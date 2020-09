Košarkaška se ponovo igra u jadranskom regionu! Posle više od šest meseci pauze začuće se škripa patika i cepanje mrežica na terenima širom Srbije, Hrvatske i Slovenije. Trebalo je prvenstva da startuju kao uvod u dva najjača ranga Jadranske lige, ali u ovom trenutku pitanje je da li će se takmičenja uopšte igrati...

Košarkaška liga Srbije će svojim zagriženim ljubiteljima otvoriti svoja vrata već u petak od 19 časova, za kada je zakazan susret Dunava i zemunske Mladosti, dok će se preostale utakmice prvog kola odigrati u subotu.

Za razliku od prethodne sezone kada je brojala 14 klubova, ove godine KLS ima čak 16 učesnika. Kako se zbog prekida prošle takmičarske godine niko se nije preselio u niži rang, mesto u prvoj ligi dobili Radnički iz Kragujevca, Sloga iz Kraljeva i Pirot, kojem će ovo biti prvo učešće ikada među najboljima. Međutim, KLS će ove godine izgubiti deo sebe pošto je Borac iz Čačka izborio plasman u elitnu Jadransku ligu i upravo iz tog razloga klub velike tradicije neće biti deo srpskog košarkaškog karavana. Bar ne u ovoj fazi sezone...

Logično, veći broj učesnika uslovio je i određene promene u formatu takmičenja. Sezona će imati 30 kola, s tim što će plasman u Superligu izboriti samo još tri ekipe koje će se zajedno sa Crvenom zvezdom, Partizanom, Megom, FMP i Borcem kroz razigravanje boriti za titulu prvaka Srbije. Paralelno će srpski klubovi voditi i borbu za plasman u ABA 2 ligu, koja će u takmičarskoj 2021/22 garantovati dva mesta.

Kako je Borac ušao u mnogo ozbiljnije takmičarske vode, među najvećim kandidatima za prvo mesto u Košarkaškoj ligi Srbije su sadašnji učesnici ABA 2 lige – užička Sloboda, zemunska Mladost i Zlatibor.

Đorđe Pažin (©MN Press)

Sloboda se finansijski konsolidovala i dovela nekoliko zanimljivih igrača poput Đorđa Pažina, Andrije Marjanovića, Jovana Vojinovića i Alekse Stepanovića, koji je prethodne sezone bio najkorisniji igrač KLS. Pažin je i prošle sezone branio boje Užičana, ali je tada bio na pozajmici iz FMP, a nedavno je raskinuo ugovor i zatim postao punopravni član Slobode. Ostatak tima od prethodne sezone ostao je manje-više na okupu, pa će u centarskoj liniji ponovo delovati Dimitrije Nikolić, a spolja će nastupati Stefan Simić i Tadija Tadić.

Zlatibor se sasvim dobro pojačao tokom leta, pošto su tokom duge pauze između sezona došli Dušan Kutlešić, koji je prethodne sezone nosio dres Slobode, zatim Nikola Malešević i Lazar Joksimović koji je bio član mlađih kategorija reprezentacije Srbije. Mladost iz Zemuna je takođe prilično ozbiljno pristupilla zadatku, mada će se kao i svih prethodnih sezona uglavnom osloniti na mlade snage. Da su u dobroj formi, Zemunci su potvrdili prethodnog vikenda, kada su na pripremnom turniru osvojili prvo mesto u konkurenciji Borca iz Banjaluke, Tamiša i Kolubare. Od pojačanja za tim Dragana Jakovljevića treba pomenuti Dušana Tanaskovića, Martinsa Igbanua, Kvamejna Mičela, kao i Predraga Prlju. Talentovani Trej Dreksel će i ovu sezonu igrati za Mladost kao pozajmljeni igrač Partizana, a tu će biti i mladi reprezentativac Srbije Matija Belić.

Raško Katić (©MN Press)

Pored trojke koja se u startu ističe kvalitetom, svoju šansu iz senke vrebaće nekoliko ekipa. Publika iz Kragujevca svim srcem će navijati za uspeh Radničkog. Uopšte ne bi bilo čudno ako bi Kragujevčani već u ovoj sezoni napali plasman u samom vrhu predvođeni iskusnim Raškom Katićem, te Andrijom Stevanovićem i Đorđem Milosavljevićem. Neće Radnički biti samo nagazna mina za starosedeoce ovog takmičenja, već će pokušati da ugrabi svaku šansu koja se pruži. Oči košarkaške javnosti usmerene su i na Tamiš. U Pančevu se preko leta dosta radilo i došlo je nekoliko dobrih pojačanja. Pančevci se prethodne sezone nisu baš proslavili i u trenutku prekida sezone bili su jedanaesti na tabeli KLS. Zbog toga će ove sezone sa Ivanom Smiljanićem, Nikolom Vujovićem, Petrom Rebićem, Lukom Petrovićem, te Brevinom Priclom pokušati mnogima da pomrse račune. Gledajući samo papir, čini se da Pančevci imaju pravi spoj mladosti i iskustva.

Novi Pazar je u poslednjih nekoliko sezona gotovo standardan u gornjem delu tabele, tako da se to verovatno neće promeniti ni ove godine. Pazarci su se do poslednjeg trenutka nadali dobiti poziv za učešće na Jadranu, uprkos ispadanju iz ABA 2 lige prethodne sezone, ali se to nije desilo, pa će moći maksimalno da se fokusiraju na domaće takmičenje. Od pojačanja su pristigli Marko Ilić, Bogdan Mikavica i Kiran Meklur, dok su ugovore produžili iskusni Aleksej Nešović i Asmir Numanović, te mladi Altin Islamović.

Dva velika pojačanja u poslednji čas doveo je Napredak iz Aleksinca, možda i najprijatnije iznenađenje prošlogodišnjeg izdanja domaćeg karavana. Reč je o Đorđu Simeunoviću i Milenku Veljkoviću, koji imaju veliko iskustvo igranja u Košarkaškoj ligi Srbije. Obojica su pre dve sezone igrali u timu Branislava Vićentića, tada u OKK Beogradu, gde su predstavljali pravu okosnicu tima. Zajedno sa iskusnim Slavišom Bogavcem, te Nikolom i Dimitrijem Raičevićem, ovaj tim ima čemu da se nada i deluje da je plasman u gornji deo tabele ponovo sasvim realan.

Od ostalih klubova, vredno se radilo u Vršcu, gde će želeti da poprave loš utisak ostavljen u prethodnoj sezoni sa dvanaestim mesto. Odlazak Mladena Grušanovića predstavlja unapred jak udarac za ekipu sa istoka Banata, mada će tim Zorana Todorovića to pokušati da nadomesti kroz nekoliko interesantnih pojačanja, od kojih treba istaći američkog košarkaša Devona Dženkinsa.

OKK Beograd ponovo ima mladu ekipu. Klub je napustio duo plejmejkera Novak Musić - Mihailo Jovičić, te Aleksandar Langović i Marko Kljajević. Svi oni bili su u redovima Klonfera na pozajmici iz Mege. Sada će priliku dobiti neke nove mlade nade. Većoj minutaži mogu da se nadaju Mihailo Mušikić, Nikola Đurišić i Marko Brekić, a od iskusnijih će se u startnoj postavi verovatno naći Marko Boltić i Marko Stojadinović. Sa klupe će šansu vrebati Mladen Vujić, Aleksa Marković i Vladan Musić, koji su nastupali za Klonfere i minule sezone.

Marko Čakarević (©MN Press)

Što se ostalih članova domaćeg prvenstva tiče, najviše problema je ponovo bilo u Metalcu. Klub iz Valjeva je u poslednjem trenutku počeo pripreme za novu sezonu zbog finansijskih problema, pa će ponovo pokušati da se kroz uvodnih nekoliko utakmica “zagreje“ za ostatak sezone. Dunav iz Starih Banovaca će u sezonu ući sa sedam novih košarkaša, a na klupi će se ponovo sedeti Mitar Ašćerić. Dinamik će pokušati da pomrsi konce ostatku karavana, pošto je uglavnom uspeo da zadrži tim na okupu, a sastavu su se priključili Vuk Đorđević i Marko Čakarević. U Kolubari je došlo do promene na klupi, pa će ekipu predvoditi Marko Dimitrijević, koji će na raspolaganju imati najveći deo tima od prethodne sezone uz adiciju još jednog Vuka Đorđevića, bivšeg igrača užičke Slobode, te Luku Gašića iz aleksinačkog Napretka.

U Kraljevu su se sigurno jako obradovali povratku Sloge u najviši rang takmičenja posle nekoliko sušnih i mučnih godina. Zanimljivo je će za Kraljevčane igrati trojica stranaca – King Džamal, Kone Sidik i Šrinder Herard. Što se Pirota tiče i oni će pokušati da ostave lepu sliku u svom prvom učešću u Košarkaškoj ligi Srbije. Pripreme su počeli na vreme, kroz pripremni period pokazali su sasvim solidnu igru, a u sastav su između ostalog došli Demonte Flanigan, Bogdan Dragović i Miloš Vraneš.

Nažalost, početak sezone proteći će bez publike u halama, a o eventualnom i makar delimičnom povratku navijača odlučivaće Krizni štab u zavisnosti od epidemiološke situacije. I ovako krhke finansije klubova biće dodatno pogođene ovom odlukom.

Napomena: ABA 2 liga trebalo bi ove sezone da se igra po turnirskom sistemu, u novembru i januaru, jednokružno sa 13 kola, ali to još nije ozvaničeno. Mladost, Zlatibor i Sloboda će propuštene runde u KLS nadoknaditi u pauzi druge lige regiona. Pod uslovom da se, naravno, uopšte bude igrala...

KLS - 1. KOLO

Petak

19.00 Dunav - Mladost

Subota

18.00 Zlatbor - Novi Pazar

18.30 Radnički K. - Vršac

19.00 Tamiš - Sloga

19.30 Pirot - OKK Beograd

19.30 Kolubara - Napredak Aleksinac

19.30 Metalac - Dinamik

20.00 Vojvodina - Sloboda

