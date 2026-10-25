Posledica velike afere: Predsednik KS Grčke podneo ostavku

Cilj tog poteza je, kako je naveo, da se omogući košarci da napreduje, umesto da stagnira dok traje ovaj slučaj, preneli su grčki mediji.

Košarkaški savez je hitno reagovao i u saopštenju naveo da će, nakon ostavke Vangelisa Lioliosa, održati vanrednu sednicu u popodnevnim časovima kako bi doneo sve neophodne odluke.

"Nakon nedavnih događaja i javne izjave predsednika Saveza o njegovoj ostavci i konačnoj odluci da više ne učestvuje u košarkaškom sportu, Upravni odbor Košarkaškog saveza Grčke najavljuje održavanje vanredne sednice. Upravni odbor će se sastati danas popodne kako bi doneo sve neophodne i predviđene odluke u cilju reorganizacije – u skladu sa Zakonom o sportu i Statutom – a sve radi nesmetanog funkcionisanja Saveza i njegovih organizacija, što je trenutno isključivi prioritet Upravnog odbora", navedeno je u saopštenju KS Grčke.