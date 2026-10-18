Praznik u Sarajevu, ali i okršaj ranjenih evropskih velikana

Biće ovo svojevrsni praznik u Sarajevu, baš kao što glasi naziv čuvenog filma Benjamina Filipovića iz 1991, ali u isto vreme i okršaj ranjenih evropskih velikana koji u jadranski okršaj ulaze sa priličnim traumama zarađenih na kontinentalnoj sceni.

Četa Đoana Penjaroje stiže na megdan Bosni fizički i emocionalno prilično ispražnjena. Posle furioznog starta crno-belih u Evroligi i tri uzastopne pobede, usledilo je isto toliko naređanih poraza. Međutim, ono što boli jeste inferiornost Partizan Mozzart Beta u sudaru sa najjačima, kao i prilična pometnja u igri kada na parketu nema Karlika Džonsa. Ono što takođe i te kako zabrinjava crno-belu javnost jeste povreda Tonjeja Džekirija, a i ovako širina rotacije nije jača strana Parnog valjka. Ipak, neophodno je pokazati konsolidaciju i reakciju, čak i u okolnostima koje nisu naklonjene Partizanu. Nije fraza i na ovakvim utakmicama je od krucijalne važnosti da ekipu povuku Kajl Olman, Itan Tompson i ostali koji i dalje prilično lelujaju u formi.

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Nalazi se Đoan Penjaroja u prilično nezahvalnoj poziciji jer je kroz utakmice ABA lige potrebno dozirati minutažu, ali zadržati obavezu da se pobedi, međutim, Bosna nije ekipa protiv koje trijumf može unapred da se upiše. Šampion Bosne i Hercegovine je za njegove uslove uradio fantastičan posao na tržištu i angažovao neke prilično dobre strance sa evropskim, ali i NBA iskustvom (Džejms Benks, Geri Braun, Di Džej Pips...). S toga jasno je da Sarajlije pred sigurno punom halom, iako to nije bio slučaj kada je u goste dolazio PAOK, neće izaći sa belom zastavicom.

Međutim, Bosna, baš kao i Partizan Mozzart Bet ne može da se pohvali sjajnim rezultatima u Evrokupu. Očekivalo se više od izabranika Darija Đerđe, ali su upisani porazi od Lijetkabelisa, PAOK-a i ovonedeljni na gostovanju u Ulmu na kojem je Bosna dozvolila domaćinu da ubaci čak 102 poena.

Sigurno je da će obe ekipe imati motivaciju da započnu novi pobednički ciklu ovog nedeljnog popodneva, sačuvaju status neporaženih u ABA ligi, ali isto tako potrebno je da se pazi, pogotovo kada je reč o Partizanu kojeg u narednom evroligaškom kolu očekuje derbi sa Crvenom zvezdom.

ABA LIGA, 4. KOLO

Petak

Cibona - Borac Mozzart 94:95

/Badžim 21 - Roj 32/

Beč - Zadar 78:63

/Šerfild 17 - Buljević 15/

Subota

FMP - Široki 66:78

/Raš 16 - Persons 17/

Igokea - Cedevita Olimpija 81:93

/Kovačević 23 - Koven 21/

Nedelja

14.00: (4,10) Bosna (17,00) Partizan Mozzart Bet (1,30)

16.00: (5,50) Krka (19,0) Crvena zvezda (1,20)

16.00: Budućnost - Slovan

17.00: (1,90) Ilirija (15,0) Mega (2,10)

19.30: (1,90) Spartak (15,0) Kluž (2,10)

Ponedeljak

17.30: Dubai - Studentski centar