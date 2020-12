Partizanu su se do polovine marta otvarala gotovo sva vrata. Imao je jedan trofej, Kup Radivoja Koraća, zatim čelnu poziciju u ABA ligi prted plej-of, čelnu poziciju u kompletnom Evrokupu, pred eliminiacione borbe za trofej i ulaznicu u Evroligu. A onda je vrata surovo zalupila pandemija korona virusa. Nedugo kasnije, crno-beli su ostali bez trenera. Posle nekoliko meseci pauze, nesigurno su zakoračili u novu ezonu...

"Prekid sezone je bio depresivan trenutak za sve nas u klubu. Trinkijeri je izrazio želju da vodi evroligaški klub. Ne mogu da kažem da je bilo ikakve ucene sa njegove strane. Prosto, kada neko poželi da ode, nemate moralno pravo da ga terate da ostane. Rastali smo se u dobrim odnosima, on je čovek koji je za nepune dve godine rada u Partizanu ostavio vidljiv trag", rekao je Mijailović u razgovoru za "Novosti".

Iskusnog italijanskog stručnjaka zamenio je Vlado Šćepanović.

"To je bio prirodni potez. Vlado je neko ko je učio trenerski zanat od Trinkijerija i neko ko ove igrače odlično poznaje. Nije bio trenutak za neku euforiju, kao što nije ni sada, s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo. Morali smo da smanjimo finansijske izdatke zato što nemamo prihode ni od prodaje karata ni od novih sponzora. Splet okolnosti je bio takav da nije uspeo da se izbori sa poverenim obavezama i morali smo da reagujemo kako ova sezona ne bi kompletno otišla niz vodu."

IZBOR UREDNIKA

Izbor je pao na Sašu Filipovskog.

"Nije bilo lako pronaći trenera koji može da odgovori na izazov vođenja kluba kakav je Partizan, a da se pritom prilagodi na trenutnu situaciju. Bilo je raznih ponuda i pregovora. Predlog sportskog direktora sam prihvatio i izneo ga pred Upravni odbor, koji je jednoglasno glasao za postavljenje Filipovskog na mesto trenera. U meni je presudio i neki lični osećaj koji sam dobio u razgovoru sa Sašom. Uveren sam da smo napravili odličan izbor."

Mijailović ističe da su u Partizanu jasno podeljene uloge, košarkašom se bavi košarkaški deo kluba, a Upravni odbor s njim na čelu je zadužen za organizaciiju i finansije.

"Ja sam, pre svega, dužan da ovaj klub zaštitim da posluje u skladu sa zakonom i finansijama. Mi od 2017. (kada sam došao u klub) plaćamo sedmoricu trenera (Vujošević, Nikolić, Džikić, Božić, Jovanović, Gašić i naposletku Čanak...), čija je ukupna obaveza oko milion evra. Danas su svi oni isplaćeni, samo je Vujoševiću ostalo negde oko 25 odsto obaveza. Razlog zašto se ja bavim ovime, a ne mešanjem u izbor igrača jeste da ne bih nekome ko sutra dođe na ovo mesto ostavio tri miliona evra dugovanja prema bivšim igračima. Sigurno je da bih u očima navijača bio veći kada bih dovodio skupocena pojačanja i ponašao se rasipnički, ali ja tako ne mogu da funkcionišem jer iza sebe imam kompanije koje posluju tržišno i za mene nije normalno da neko za sobom ostavi zaostala potraživanja od sedmorice trenera."

Partizan je nedavno pristao da FMP dobije vlasnički udeo u ABA ligi.

"Zato što su svi naši zahtevi ispunjeni. FMP, koji i nije bio na redu za to, ne predsedava Ligom. Zatim, Zoran Tošković, tast Filipa Čovića smenjen je sa mesta predsednika kluba jer je u sukobu interesa, a i transformacija društva u DOO (društvo s ograničenom odgovornošću) je u toku, pa nije bilo prepreka da potpišemo. Pritom su se i svi klubovi složili da CAS (Sud za sportsku arbitražu u Lozani) treba da bude deo novog društvenog ugovora."

Partizan je letos bio u razgovorima sa Filipom Petruševom o njegovom potencijalnomk dolasku u Humsku. Dogovora na nkraju nije bilo.

"Meni je, pre svega, drago što je Filip partizanovac. Bili smo u komunikaciji sa njim, ali prosto njegov otac je doneo odluku i bio izričit da Filip ode u Megu zato što je smatrao da će tamo dobiti više pažnje nego ovde."

Trenutnio rezultati Partizana nisu na nivopu očekivanih.

"Pre svega, očekujem da ovu sezonu preživimo i sa što manje štete uđemo u sledeću. Uz to ćemo se truditi da osvojimo maksimalan broj trofeja i vratimo se tamo gde pripadamo. Sezona je veoma specifična i zato što klub najveću snagu dobija upravo od svojih navijača, kojih sada nema. U ABA ligi nemamo više prava na grešku. Ne odustajemo, borićemo se za svaku utakmicu, ali ono što je specifično je da smo šest ili sedam mečeva nesrećno izgubili, na jednu loptu, i mislim da će nam se to vratiti u drugom delu. Evrokup smo dosta dobro odigrali. Verujem da smo se u Top 16 fazi našli sa nešto lakšim ekipama, ali neće sigurno biti jednostavno i moramo da se borimo do poslednjeg atoma snage", izneo je Mijailović očekivanja.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com