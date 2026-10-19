Podgoričani istopili 19 poena zaostatka, pa ostali bez goriva protiv šampiona u poslednjoj četvrtini
Vreme čitanja: 3min | pon. 19.10.26. | 19:41
Petrušev je pobedi doprineo sa 13 poena, dok je Uskoković u poraženom timu upisao dabl-dabl učinak
Loše je Studentski centar otvorio novu sezonu, a u trećem kolu pred njima je bio možda i najteži mogući zadatak. Otputovali su na gostovanje u Koka-Kola areni na megdan aktuelnom šampionu regionalnog takmičenja Dubaiu, koji je želeo da nastavi pobednički niz pred nove obaveze u Evroligi. Ipak, iako je delovalo da će ovo biti samo još jedna usputna stanica za domaćina, Studenti su se potrudili da im maksimalno otežaju posao.
Na kraju, dobra igra gostiju nije bila dovoljna da se izbegne novi poraz. Šampion je ipak pokazao kvalitet u odlučujućim trenucima i stigao do treće pobede iz isto toliko utakmica, čime je zadržao maksimalan učinak u regionalnom takmičenju.
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Napadački perfektno krenula je utakmica za tim Ćavija Paskvala, koji je već u prvoj deonici ubacio 35 poena i stekao dvocifrenu prednost. Istim tempom domaći su nastavili i u drugoj četvrtini, pa su predvođeni Dvejnom Bejkonom na veliki odmor otišli sa ubedljivih 64:48.
Već tada se nazirao težak poraz Studentskog centra, a dodatne probleme pod košem počeo je da im stvara Mifundu Kabengele, koji je brzim poenima na startu drugog poluvremena pomogao Dubaiju da ode na 19 poena prednosti.
A onda su se probudili Antonio Jordano, Aleksa Uskoković i Nikola Pavlićević. Gotovo nestvarno delovalo je ono što je usledilo, pošto su Podgoričani serijom 20:4 uspeli da istope ogromnu prednost šampiona i potpuno se vrate u utakmicu. Posebno se u tom periodu istakao Pavlićević, koji je šest od svojih osam poena ubacio u trećoj četvrtini, ali je u samoj završnici promašio šut kojim je mogao da donese gostima prednost pred odlučujućih deset minuta.
Ispostavilo se da je to bilo sve od Studentskog centra. Dubai je u poslednju deonicu ušao u ritmu iz prvog poluvremena i brzom serijom 8:0 ponovo stekao dvocifrenu prednost. Od tog trenutka gosti više nisu uspeli ozbiljnije da zaprete, dok je šampion ABA lige nastavio da uvećava razliku i rutinski priveo utakmicu kraju.
Najveći problem za Studentski centar predstavljala je upravo centarska linija domaćina. Mifundu Kabengele završio je utakmicu sa 15 poena, Filip Petrušev dodao je 13, dok je Kenan Kamenjaš ubacio deset. Veliki doprinos odličnoj napadačkoj partiji Dubaija dali su i Kosta Kondić i Dvejn Bejkon sa po 14 poena. Na drugoj strani briljirao je Aleksa Uskoković sa dabl-dabl učinkom od 22 poena i deset asistencija, Marko Pavićević dodao je 16, dok je Antonio Jordano postigao 13 poena.
ABA LIGA, 4. KOLO
Petak
Cibona - Borac Mozzart 94:95
/Badžim 21 - Roj 32/
Beč - Zadar 78:63
/Šerfild 17 - Buljević 15/
Subota
FMP - Široki 66:78
/Raš 16 - Persons 17/
Igokea - Cedevita Olimpija 81:93
/Kovačević 23 - Koven 21/
Nedelja
Bosna - Partizan Mozzart Bet 84:89
/Peri 21 - Tanasković 18/
Krka - Crvena zvezda 78:87
/Boldvin 20 - Batler 16/
Budućnost - Slovan 82:70
/Megi 16 - Bjukenan 18/
Ilirija - Mega 96:62
/Šelton 25 - Bačko 13/
Spartak - Kluž 89:75
/Ilić 23 - Smart 17/
Ponedeljak
Dubai - Studentski centar 108:90
/Kabengele 15 - Uskoković 22/