. Moraćemo da odigramo dobru utakmicu kako bi došli do bodova".

