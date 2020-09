Budućnost se sprema za početak sezone koja je pred nama i čeka centra. Za to vreme nema previše kvalitetnih pripremnih utakmica što smeta treneru Petru Mijoviću.

Nakon zadržavanja okusnice prošlogodišnjeg tima na čelu sa Nikolom Ivanovićem i Džastinom Kobsom podgorički klub angažovao je Dragana Apića, Melvina Edžima i Rašada Vona koji bi uz pomenutu dvojicu nosili ovaj tim do zacrtanih ciljeva.

Ipak, ono što je sigurno da se u Podgorici uveliko traži još jedan igrač da popuni roster. I gleda jednim okom ka konkurentima, čitaj Crvenoj zvezdi, Partizanu i Cedevita Olimpiji.

“Uz pomenuta imena i uz još jedno dugo čekano pojačanje ja se nadam da bi taj preliminarni roster zatvorili i onda čekali razvoj situacije u ligama i drugim klubovima. Svakodnevno se dešava da se naši glavni konkurenti pojačavaju i sigurno da su na tom polju sa rosterom širi nego mi. Ipak, to ne mora puno da znači, nekad i manje znači bolje. Mi sa tim jednim igračem u unutrašnjoj liniji bi kompletirali ekipu za početak sezone, a od same igre zavisi kako će sve to izgledati kasnije”, konstatovao je Mijović.

Budućnost bi u prvom kolu ABA lige trebalo da dočeka ekipu Splita.