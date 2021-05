Aleksej Pokuševski je u premijernoj sezoni u NBA ligi uspeo da skrene pažnju javnosti vrlo dobrim igrama u dresu Oklahome, međutim, naporni ritam najkvalitetnijeg košarkaškog takmičenja na svetu ostavio je traga na talentovanog Srbina. Pod uticajem desetina utakmica odigranih u vrlo kratkom periodu ruki Tandersa u aprilu je doživeo pad forme, a na aktuelnu situaciju osvrnuo se u podkastu Sportkluba "Blok po blok".

"Stigao me je umor poslednjih 20 dana. Osećam se baš umorno, spavam bukvalno u autobusu, avionu, hotelu, pre utakmice, posle utakmice. Samo spavam i ne javljam se skoro nikome, svi pitaju gde sam. Nije da neću da se javim, nego samo spavam. Tako da je udario taj 'ruki zid' bogami. Umor me stiže, pokušavam da ostanem zdrav, da mogu da igram do kraja sezone", otkrio je Pokuševski.

Košarkaš koji je u Sjedinjene Američke Države stigao iz Olimpijakosa još prolazi kroz period adaptacije u novoj sredini a glavna prepreka mu je upravo gust kalendar.

"Prošle godine sam odigrao 11 ili 12 utakmica u Grčkoj, a ove godine 40 ili 50 i to sa dosta velikom minutažom. Baš je teško. Igraš jednu utakmicu, letiš u drugi grad, sletiš u tri ujutru i ideš na drugu utakmicu. Zatim letiš u Oklahomu a na slobodan dan radiš teretanu. Ujutru se probudiš, testiraš se, čekaš 20 minuta da uđeš u salu, a kada završim trening umesto da imam slobodan deo dana, moraš popodne oko 6 da se testiraš. Svakog dana imamo po jedno ili dva testiranja, ali uglavnom dva puta. Ako preskočiš jedno testiranje ne možeš da uđeš sutradan u salu, da igraš i treniraš".

Pokuševski se potom prisetio i prvog internacionalnog izazova i prelaska u Olimpijakos sa 13 godina.

"To je bilo kada sam imao 13 i po godina. Bio sam na kampu prvo, to je bila kao proba. Trener je pitao mog oca kolike su šanse da on ostane. Moj otac je rekao ‘kada ja vidim kakav je on u vašim očima, kako vi njega gledate, tada možemo da pričamo’. Završilo se to, vratio sam se u Srbiju, kontaktirali su nas, rekli da žele da igram za njih, dogovorili smo sve i to je to. Osim toga što sam bio sam i veoma mlad, nisam znao šta da očekujem. Moram da jedem dobro, odmaram, idem na treninge. Nisam znao ništa. Srećom ljudi u klubu su bili baš dobri i sve su mi olakšali", izjavio je ruki Oklahome.