Podgoričani istopili 19 poena zaostatka, pa ostali bez goriva protiv šampiona u poslednjoj četvrtini

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Napadački perfektno krenula je utakmica za tim Ćavija Paskvala, koji je već u prvoj deonici ubacio 35 poena i stekao dvocifrenu prednost. Istim tempom domaći su nastavili i u drugoj četvrtini, pa su predvođeni Dvejnom Bejkonom na veliki odmor otišli sa ubedljivih 64:48.

Već tada se nazirao težak poraz Studentskog centra, a dodatne probleme pod košem počeo je da im stvara Mifundu Kabengele, koji je brzim poenima na startu drugog poluvremena pomogao Dubaiju da ode na 19 poena prednosti.

A onda su se probudili Antonio Jordano, Aleksa Uskoković i Nikola Pavlićević. Gotovo nestvarno delovalo je ono što je usledilo, pošto su Podgoričani serijom 20:4 uspeli da istope ogromnu prednost šampiona i potpuno se vrate u utakmicu. Posebno se u tom periodu istakao Pavlićević, koji je šest od svojih osam poena ubacio u trećoj četvrtini, ali je u samoj završnici promašio šut kojim je mogao da donese gostima prednost pred odlučujućih deset minuta.