Posle 12 godina postao višak: Dalas precrtao veterana pred početak sezone
Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 17:01
Dvajt Pauel završio epizodu u Maveriksima nakon 768 utakmica
Godinama unazad Dvajt Pauel bio je standardni deo rotacije Dalasa. U timu iz Teksasa trebalo je da započne 13. sezonu, ali mu je samo dan pred početak nove saopšteno da je prekobrojan u redovima Maveriksa. Klub je sa iskusnim centrom u septembru potpisao novi jednogodišnji ugovor vredan veteranskog minimuma, ali je samo mesec dana kasnije ostao bez mesta u ekipi.
Još u decembru 2014. godine obukao je dres Dalasa, za koji je do danas odigrao 768 utakmica, uz proseke od 6,5 poena, 4,2 skoka i jedne asistencije. Za to vreme uspeo je da se probije i u sam vrh pojedinih istorijskih statističkih lista kluba. Četvrti je po procentu šuta iz igre, sa uspešnošću većom od 60 odsto, kao i po broju odigranih utakmica. Šesto mesto zauzima po broju ofanzivnih skokova (1.187) i ukupnih skokova (3.251), dok je deseti po broju blokada (330).
Izabrane vesti
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Biće to prvi put od 2014. godine da će Pauel promeniti dres, iako je na samom početku NBA karijere za svega nekoliko meseci prošao kroz nekoliko klubova. Šarlot ga je izabrao kao 45. pika na draftu, ali je odmah prosleđen Klivlendu, za koji je nastupao u Letnjoj ligi. Ubrzo je trejdovan u Boston, gde je odigrao svega pet utakmica, a ispostaviće se da su to bili i jedini njegovi nastupi u NBA ligi van dresa Dalasa.
(1,25) Hjuston (17,0) Dalas (4,70)
Ostaje da se vidi gde će iskusni centar nastaviti karijeru, ali će u istoriji Maveriksa ostati upamćen kao jedan od retkih igrača koji je prošao kroz nekoliko različitih era kluba. Bio je tu još u vreme Dirka Novickog, potom delio svlačionicu sa Lukom Dončićem, a dočekao je i dolazak Kupera Flega.