Kada imate ovakvo veče, ni najbolje ekipe u ligi vam ne mogu ništa. Portland je nja krilima Demijana Lilarda i Si Džej Mekoluma slomila otpor najbolje ekipe Zapadne konferencije i stigla do 41. pobede u sezoni, koja bi mogla da joj bude od ključne važnosti u borbi za plasman u plej-of NBA lige - 105:98.

Lilard je meč okončao sa 30 postignutih poena, dok je Mekolum ubacio 26. Između njih dvojice po učinkui bio je šuter Džezera Džordan Klarks sa 29 postignutih poena.

Portland je ključne korake na putu ka pobedi napravio u trećoj četvrtini, u kojoj je prvi put stigao do dvocifrene prednosti, a onda je lagano očuvao u poslednjoj deonici, osim samog finiša, kada je Juta ublažila poraz.

Do dragocenog trijumfa, u izuzetno dramatičnoj završnici sa Hjustonom stigli su Los Anđeles Lejkersi (124:122).

Oni su od finiša meča, pa praktično do same završnice imali prednost, sa manjim oscilacijama tokom meča. To se pre svega odnosi na treću deonicu, u kojoj su gosti dva puta stizali do kraće prednosti. Ipak, Roketsi umalo nisu napravili ozbiljno iznenađenje u samoj završnici. Poenima Kelija Olinika sa linije penala, samo 23 seknde pre kraja meča stigli su do prenosti, ali im to nije bilo dovoljno za slavlje. Kajl Kuzma je sedam sekundi pre kraja vratio prednost domaćinu, dok je tačku na slavlje Lejkersa stavio Horton Taker sa linije penala.

REZULTATI:

Atlanta - Vašington 120:116

/Jang 33, Bogdanović 20 - Vestbruk 34/

Bruklin - San Antonio 128:116

/Šemet 21 - Derozan 21/

Klivlend - Boston 102:94

/Lav 30 - Tejtum 29/

Dalas - Nju Orleans 125:107

/Dončić 33 - Bledso 15/

Juta - Portland 98:115

/Klarkson 29 - Lilard 30/

LA Lejkers - Hjuston 124:122

/Horton Taker 23 - Bruks 24/