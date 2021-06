Prošlo je 30 godina, menjale su se države, valute, ljudi, ali jedna stvar je ostala konstanta: dovedi Željka Obradovića za uspeh u košarci. Jer, čovek je majstor svog zanata. Tačka. Partizan je ovog leta uspeo gotovo nemoguće. Doveo je Željka Obradovića. I sada se očekuje (logična) posledica – uspeh.

Nestrpljivo je košarkaška javnost čekala prvo izlaganje Obradovića i to se, konačno, i desilo. Popularni Žoc izašao je pred „kamaru“ novinara i reportera i izneo svoje viđenje Partizana, objasnio je zbog čega se vratio u srpsku košarku i šta očekuje i od sebe i od igrača i kluba.

Veliki dan za Partizan, za navijače, a kao što su mnoga velika imena i objasnila, veliki dan za srpsku košarku u celini.

Zašto se Željko vratio u Partizan? To se mnogi pitaju…

“Prva misao ide ka tome da se pridružim čestitkama u košarkaškom Savezu na uspehu, Daniloviću, Marini Maljković. Želim naravno da iskoristim priliku da se zahvalim predsedniku kluba, Ostoji Mijailoviću na šansi da radim u Partizan. Vratio sam se zbog emocija koje dolaze iznutra. Srećan sam što sam trener Partizan. Biio sam u kontaktu sa Savićem tri meseca, drago mi je što je Ostoja sredio neke finansijske stvari u klubu. Sada svi želimo da vratimo Partizan tamo gde pripada. U Evropi ne postoji klub koji je dao toliko igrača, koji su osvajali toliko trenera. Jedini klub koji jeu rangu sa Partizanom je možda Real Madrid”, rekao je Obradović na početku izlaganja.

Priziva Obradović dobre odnose i u srpskoj i u regionalnoj košarci u narednim mesecima, godinama.

“Odluka je bila prilično laka. Prošle sedmice smo se našli, razgovor je trajao dva-tri sata i tada sam odlučio. Vi partite situaciju koja je ovde prisutna u ABA ligi. Kada sam mogao imao sam kontakte sa raznim ljudima. Svima nama koji smo treneri, rukovodioci, mi smo odgovorni za stvari koje se posle dešavaju. Daću sve od sebe da se spuste tenzije, znamo da ih je bilo mnogo u proteklim godinama. To ni za koga nije dobro. Da čestitamo jedni drugima posle utakmice. Da pravimo dobru atmosferu. Da se neke druge stvari dešavaju”, kaže Obradović.

Nada se novi trener Partizana da je cilj kluba da se vrati u Evroligu. Ali, ne kratkoročno.

“Voleo bih da Evroliga, s obzirom da će se možda menjati sistem takmičenja, da možda više klubova sa ovog podneblja budu učesnici. Znam šta se od mene očekuje. Jedino šta nas interesuje je da se vratimo da igramo Evroligu. Ali, ne godinu dana, već da budemo sastavni deo. Partizan to zaslužuje”.

Cilj je jasan…

“Mnogi su mi rekl da je ovaj potez rizičan, ali ja ne mislim, ogromna želja mi je da radim sa igračima, pauzirao sam, Partizan je čista aemocija. Želimo da napravimo konkuretant tim. Crvena zvezda, Budućnost, Igokea, Olimpiija, Mornar… Svi zaslužuju respekt. Mogu da obećam samo rad, da ćemo sve uraditi da vratiimo Partizan gde mu je mesto. Biću izuezno zadovoljan ako kažemo da smo sve dali od sebe i mi i igrači. Probaćemo da uradimo sve da vratimo Partizan tamo gde mu je mesto”.

Tim za sledeću sezonu? Ko će ostati od postojećih igrača?

“Dogovorili smo se u petak. I kada smo izašli sa sastanka, prva stvar koja je bila otišli smo do Arene, naše kuće. Do male sale gde su odlični uslovi za trening, tu ćemo da živimo i radimo. I onda smo krenuli da razmišljamo o sezoni. Od petka do ponedeljka, Zoran i ja smo dnevno provodili desetak sati. Radimo i radićemo. Iznećemo informacije kada budemo znali”, rekao je Obradović, pa dodao: “Prilikom dolaska u Partizan, predsednik je bio za to da dođem. Nisu baš bili svi koji su bili da ja dođem. Neki su tražili CV gde sam radio, šta sam radio”, rekao je Obradović.

Sa 30 godina je počeo da vodi Partizan, a sada ima još toliko životnog iskustva. Koliko je bilo teško vratiti se u Partizan?

“Svi su se naplatili tada, jedini ja nisam, a-ha-ha. Mene je Partizan napravio. Godine koje sam proveo kao igrač i te dve godine kao trener, dovele su do toga da sam ja dužan Partizanu, a ne on meni. Ova odluka je bila neuporedivo lakša. Kada si motivisan, možeš sve. Uvek sam hteo još više. Kada dođe momenat kada misliš da si dao sve, trudiše se da daš još malo. Svesni smo da svi moramo jedni druge da vučemo. Zoran i ja se dugo znamo, preko 30 godina. Jedva čekam da obavim prve razgovore sa igračima koji su ostali. Probaćemo da ih okupimo”, rekao je Obradović.

Stručni štab? Da li je formiran?

“I o tome razgovaramo. Uvek imam ljude koji su mi bliski i izuzetni saradnici. Probaću da uključim in eke ljude iz kluba. Ja sam trener, prvi trener, nisam šef stručnog štaba. Svi koji rade sa mnom znaju da imaju sva prava. Da saradnici budu kritički osvrnuti prema mojim odlukama. Ima dosta talentovanih i mladih trenera. Svako je dobrodošao”.

Da li postoji prečica za dolazak Partizana u Evroligu?

“U ovom trenutku znamo da možemo da osvojimo ABA ligu ili da igramo finale Evrokupa. Sve ostalo su priče. Postoji tema koja se otvorila da možda u narednim godinama Evroliga odluči da više klubova učestvuje. Partizan i Crvena zvezda zaslužuju da budu stalni članovi Evrolige. Ne na godinu dana. Da imamo sigurnost i da se sve uradi da budemo deo Evrolige. To su pitanja za Evroligu, ali i da ovde dođe do dogovora. Pitanje je koliko će se Evroliga proširiti. Tih 11 klubova sa A licencom o svemu odlučuje. Pratićemo razvoj situacije. Bio bih najsrećniji da na onaj dan kada budem odlazio da mogu da kažem da će Partizan igrati Evroligu”.

Koliko će Partizan moći finansijski da isprati ime Željka Obradovića?

“Mi smo sve dobro odmerili. Uprava kluba radi na ciljevima. Siguran sam da će i navijači prisustvom u Areni pomoći. Radićemo na marketingu, javili su se mnogi za sponzorstva. Nadam se da ćemo dobiti podršku privrede”, rekao je Ostoja Mijailović.

Da li će okosnicu tiima činiti domaći ili strani igrači i da li Ognjen Jaramaz ostaje?

“Bio bih najsrećniji kada bih u timu imao 12 srpskih igrača. Koliko je to realno, videćemo. Dobio sam informacije o pojedinim igračima. Treba da vidimo njihova razmišljanja. Pa nekih iskusnijih, mlađih. Dosta je pitanja”.

Da li se Obradović plaši medijskog “rata” sa predsednikom Crvene zvezde Nebojšom Čovićem?

“Moja ekipa i ja nikoga nećemo provocirati ni protivničke igrače ni navijače ni trenere… Davaćemo primer svima. Na tome ću insistirati. Pozvaću sigurno dobrog prijatelja Dejana Radonjića da se ispričamo. Znam i dosta ostalih trenera iz regiona. I sa Čovićem sam u veoma korektnim odnosima i voleo bih da se to nastavi. Ne vidim da će biti problema. Poruka navijačima Partizana je da rade ono što su najbolje radili. Da podržavaju igrače. Da budu odani i u teškim momentima. Da znaju da je ovo dug put. I strašno bih voleo da u našoj dvorani svima pokažu da su primer. I da ne čujemo nijednu ružnu reč na račun drugih klubova. Da cela Evropa priča o navijačima. Insistiraću na tome”.

IZBOR UREDNIKA

Koliko je realno da povratak Obradovića bude šansa za povratak na evropski tron?

“Bili su neki francuski utopisti. Sada bih mogao da budem u toj grupi i pričam o tituli prvaka Evrope. U situaciji kada nemamo pojma kako će tim da nam izgleda. Treba da idemo lagano i da se ne zalećemo. Već samo da gledamo da tim bude konkurentan. Da oformimo ekipu. Da to ne bude tim za godinu dana. Već da Partizan izrodi neke ekstra igrače. I naravno da je važan povratak u Evroligu”.

U kom momentu ste prelomili da ćete se vratiti u Partizan?

“Prelomio sam kada sam razgovarao sa Ostojom prvi put ozbiljno. Rekao sam mu da bi bilo dobro da se nađemo i da pričamo. I shvatio sam da je to-to. Strašno verujem u intuiciju. I onda sam miran. To je ta odluka i to je to. Ludosti nekada nisu loše i stvarno tako mislim. Ko je taj koji je donosio uvek pametne odluke koje su bile na kraju za njega dobre. Sada razmišljamo samo o tome kako i šta dalje”, rekao je Obradović.

Vesterman, Veseli, Micov? Koliko su realni?

“Verovatno da zovem navijače da pitamo ko su miljenici pa da dovedemo stotinak igrača. Razmišljaćemo o svim igračima za koje mislimo da je realno da obuku dres Partizana. Klub ima limite kao i ostali. Ne mogu da dođem da kažem da želim Veselog. On ima ugovor sa Fenerom, to kao varijanta ne postoji. Micov je izašao iz ugovora, i to ćemo da proverimo. Vesterman je izašao iz ugovora, razgovaraćemo. Ne mogu da tražim od predsednika da tražim da dovedemo neke igrače pa onda Zoran i ja da se skinemo da igramo sa njim. Da platimo neke igrače ne znam koliko, a drugi da igraju za kikiriki”.