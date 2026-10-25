Posledica velike afere: Predsednik KS Grčke podneo ostavku
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Vreme čitanja: 1min | ned. 25.10.26. | 12:54
U popodnevim satima vanredna sednica
Vangelis Liolios, predsednik Košarkaškog saveza Grčke, koji je nedavno priveden zbog sumnje da je povezan sa nameštanjima utakmica u domaćem prvenstvu, podneo je i zvanično ostavku na svoju funkciju.
Liolios je obavestio istražnog sudiju da prekida svaku aktivnost u košarci dok se pravni postupak ne okonča.
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Cilj tog poteza je, kako je naveo, da se omogući košarci da napreduje, umesto da stagnira dok traje ovaj slučaj, preneli su grčki mediji.
Košarkaški savez je hitno reagovao i u saopštenju naveo da će, nakon ostavke Vangelisa Lioliosa, održati vanrednu sednicu u popodnevnim časovima kako bi doneo sve neophodne odluke.
"Nakon nedavnih događaja i javne izjave predsednika Saveza o njegovoj ostavci i konačnoj odluci da više ne učestvuje u košarkaškom sportu, Upravni odbor Košarkaškog saveza Grčke najavljuje održavanje vanredne sednice. Upravni odbor će se sastati danas popodne kako bi doneo sve neophodne i predviđene odluke u cilju reorganizacije – u skladu sa Zakonom o sportu i Statutom – a sve radi nesmetanog funkcionisanja Saveza i njegovih organizacija, što je trenutno isključivi prioritet Upravnog odbora", navedeno je u saopštenju KS Grčke.