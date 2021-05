Igrama u debitantskoj sezoi u NBA ligi Aleksej Pokušeski prvukao je pažnju šire košarkaške javnosti, a vrlo dobar učinak srpskog krila imao je odjek i u Grčkoj iz koje se i otisao ka Sjedinjenim Američkim Državama. Pauza nakon što se Oklahoma nije plasirala u plej-of, talentovanom košarkašu dobro je došla da na Starom kontinentu napuni baterije posle izuzeto napornih meseci, te je posle boravka u Srbiji otputovao u Grčku gde je za Sport24 govorio o iskustvu stečenom tokom prve sezone u najkvalitetnijem košarkaškom prvenstvu na svetu.

"Bila je to pozitivna prva godina za mene, ali odrastao sam kao igrač i kao čovek van terena. U početku mi je bilo teško, ali svakog meseca sam bio sve bolji. To je i bio cilj. Bilo mi je veoma teško. Bio sam usamljen, sve je bilo novo i nisam znao šta da očekujem. Pomoglo mi je što sam otišao u Oklahomu, a ne u Los Anđeles. U gradu nema mnogo šta da se radi i to mi je pomoglo da se koncentrišem", rekao je Pokuševski.

Kao jedan od najmlađih članova ekipe srpski košarkaš je imao dodatne obavceze, ali i podršku iskusnijih saigrača.

"Nisam se plašio, samo sam znao da će u početku biti naporno. Morao sam da se guram i da pokušavam, ali sam znao da će na kraju sve biti dobro kao što je i bilo. Gledajući prvu i poslednju utakmicu, došlo je do poboljšanja i mislim da je to najvažnije. U timu nismo imali mnogo starijih saigrača, pa sam kao najmlađi ponekad nosio torbe, ali to sam radio i u Olimpijakosu. Sa druge strane, stariji i iskusniji igrači su mi pomogli, poput Ala Horforda i Džordža Hila. Horford mi je govorio da nastavim u smeru u kojem sam krenuo, ali me je savetovao i da uspori u igri, da ne žurim. To mi je pomoglo".

Sezona protiv igrača koje je donedavno gledao samo na televizijskim prenosima i u video igrama donela je sa sobom neizbrisive utiske.

"Sećam se da su Lebron, Harden i Durent bili oni koje sam video i nisam verovao da su ispred mene. Doživeo sam šok kada sam ih prvi put sreo. Nisu me uplašili, ali bili su vrlo dobri. Posebno Lebron i Durent. Nije bilo moguće učiniti ništa protiv njih u odbrani. Šta god da uradiš, zavisilo je od njihovog dana".

Početkom februara Pokuševski je prosleđen u razvojnu ligu u kojoj je proveo mesec dana braneći boje Oklahoma Siti Blua. Odlične igre uticale su da po završetku G lige dobije zasluženo poverenje Marka Degnolta koje je opravdao učinkom u narednim izazovima, međutim kako se sezona bližila kraju umorje imao sve veći uticaj.

"Oklahoma me je zamolila da stignem na vreme za svaki trening, da nosim upasan dres, da su mi zavezane pertle, da budem profesionalac i dajem 100% svakog dana, jer samo tako mogu da rastem kao igrač. Posle G-lige počeo sam da igram bolje. Takođe sam se osećao bolje u igri. Udahnuo sam i smirio se. Čim sam se vratio u NBA počeo sam da igram više i sve je bilo bolje".

Kada se sve sumira, godina adaptacije prošla je bolje nego što je i sam Pokuševski mogao da poželi, a iz današnje perspektive najteži segment NBA života je jedinstveni tempo funkcionisanja.

"Najteži deo života NBA igrača su stalna putovanja i uzastopne utakmice, ritam kontinuiranih mečeva", rekao je srpski košarkaš.