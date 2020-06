Pobuna u NBA ligi! Irving kao predvodnik fronta koji se protivi nastavku sezone

Jedan od najboljih košarkaša sveta Kajri Irving podigao je bunu i žestoko se protivi nastavku NBA sezone! Plejmejker Bruklin Netsa okupio je putem video linka istomišljenike koji su kategorički zastupnici ideje da nema uslova da se NBA liga odigra do kraja u uslovima teške socijalne situacije u zemlji posle tragične smrti Afroamerikanca Džordža Flojda u Mineapolisu, činjenice da je u nekim zemljama SAD počeo drugi talas virusa korona, ali i sveopšteg stanja u zemlji.

Podsetimo, pre nešto više od sedam dana klubovi su dali svoj glas planu Adama Silvera za nastavak NBA sezone u Dizlendu na Floridi, bez publike i sa koncentrisanim kampovima svih učesnika završnice najjače košarkaške lige sveta koju je samo dan kasnije jednoglasno ratifikovala (28-0) tamošnja Unija igrača (NBPA). Sada je nastavak takmičenja ozbiljno doveden u pitanje pošto je Irving oko sebe uspeo da okupi veliku grupu košarkaša i košarkašica – navodno oko 80 njih – istog opredeljenja.

“Spreman sam da izgubim sve samo kako bi se borio za socijalnu pravdu. Ne podržavam odlazak u Orlando, nešto mi tu gadno smrtdi. Hteli mi to ili ne, mi moramo da nosimo 'crnu' etiketu svakog jutra kada otvorimo oči“, navodno je izjavio Irving na video sastanku, a njegove reči prenosi poznati američki novinar Šems Čaranija.

Plejmejker Netsa se i dalje oporavlja od povrede ramena i svakako ne bi bio na raspolaganju klubu do kraja sezone. Prema informacijama Adrijana Vojnarovskog s ESPN, samo sat i po što je rekao kako je spreman da izgubi sve, Irving se navodno predomisio i stao na stranu NBPA čiji je potpredsednik. Prvi čovek ovog tela je Kris Pol, a uz njega su još Andre Iguodala, Si Džej Mekolum, Džejlen Braun, Malkolm Brogdon i Geret Templ kao potpredsednici.

Vojnarovski u svom tekstu navodi da je Kajri Irving tokom poslednjih godina stekao reputaciju sabotera, zbog koje njegov glas protiv nastavka NBA lige nije naišao na najbolji odziv među onima koji su za to da se takmičenje odigra do kraja po novom formatu. Zbog aktiviranja “force majeure“ klauzule, igrači su već izgubili oko 300.000.000 dolara u platama, a totalni prekid sezone koštao bi ih još 25 odsto ukupne plate, plus dodatnih 10 odsto koji bi liga izgubila. Procenjuje se da bi gubici tada mogli da iznose blizu 1.200.000.000 dolara! I, naravno, to nikom ne ide u prilog.

Vratimo se na Irvinga. Svima je i dalje poznat slučaj njegovog izvrnutog odnosa sa Lebronom Džejmsom u vreme kada su zajedno delili svlačionicu Klivlenda i koliko je Irving želeo da napusti klub kako bi izašao iz senke najboljeg košarkaša današnjice. Slično je radio i u Bostonu, pa je klub prodisao od momenta kada je otišao u Bruklin. Čak je i u Netsima, bez obzira što mu je sezona bila isprepletana povredama, imao javnih nesuglasica s klubom, ali i saigračima iz svlačionice.

Kevin Durant snažno podržava Irvinga (©Reuters)

I pored svega, najveći deo od 80 ljudi, koliko ih je prisustvovalo sastanku, saglasni su sa Irvingovim stavom da je sada mnogo važnija borba za socijalnu slobodu i pravdu. Priča se da su uz njega zvezde poput Kevina Duranta, Rasela Vestbruka, Džoela Embida, Donovana Mičela, Dvajta Hauarda, Karmela Entonija, Majka Konlija i Spensera Dinvidija. Ne i Lebron Džejms i ostale najveće zvezde NBA lige.

Američki mediji spekulišu da je cilj Irvingovog pokreta da se stvori određeni socijalni uticaj na druge igrače i stvori razdor u momentu koji je za SAD istorijski u vreme žestoke borbe sa rasizmom i nezadovoljnim građanima zbog velikog broja izgubljenih poslova kao posledica ekomonske krize zbog udara pandemije COVID-19.

Takođe, kod određenog broja igrača postoji i strah od nastavka sezone ne samo iz aspekta mogućeg širenja zaraze, već i zbog povreda u situaciji kada niko mesecima nije imao ozbiljnije fizičke aktivnosti.

Geret Templ kao jedan od potpresednika NBPA smatra da u ovom trenutku tamnoputi sportisti treba da iskoriste momentum da kroz nastavak košarkaških događaja pošalju zajedničku poruku da je došlo vreme za promene i da finansijski podrže iste. To znači da se i NBPA donekle saglasi sa Irvingovim stavovima, ali samo po pitanju borbe za socijalnu pravdu i ravnopravnost.

Problem bi mogao da nastane u tome što je samo 28 predstavnika klubova jednoglasno bilo za nastavak sezone, ono što nije veći obim igrača i sportskih radnika uključen u proces glasanja.

NBA liga bi po najnovijem planu, koji je revidiran u petak, trebalo da se nastavi 30. jula, dan ranije od prvobitne projekcije, dok bi trening kampovi na Floridi trebalo da počnu 9. jula. Videćemo šta će biti...

