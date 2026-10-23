Posle otkaza u Lejkersima, pravac kod šampiona

Tražili su Niksi odavno nekog od pouzdanih šutera, pošto su na trening kampu i pred početak sezone imali veliki broj igrača koji su radili sa njima sve te pripreme i borili se za ugovor, ali se niko nije izborio na kraju za njega. Zato će šansu dati Daltonu Knehtu, koji je pre dve godine izabran kao 17. pik na NBA draftu od strane Los Anđeles Lejkersa.

Tokom debitantske sezone prosečno je beležio 9,1 poen za 19,2 minuta po utakmici, nastupivši na 78 mečeva, od čega je 16 puta bio starter. Međutim, u drugoj sezoni dobio je znatno manje prostora u ekipi iz Los Anđelesa, pa je na 54 utakmice prosečno postizao 4,2 poena za 10,2 minuta na parketu.

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Minesota Timbervulvsi, Sakramento Kingsi i Toronto Reptorsi pominjali su se kao potencijalne nove destinacije za Knehta, pošto su svi imali slobodna mesta za igrače sa dvosmernim ugovorima. Ipak, Njujork je uspeo da oslobodi prostor za njega i bio na kraju najkonkretniji.

Sada ima priliku da se izbori za dugoročno mesto u timu, a igraće i u Razvojnoj Dži ligi, dok malo uđe u ritam i namesti ruku. Zato i služe dvosmerni ugovori.