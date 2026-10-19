Posle 12 godina postao višak: Dalas precrtao veterana pred početak sezone

Godinama unazad Dvajt Pauel bio je standardni deo rotacije Dalasa. U timu iz Teksasa trebalo je da započne 13. sezonu, ali mu je samo dan pred početak nove saopšteno da je prekobrojan u redovima Maveriksa. Klub je sa iskusnim centrom u septembru potpisao novi jednogodišnji ugovor vredan veteranskog minimuma, ali je samo mesec dana kasnije ostao bez mesta u ekipi.

Još u decembru 2014. godine obukao je dres Dalasa, za koji je do danas odigrao 768 utakmica, uz proseke od 6,5 poena, 4,2 skoka i jedne asistencije. Za to vreme uspeo je da se probije i u sam vrh pojedinih istorijskih statističkih lista kluba. Četvrti je po procentu šuta iz igre, sa uspešnošću većom od 60 odsto, kao i po broju odigranih utakmica. Šesto mesto zauzima po broju ofanzivnih skokova (1.187) i ukupnih skokova (3.251), dok je deseti po broju blokada (330).