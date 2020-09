Stvar je u prilagođavaju. Gotovo pa da smo sami sebi dosadili koliko smo puta pisali o sjajnim reakcijama trenera u ovogodišnjem NBA plej-ofu, ali takve stvari se i dalje događaju i zadovoljstvo je kada se vidi da se treneri ne zadovoljavaju samo jednim planom za utakmicu, nego ih imaju više. Tako smo videli i novu dimenziju igre Lejkersa u četvrtoj utakmici protiv Denvera koju je tim iz Los Anđelesa pobedio sa 114:108 i sada vodi sa velikih 3:1 u seriji. Vraćali su se Nagetsi dva puta u ovom plej-ofu iz tog rezultata, ali sada će im biti puno teže jer protiv sebe imaju Lebrona Džejmsa i Entonija Dejvisa.

Pre nego se dotaknemo nekih promena koje je trener Lejkersa Frenk Vogel napravio za ovu utakmicu, moramo da napišemo poneku reč i o glavnoj temi u redovima navijača Denvera ovog jutra. Istina je da su arbitri propustili da dosude očigledan faul Lebrona Džejmsa na Džamalu Mariju koji bi sjajnog plejmejkera Nagetsa odveo na liniju slobodnih bacanja i možda promenio kraj ovog meča. Velika je to greška sudija i nije normalno da se ovo desi, ali ipak treba uzeti teorije zavere s rezervom. Kada se pogleda cela serija, Lejkersi i Denver su imali isti broj slobodnih bacanja (113), a Lejkersima je čak dosuđeno više faulova (109) nego Denveru (97). Jednostavno, u ovoj utakmici su Lebron i Dejvis bili puno agresivniji u napadanju koša od igrača Denvera pa su i bili više puta na liniji slobodnih bacanja. Naravno da ne treba isključiti ni činjenicu da će sudije uvek lakše dosuditi faul na Lebronu nego na bilo kome drugom, ali tako je uvek u sportu - oni najveći su, hteli mi to priznati ili ne, uvek zaštićeni kod sudija.

A ta agresija Entonija Dejvisa je bila jedna od promena koju je Vogel napravio na početku utakmice. Dobro, za dosta toga je zaslužan i sam igrač koji je odigrao neverovatno dobro otvaranje meča, ali je Vogel jasno dao do znanja da želi da ga razigra. Lejkersi su pravili akcije za Dejvisa koji se na desnoj strani spuštao leđima prema košu protiv Pola Milsapa koji nije mogao da napravi ništa da ga zaustavi. Na početku utakmice igrao je samo Dejvis, postizao poene na razne načine, a Milsap je za to vreme napravio dve lične grešk. Dejvis se posle toga malo smirio, ali taj njegov odličan početak utakmice je malo smanjio pritisak s Lebrona Džejmsa koji je poslednjih nekoliko utakmica bio najagresivniji igrač tima na početku mečeva. Iako Kralj igra odličnu košarku, ipak je jasno da s 35 godina ipak nema toliko energije da na visokom nivou odigra celu utakmicu, pa je bilo dobro za njega da je Dejvis odlično krenuo u utakmicu. Samim time se za Lebrona otvaralo mnogo prilika u kasnijem delu utakmice, a on je to odlično koristio, posebno u tranziciji. U tim situacijama Lebron je stvarno gotovo nezaustavljiv. To je gotovo pa sigurno koš ili barem asistencija nakon dodavanja otvorenom saigraču.

Druga važna promena koju je Vogel napravio je bila stavljanje Dvajta Hauvarda u startnu petorku umesto Džavala Mekgija. Iskreno, verovali smo da će Lejkersi da to naprave i ranije, jer se u prve dve utakmice videlo da Hauvard mnogo više smeta Nikoli Jokiću nego Mekgi, ali Vogel je čekao do ovog trenutka i pogodio. Hauvard je bio odličan u napadačkom skoku,te je na neki način i najavio ono šta je na kraju bila odlučujuća stvar u pobedi Lejkersa u ovom meču. Nekada jedan od najboljih igrača na svetu je odigrao odličnu prvu četvrtinu u kojoj je imao dabl-dabl učinak (11 koševa, 10 skokova), a mnogo toga je uradio posle ofanzivnog skoka. Ta njegova realizacija kao da se prenela na celu ekipu i na kraju je razlika u koševima iz drugog napada ('second chanse points', kako to zovu Amerikanci) bila neverovatnih 25:6 za Lejkerse. A najbolje od svega je šta razlika u napadačkim skokovima bila dosta manja, 12:6. Jednostavno, Lejkersi su koristili svoju visinu nakon skoka te često dolazili do laganih poena.

Majkl Meloun je na te situacije pokušao odgovoriti i s esktra visokom postavom pa smo u jednom trenutku u drugoj četvrtini zajedno na parketu videli Jokića i Plamlija zajedno s Grentom i Porterom. Moris je tu bio da smanji prosek visine ekipe. Ipak, to je bilo najviše zato jer je Milsap imao problema s ličnim greškama, a kasnije je u iste probleme upao i Jokić šta je na neki način i odlučilo kraj utakmice. Srpski košarkaš je početkom poslednje četvrtine brzo došao do pete lične greške, pa je Meloun morao da ga izvadi iz igre i često rotira u odbrani i napadu. A bez Jokićevih koševa teško možeš da dobiješ Lejkerse.

Doduše, imao je Denver svojih šansi, najviše zbog Marija koji je toliko narastao u igri u ovom plej - ofu da je to neverovatno. Njegova igra je iz dana u dan sve bolja i raznovrsnija, a u ovoj seriji sjajno napada obruč Lejkersa. Njegovi ulasci pod koš su poezija u pokretu, a ono Džordanovsko polaganje iz druge četvrtine sigurno ulazi u najbolje poteze njegove karijere. Nakon šta mu neko od saigrača posatvi blok, najčešće je to Jokić,malo ko u odbrani tima iz Los Anđelesa može da ga zaustavi. Sinoć je opet imao osam asistencija uz 32 koša, a na kraju ga je u odbrani morao uzeti Lebron koji ga je dobro čuvao, ali i napravio taj faul koji nije bio kažnjen.

Posle prošle utakmice smo pisali o sjajnim igrama Džeremi Grenta i Monte Morisa, a ova dvojica su bila dobra i u četvrtoj utakmici. Grent se stvarno preporodio od kada igra na poziciji trojke, a samopouzdanje iz treće utakmice je preneo i na ovu, dok Moris, poput Marija, bez stida napada obruč Lejkersa i dobro reaguje u teškim situacijama. Šteta za Denver šta i Geri Heris nije na tom nivou jer on stvarno ne izgleda dobro u poslednjih nekoliko utakmica. Ne ide ga u napadu, u nekoliko situacija se videlo kako uopšte nema sigurnost da reši neke napade i ne bi nas čudilo da Meloun u petoj utakmici umesto njega počne utakmicu s Tonijem Krejgom. Nije Krejg neka velika 'sila' u napadu, ali čini se sigurnijim nego Heris.

S druge strane, Lejkersi su opet dobili dobre partije od igrača koji se ne prezivaju Džejms ili Dejvis. O Hauvardu smo već pisali, Rejdžon Rondo je opet bio na visini zadatka i imao sedam asistencija te 11 koševa uz šut 4/6, a neke važne trojke su postigli Kentavius Kaldvel-Poup te Kajl Kuzma. Dovoljno da Lejkersi dođu do pobede.

Piše: Emir Fulurija