NBA je došla do svojeg najzanimljivijeg dela - danas počinje plejof i rasplet sezone. Doduše, ove godine smo dobili i dodatnu dozu adrenalina zbog plej-in utakmica koje su nam donele zadnje četiri ekipe u plej-ofu, ali sada kreće prava stvar.

Ova sezona je donela toliko toga dosta uzbuđenja, puno povreda i ludih utakmica, a sve se to zaboravlja kad počne plejof i borba za prsten. Kao i svake godine, prvi vikend plejofa donosi prve utakmice u svih osam serija, a i danas i sutra su po dve utakmice u evropskim terminima. Mi vam donosimo najavu svih osam dvoboja u dva dela - jedan danas, drugi sutra.

MILVOKI BAKS - MAJAMI HIT

To je to. Tako se otvara ple-jof. Moraš voleti NBA ligu kad je složila raspored da je prva utakmica plej-ofa dvoboj između Milvokija i Majamija, ekipe koje su igrale i prošle godine u plejofu u seriji koju je Hit senzacionalno pobedio s 4-1 i bacio u očaj Janisa Adetokunba i njegove saigrače.

Međutim, ovo su različite ekipe od lani. Doduše, Majami je više-manje u istom sastavu, ali Hit je jedna od ekipa koja je imala najviše problema s kovidom i povredama pa ove sezone nisu došli do prave hemije. Isto tako, protivnici Majamija su se upoznali s Tajlerom Hirom, Dankanom Robinsonom i Kendrikom Nanom pa ih drugačije čuvaju nego lani kada su njih trojica bili prava iznenađenja. I ono najvažnije - Džimi Batler je ove sezone propustio dosta utakmica zbog povreda.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Doduše, za Batlera se ne treba bojati. On je najbolji kada je najpotrebnije i sigurni smo da će on opet preuzeti na sebe najveći teret u ovoj seriji, ali problem za Majami je taj šta Milvoki ima novi odgovor za Batlera u fazi odbrane. A njegovo ime je Džru Holidej. On je definitivno veliko pojačanje za Bakse, a koliko god je Milvoki stvarno skupo platio njegov dolazak u ekipu, Holidej je u regularnom delu sezone pokazao koliko im je dobro došao. On je puno bolji igrač od Erika Bledsoa i u napadu i u odbrani, a ono najvažnije je da može da rastereti Janisa i Krisa Midletona u obe faze igre.

Milvoki ima još jedno novo oružje u odnosu na prošlu sezonu, a to je Pi-Džej Taker, još jedan igrač koji je jako važan u fazi odbrane. Sada su Baksi potpuno ekipirani u tom delu terena, a značajno su se popravili u šutu za tri poena. Baksi su sada peta ekipa lige i po broju pogođenih trica i po procentu šuta za tri poena, a to je kada imaš Janisa koji napada reket jako važno oružje u napadu. Upravo je Majami lani u plejofu Milvoki zaustavio baš tako da je stvorio 'zid' oko Janisa, odnosno uvek su imali nekoliko igrača u fazi odbrane na njemu, ali sada će to biti teško moguće. Trice su tu, odbrana je tu, a tu je i činjenica da Milvoki svakako želi osvetu zbog prošlogodišnjeg poraza. Neće Majami lako pasti, ali će pasti.

Naša prognoza: 4-2 za Milvoki.

LOS ANĐELES KLIPERS - DALAS MAVERIKS

To je to. Tako se otvara plejof. Moraš voleti NBA ligu kad je složila raspored da je druga utakmica plejofa dvoboj između Klipersa i Dalas, ekipe koje su igrale i prošle godine u plejofu u seriji koju su Maveriksi senzacionalno pbedili s 4-2 i bacili u očaj Kavaja Lenarda i njegove saigrače. Izvinite šta smo praktično ponovili početak teksta iz prvog dvoboja, ali smo jednostavno morali naglasiti kako je to sve lepo posloženo. Najbolje moguće.

Svi znamo šta se događalo prošle godine kad je Luka Dončić 'poludeo' i uništio Kliperse koji su ove sezone ipak pomalo u drugom planu kada se priča o naslovu NBA prvaka, a to im verovatno i više odgovara. Doduše, činjenica da su na kraju sezone nameštali sebi ždreb u plejofu i gubili neke utakmice koje nisu trebali da gube ne ide im na čast i malo su bacili senu na sve ono šta su dobro radili kroz sezonu. Da se razumemo, nameštanje protivnika je potpuno legitimno i nemamo ništa protiv toga, ali šampioni ili oni koji to žele da budu to jednostavno ne rade. Ako želiš do naslova prvaka, ionako moraš da pobediš sve najbolje protivnike i nije važno kada ćeš to da napraviš.

Ako ostavimo to po strani, Klipersi ove godine izgledaju bolje nego lani. Kavaj Lenard i Pol Džodrž su imali sezone zbog kojih su oba dva u konkurenciji za mesta u najboljim petorkama lige, a obojica su bila jako blizu i čuvene 50-40-90 sezone (50% šuta za dva poena, 40% za tri, 90% slobodna bacanja). Nikolas Batum se dosta dobro uklopio u ekipu, Serž Ibaka se oporavio pre plejofa, a Klipersi imaju dosta zanimljivih odbrambenih igrača koji mogu da zagorčaju život svima. Sad još trebamo da vidimo koliko će im Rejdžon Rondo moći da pomogne u plejofu ili će Klipersi da zažale šta su doveli njega umesto Lua Vilijamsa.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Dalas, s druge strane, ne izgleda toliko dobro kao prošle godine. Kristaps Porzingis će verovatno da kroz celu karijeru ima probleme s povredama, a trejd u kojem su doveli Džoša Ričardsona za Seta Karija se pokazao lošim. Ričardson nije doneo toliko u odbrani koliko su bez Karija izgubili u napadu. Jednostavno, Dončić nema toliko saigrača kojima može da šalje lopte kada ga udvoje Klipersi, a budite sigurni da će toga biti dosta.

Maveriksi su u regularnom delu sezone pobedili u dve utakmice, a Klipersi u jednoj. Kada su obe ekipe bile kompletne bilo je 1-1, a iako Kavaj Leonard nije igrao u prvom meču, ipak tih 49 razlike sigurno boli Kliperse. Njih, doduše, sigurno više voli lanjski poraz, a popu Milvokija i oni će da naprave sve da se to opet ne ponovi. I uspet će u tome.

Naša prognoza: 4-2 za Kliperse.

BRUKLIN NETS - BOSTON SELTIKS

Trebalo je samo nekoliko utakmica u predsezoni da se vidi da je Kevin Durant zdrav pa da postane jasno da je Bruklin jedan od najvećih favorita za naslov prvaka, a kad je u ekipu došao i Džejms Harden onda nikakve dileme više nije bilo. Bez obzira šta su sve tri zvezde Netsa propustile veliki broj utakmici i šta su zajedno igrali samo sedam puta ove sezone, dojam je da je Bruklin najveći favorit na Istoku, a imaju se zašto nadati da bi mogli osvojiti i prsten. Doduše, bit će zanimljivo ako i kada budu igrali protiv Milvokija koji ima zanimljive meč-apove u borbi protiv njih, ali otom-potom.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Iz prethodnog pasusa je sasvim jasno da ne vidimo kako Boston može napraviti veće probleme Bruklinu. Seltiksi bi bili u podređenoj situaciji i da je zdrav Džejlen Braun, a bez njega jednostavno nemaju dovoljno oružja da odgovore na sve ono šta ih čeka s druge strane. Džejson Tejtum je sjajan igrač, to je pokazao ove sezone kad god je bio zdrav, ali on jednostavno ne može baš svaku utakmicu postići 40 ili više poena. A toliko je potrebno da postigne da bi Boston došao do pobede. Nešto Boston može da dobije od Kembe Vokera, ali njegov je problem šta u fazi odbrane jednostavno ne može biti nikakav faktor. Jednostavno, Boston je u ovoj seriji jednostavno u statusu ekipe koja može biti zadovoljna pobedom ili dve.

To ne znači da ova serija neće biti zanimljiva. Seltiksi sigurno neće pasti bez ispaljenog metka, trener Bred Stivens je u prednosti pred Stivom Nešom i sigurno će pokušati napraviti neke taktičke stvari da barem uspori Bruklinov napad, a s druge strane će biti zanimljivo i videti koliko su Netsi zdravi. Ako jesu, onda ih se ne treba bojati samo Boston.

Naša prognoza: 4-1 za Bruklin.

DENVER NAGETS - PORTLAND TREJLBLEJZERS

Džamal Mari. To je sve šta možemo reći kada pričamo o Denveru i njihovoj šansi u plejofu. Reći i zaplakati jer ne moraš biti navijač Nagetsa pa da ti bude žao što se Mari povredio jer smo na taj način izgubili pravog izazivača za naslov. Nikola Jokić će biti MVP sezone, ako Amerikanci to ne naprave trebaju da ukinu to glasanje, ali koliko god je srpski reprezentativac na neverovatnom nivou, ipak mu u plejofu treba velika pomoč da bi došao do onoga šta najviše želi - prstena.

U seriji protiv Portlanda to možda ne mora biti veliki problem. Jokić će igrati protiv Jusufa Nurkića koji je dobar košarkaš, ali ne može da zaustavi Jokića. Uz to je dobra stvar za Jokića šta je Nurkić ipak spor igrač pa Jokić ne mora previše da menja svoj stil igre. On će tu da dominira, ali je već u ovoj seriji jako važno da mu se priključi šta je moguće više saigrača.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Tu postoji veliki problem za Denver, a to je činjenica da nemaju previše igrača koji u odbrani mogu da čuvaju Dejmiana Lilarda i Si-Džej Mekonela. Eron Gordon je verovatno najbolji odbrambeni igrač ekipe, ali on je protiv njih dvojice praktično nebitan šta se tiče odbrane jer su obojica, a posebni Lilard, prebrzi za njega. Denver će najmanje u prvoj utakmici igrati i bez Vila Bartona šta je još jedno 'telo' manje na bekovskim pozicijama pa ispada da će važnu ulogu u odbrani imati Fakundo Kampazo. A on je ipak visok samo 178 santimetara.

Zbog toga će Nagetsi morati da odgovore u fazi napada i to ne samo Jokić. Jako će biti važno da Majkl Porter nastavi da igra kao šta je to radio za vreme regularnog dela sezone. Lani je u plejofu u nekim utakmicama pokazao da može da se nosi s pritiskom, a sada će na njemu biti još veći teret jer se sada puno više i očekuje od njega. Verovatno će na njega u odbrani da pazi Robert Kovington, a ako Porter uspe da dobije taj dvoboj, onda će Denver biti bliže prolasku u drugi krug plejofa. Druga važna stvar je borba na vanjskim pozicijama. Znamo svi da su Lilard i Mekalum jedan od najboljih bekovskih dvojaca u celoj ligi, a tu je sada i Norman Pauvel. Denver je, s druge strane, ostao na zdravima Kampacu i Monte Morisu, čak i Ostin Rivers verovatno neće igrati u prvoj utakmici, pa ispada da će u rotaciji priliku dobiti i Šak Herison. Ako Nagetsi barem malo dođu do zraka na bekovskim pozicijama i oslobode Jokića, to bi trebalo biti to.

Sve u svemu, bit će teško Denveru, dosta teško, ali ipak verujemo u njih. Naša prognoza je 4-3 za Jokića i društvo.

Piše: Emir Furulija

NBA PLEJ-OF:

ZAPAD - ČETVRTFINALE, prvi mečevi:

Subota:

22.30: (1,50) LA Klipers (13,0) Dalas (2,95)

Nedelja:

04.30: (1,85) Denver (12,5) Portland (2,15)

21.30: (1,75) Finiks (12,5) LA Lejkers (2,30)

Ponedeljak:

03.30: (1,30) Juta (15,0) Memfis (4,00)

ISTOK - ČETVRTFINALE, prvi mečevi:

20.00: (1,70) Milvoki (13,65) Majami (2,75)

Nedelja:

02.00: (1,35 Bruklin (14,0) Boston (3,70)

19.00: (1,35) Filadelfija (14,0) Vašington (3,70)

Ponedeljak:

01.00 (1,80) Njujork (12,5) Atlanta (2,25)