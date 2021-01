NBA liga označiće danas, tačno u podne po istočnoameričkom vremenu (18.00 po srednjoveropskom) početak glasanja za startere na Ol-star utakmici, koje će biti završeno 16. februara u 23.59 po njujorškom vremenu.

Tokom navedenog glasanja, navijači mogu da glasaju svakog dana po jednom putem NBA aplikacije i NBA.com, kao i da glasaju za do 10 pojedinačnih igrača dnevno na Tviteru. Svi aktuelni NBA igrači biće na raspolaganju za selekciju. Tokom pet "2-za-1 dana" će se omogućiti fanovima da glasaju po dva puta i to 30. januara, 2, 4, 13. i 16. februara preko glasačkih platformi na Tviteru, NBA.com i NBA aplikaciji. Svi ovi "2-za-1 dani" biće određeni za glasanje od 00.00 do 23.59 časova, naravno po istočnoameričkom vremenu.

NBA igrači i mediji pridružiće se navijačima u izboru NBA All-star startera. Navijači će činiti 50 odsto glasova, dok će svi trenutni igrači i medijska komisija činiti po 25 procenata. Igrači i mediji takođe će moći da popune jedan glasački listić na kojem će se nalaziti tri krila/centra i dva beka i iz Istočne konferencije i iz Zapadne konferencije.

Pošto glasovi budu prebrojani, igrači obe konferencije biće rangirani po poziciji (bekovi, krila, centar) u okviru svake od tri glasačke grupe – navijači, igrači, mediji. Rezultat svakog igrača biće izračunat prosekom glasova ove tri glasačke grupe. Dva beka i tri krila/centra s najboljim rezultatom u svakoj konferenciji biće proglašeni za startere na Ol-staru. Glasanje navijača poslužiće kao taj-brejk igračima koji se nalaze u poziciji da imaju isti rezultat.

Informacije o glasanju za fanove biće ažurirane 4. i 11. februara. TNT će objaviti startere za ovu sezonu u četvrtak uveče, 18. februara tokom TV emisije "TNT NBA dojave". TNT će objaviti i ko su rezerve, po izboru glavnih trenera, u utorak uveče, 23. februara.

Učesnici centralnog događaja Ol-star vikenda, odnnosno utakmice 24 najbolja igrača po merilima navijača, trenera, samih igrača i medija, od srpskih internacionlaca bili su Vlade Divac (2001), Predrag Stojaković (2002, 2003, 2004) i Nikola Jokić (2019, 2020).

