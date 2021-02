NBA sezona traje gotovo dva meseca, svaki tim je odigrao preko trećine od planiranih 72 utakmice pa definitivno može da se podvuče crta ispod onog šta smo videli u dosadašnjem delu takmičenja.

Pre nego što pređemo na same timove, treba da se istakne kako je aktuelna sezona čudna i kako je samim ekipama i igračima bilo teško da uhvate ritam. Neki timovi su imali malu pauzu posle nastupa u plej-ofu u 'balonu' u Orlandu dok su drugi imali odmor od devet meseci na koji su otišli sa pandemijom kovida u martu prošle godine. Nije bilo pravih trening kampova pa su se ekipe uigravale u prvim sedmicama sezone, a onda su usledili novi problemi s kovidom.

U prvih par nedelja NBA liga je uspešno odolevala zarazama igrača, ali to nije dugo potrajalo. Ubrzo su iz svake ekipe počele da stižu vesti o igračima koji nisu u mogućnosti da igraju jer su u zdravstvenim protokolima zbog kontakta sa zaraženim ljudima, a onda su i sami košarkaši počeli da oboljevaju. Utakmice su se odlagale, neki timovi su na parket istrčavali sa igračima koje ni najveći NBA fanatici nisu znali, a u jednom je trenutku izgledalo da bi bilo najbolje da se napravi pauza. Ali, čelnici Lige su se čvrsto držali pravila, ekipe su igrale dok je bilo dovoljno zdravih igrača, a Adam Silver i drugi ljudi u rukovodstvu NBA dozvolili su da se broj igrača u rosterima poveća tako što momci sa dvosmernim ugovorima ove godine mogu celo vreme da budu s NBA timom, a ne kao do sada da se ranije opredele da li će u razvojnu ligu. Broj zaraženih je u poslednje vreme počeo da opada, slučajeva ima i dalje. Ali, čelnicima Lige nije ni na kraj pameti da razmišljaju o prekidu sezone, već su potvrdili da će se održati Ol-star utakmica, iako nije bila u prvobitnom planu.

Sve u svemu, svaki tim u celoj ovoj priči ima dovoljno razloga da objasni navijačima razloge eventualno slabijih igara. Ali baš zato što su pratično svi u istoj kaši može da se podvuče crta i napravi rezime do sada viđenog u sezoni. Mi vam donosimo po tri najveća iznenađenja i razočaranja po našem izboru.

IZNENAĐENJA

JUTA DŽEZ

Iako smo na početku sezone najavili da bi Juta mogla da bude bite ekipa pri samom vrhu Zapadne konferencije u šta mnogi analitičari nisu verovali, ipak niko nije mogao da očekuje da će Džez biti najbolja ekipa lige sa skorom 24-5 i da će upisati 20 pobeda u poslednju 21 utakmicu.

Juta pre početka sezone nije mnogo menjala. Vratio se Derik Fejvors, što je bilo vrlo važno jer je idealna zamena za Rudija Gobera, a u odnosu na igru iz 'balona', ekipa iz Solt Lejk Sitija je jača za Bojana Bogdanovića koji se vratio posle operacije ruke. Njih dvojica su definitivno dobro došla pojačanja ekipi Jute koja je stvarno dobro igrala u prošlosezonskom plej-ofu, ali ipak nisu oni presudni za "muziku" big benda pod dirigentskom palicom Kvina Snajdera.

Jednostavno, sve kockice koje je trener Snajder slagao godinama napokon su upale na mesto. Donovan Mičel je nastavio s igrama koje smo od njega gledali u plej-ofu, Rudi Gober je dabl-dabl mašina, Majk Konli je počeo da opravdava razlog njegovog dovođenja iz Memfisa, a onda tu dolaze šuteri. Džo Ingles ima 45,1% šuta za tri poena, Rojs O'Nil 42,9%, Bojan Bogdanović 38,7%, a Džordan Klarkson 38,2%. Dodajmo tu i 39,1% procenta Mičela i jasno je zašto je Juta najopasnija šuterska ekipa u Ligi. Džez trenutno pogađa 16,6 trojki po utakmica, najviše u NBA, najviše ih i šutira (42,3 po utakmici), a s ukupno 39,3% šuta za tri poena četvrta je ekipa u NBA. Ukupno je Juta četvrta napadačka ekipa, što do sada nije bio slučaj, a kada se zna da su najbolja obrambena ekipa, onda je lakše da se shvati zašto su trenutno na lideri kompletne NBA.

Neki će reći da je Juta imala možda i najmanje problema s izostancima, ali i da je imala prilično lagani raspored, ali u današnjoj NBA ligi, a posebno u ovoj sezoni, 20 pobeda u 21 utakmici definitivno nije lako, pa da je protiv i najgora ekipa u ligi. Uostalom, pitajte šta o tome misli Boston koji je povezao poraze od Detroita i Vašingtona, najgorih ekipa na Istoku.

Juta igra lepu košarku. U napadu lopta neprestano kruži, ali i igrači se kreću bez nje pa imamo pravu lepotu u pokretu. Iako Gober nije najbolji napadač na svetu, protivnici ne smeju da ga ostavie bez čuvara jer uvek sledi zakucavanje, a ako napadu ne ide, Džez ima Mičela i Klarksona koji su u stanju 'jedan na jedan' da slome svaku odbranu. Uostalom, Klarkson je legitimni kandidat za titulu najboljeg šestog igrača lige. U odbrani Juta ima tu sreću da Gobere sam može da čuva reket i pokriva saigrače koji mogu da se koncentrišu na protivnički šut. Pomalo zastrašujuće deluje podatak da je Juta među najboljim ekipama u branjenju protivničke trojke - trenutno je treća u NBA. O tome kako Gober brani reket ne mora previđe da se priča.

Ostaje da se vidi može li Juta ovu formu da zadrži u celoj sezoni i kako će da izgleda u plejo-fu, ali sada ih je stvarno lepo gledati. Uspešno savladavaju prepreku za preprekom i s razlogom su ekipa s najboljim skorom u ligi.

FENIKS SANS

Feniks je stvarno dobro izgledao u 'balonu'. Pobedili su u svih osam utakmica u Orlandu, ali to im nije bilo dovoljno da uđu u plej-of jer je zaostatak iz prvog dela sezone bio prevelik. Ipak, sve to jasno je dalo do znanja upravi kluba da im ne nedostaje mnogo da se nametnu kao prava plej-of ekipa.

I onda su Sansi pre početka ove sezone povukli sjajan potez. Iako Kris Pol ove sezone zarađuje 41.358.814 dolara, a za sledeću ima ugovor vredan 44.211.146, u Feniksu su ispravno procenili da je upravo on ono šta nedostaje ekipi za sledeći korak. Doveli su Pola, za njega dali Rikija Rubija i Kelija Ubrea, a sve im se odmah počelo isplaćivati.

Osim šta Pol ima odlične brojke - 17,2 pena, 8,2 asistencije, 4,7 skokova i 1,2 ukradenu loptu po utakmici - daleko važnije je da je on doneo stabilnost koju ekipa Finiksa pre njega nije imala. Olakšao je posao Devinu Bukeru i Diandreu Ejtonu, mladim igračima koji trebaju da nose Sanse godinama koje slede, a posebno se uticaj Pola vidi na Bukeru. On trenutno postiže manje poena nego u bilo kojoj od prethodne tri sezone, ali izgleda mnogo zrelije na parketu. Njegove odluke su značajno jednostavnije, nema više prevelike žurbe u igri, a iako ima tek 24 godine, igra kao veteran na kojeg se uvek možeš osloniti u pravom trenutku. Ejton je, s druge strane, prihvatio radničku ulogu u ekipi. Pre nekog vremena je i izjavio da mu nije važno da on bude glavni igrač ekipe, već onaj na kojeg će se saigrači osloniti u odbrani. Takva izjava od strane 22-godišnjeg igrača koji je bio prvi pik na draftu svakako nije uobičajena za današnje zvezde i zvezdice koje gledamo u NBA-u, ali i drugim sportovima i ligama.

Ova trojica uspešno su okruženi s odličnim krilnim igračima. Mladima Mikalu Bridžesu i Kamerunu Džonsonsu priključen je veteran Džej Krauder, koji je prošle sezone bio važna karika igre Majamija, a dubinu rotacije doneli su Kameron Pejn, Abdel Nejder, E'Tvan Mur i Frenk Kaminski. Uz sve, tu je i Dario Šarić, koji je odigrao samo devet utakmica zbog problema s kovidom, ali koji odlično izgleda u svojoj novoj ulozi, centra s klupe. Hrvatski košarkaš se u NBA ligi do sada mučio na poziciji 'četvorke', a u novoj ulozi stvarno izgleda odlično i s razlogom je prvi visoki igrač koji ulazi s klupe u rotaciji Sansa.

Feniks je trenutno na skoru 17-10 i drži peto mesto na Zapadu. Teško je reći hoće li uspeti zadržati tako visoku poziciju, ali sudeći po dosadašnjim igrama plej-of im ne bi smeo pobeći. A to su, pre svega, tražili.

FILADELFIJA 76ERS

Iako smo bili blizu da na na treće mesto liste iznenađenja stavimo Njujork Nikse, ipak smo se odlučili za Filadelfiju. Siksersi u idealnom svetu ne bi trebalod a budu iznenađenje sa skorom 19-10, jer u ekipi imaju Džoela Embida i Bena Simonsa, ali s obzirom na katastrofalne igre u prošlom plejofu, koje možemo nazvati i potpunim raspadom, ipak je iznenađenje što su trenutno lideri Istoka.

Novi glavni čovek u klubu Deril Mori, koji je pre sezone došao iz Hjustona, pogodio je s trenerom Dokom Riversom. Iako je Rivers iza sebe imao neke neuspehe, a sigurno se može mnogo pričati o tome koliko je kriv za loš izgled Klipersa u prošlom plej-ofu, činjenica da je poznat kao trener koji ima jako dobre odnose sa igračima izgleda je trebala Siksersima koji su imali problema sa samopouzdanjem. Posebno Embid koji ove sezone igra sjajno, a ima samo problem što u NBA ligi postoji i jedan Somborac pa se ne može o njemu pričati kao o najboljem centru lige.

Embid je trenutno na proseku od 29,7 poena, 10,8 skokova, 3,1 asistencije, 1,2 blokade i 1,3 ukradene lopte. Procenat šuta mu je pomalo nestvarnih 54%, a trojke pogađa sa 39,7% preciznosti. Te su brojke napokon svima jasno pokazale da ne može postojati priča o tome ko je prvi igrač ove ekipe. Svaka čast Simonsu, ali on trenutno nije ni do kolena Embidu.

Simons je, s druge strane, takvu ulogu izgleda prihvatio pa se posvetio organizaciji napada i igri u odbrani, a Filadelfija je ove sezone dobila na onome što im je nedostajalo - šutu spolja. Tobajas Heris je već radio s Riversom u Klipersima i tamo imao najbolju sezonu u karijeri, a ova mu je, s 20,8 poena, 7,7 skokova, 3,1 asistencije i 42,6% šuta za tri poemna jako blizu. Mori je u trejdovima za Ala Horforda i Džoša Ričardsona doveo Seta Karija i Denija Grina koji igraju dobro, a posebno se to odnosi na Karija koji ima stvarno sjajne brojke. Dobila je Filadelfija stabilnost s klupe od Šejka Miltona, a tu su i Tajris Maksi, Matis Tajbul, Furkan Korkmaz, Dvajt Hauard i Majk Skot, pa je jasno da Filadelfija ima mnogo 'oružja' da uđe u bilo koji 'rat'.

Siksersi igraju dobro, rezultati su im još bolji, a sve ovo dobra je vest za Morija. Doveden je da posloži ekipu i reši se nekih loših ugovora. Horforda više nema, trejd za Ričardsona se pokazao dobrim, a s ovakvom igrom čak i Heris ne izgleda više kao igrač koji treba da ode. Pitanje je samo hoće li Simons otići iz kluba jer je Mori bio spreman da ga pošalje u Hjuston za Džejmsa Hardena koji je na kraju otišao u Bruklin. 'Brada' je otišao, ali Simons može poslužiti u nekom drugom trejdu. Spominje li neko Bredlija Bila?

OSTALI

Spomenuli smo da smo se razmišljali dsa u top 3 iznenađenja stavimo Njujork koji stvarno igra dobro. Tom Tibodo je popravio igru u odbrani, Džulis Rendl izgleda kao Ol-star, a Imanuel Kvikli kao krađa drafta. Nismo očekivali da ćemo ovo napisati tako lako, ali stvarno je uživanje gledati Nikse ove sezone.

Poneko slovo je zaslužila i ekipa Šarlota koja je pogodila i s dovođenjem Gordona Hejvorda i izborom LaMela Bola koji trenutno izgleda kao najbolji ruki godine. Tu je i Indijana koja igra lepu košarku pod novim trenerom Nejtom Bjorkgrenom, ali i Sakramento koji je imao jedan niz utakmica u kojem su izgledali sjajno. Nismo očekivali ni da će Sparsi nastaviti s rastom mladih igrača te dodatno ubrzati igru, ali njih ipak vodi Greg Popović. Ne predaje se on lako.

RAZOČARANJA

BOSTON SELTIKS

Možda je teško staviti u rubriku iznenađenja ekipu koja se trenutno nalazi na četvrtom mestu na Istoku, ali Boston ne izgleda onako kako smo mislili da će izgledati. Jasno je da ih je iznenadio odlazak Gordona Hejvorda za kojeg nisu doveli nikakvu zamenu, ali stvar je u tome da Seltiksi nisu uspeli da dograde ekipu te postanu legitimni izazivači za naslov prvaka Istoka. Naprotiv, kako trenutno izgledaju bilo bi čudno da se plasiraju u finale konferencije, a kamoli nešto više.

Foto: AFP

Da se odmah razumemo, ekipa koja u svojim redovima ima 22-godišnjeg Džejsona Tejtuma i dve godine starijeg Džejlena Brauna nema previše razloga za veliku zabrinutost, ali da je Deni Eijndž, glavni čovek kluba, u problemima - to sigurno jeste. Imao je mnogo prostora i pikova za slaganje ekipe proteklih godina, ali Boston nije uspeo ni s dovođenjem pravih veterana, ni s nekim drugim mladim igračima osim Tejtuma i Brauna. Duga je istorija promašaja u obe ove kategorije da bi stala u ovaj tekst. Drugi put ćemo se detaljnije posvetiti Eijndžu.

Sada tek treba reći da ovaj Boston mora u svakoj utakmici dobiti prave Tejtuma i Brauna da bi pobedili najjače protivnike. Kemba Voker uopšte ne izgleda dobro i sada njegov ugovor po kojem će ukupno zaraditi više od 100.000.000 dolara u ovoj i sledeće dve sezone stravično izgleda. Veteranska pojačanja, Tristan Tompson i Džef Tig, nisu doneli mnogo toga Seltiksima, a od svih mladih igrača najbolje se snalazi ruki Pejton Pričard. U nekim mečevima izgledao je čak i bolje od Vokera, a zarađuje tek 2.035.800 dolara ove sezone. Sad opet pogledajte koliko će Voker inkasirati u sledeće tri.

Boston nije loš u napadu, ali u odbrani su među najgorim ekipama lige. Tako se sigurno ne može do najboljih rezultata, a za Boston je najgora činjenica da nemaju mnogo prostora za popravak. Mesta na seleri kepu više nema, kao ni pikova od drugih ekipa. Jedino je Eijndžu ostalo da napravi neki trejd, ali i to je problem jer je teško pronaći ekipu koja bi uzela Vokerov ugovor. Bez Kembe je teško složiti neki trejd u kojem će u Boston doći pravi igrač. Moramo li još jednom ponavljati koliko ono Voker zarađuje?

DALAS MAVERIKS

Svi oni koji su gledali kako je Dalas igrao u plej-ofu protiv LA Klipersa su očekivali da bi oni mogli ući u top 4 ekipe na Zapadu što i nije čudno s obzirom da u ekipi imaju Luku Dončića. Međutim, umesto toga je Dalas na učunku 13-15 i trenutno na 10. mestu u konferenciji. Mesto u plej-ofu još nije izgubljeno, posebno jer se ove sezone igra i onaj 'plej-in' turnir koji će i ekipama koje će biti ispod osmog mesta dati šansu da uđu u plej-of, ali realno stvari za Dalas nisu najbolje.

Iako je Dončić možda malo sporije ušao u sezonu, za njega nema brige jer je teško da se neko može brinuti za slovenačkog mađioničara koji je jedan od najboljih košarkaša na svetu. Problem su drugi i treći igrač u ekipi. Drugi treba da bude Kristaps Porzingis koji je kroz karijeru imao previše problema s povredama da bi se to moglo ignorisati i koji je i u ovu sezonu ušao s povredom. Nakon što je počeo s igrama to nije izgledalo dobro, a iako je u poslednjih nekoliko utakmica malo popravio formu, treba videti koliko je dugo može držati, a posebno koliko dugo može ostati zdrav.

Još je veći problem Džoš Ričardson koji nije doneo mnogo toga Dalasu. Dapače, s njim su u napadu značajno pali jer je Ričardson na samo 12,5 poena po utakmici, s ne baš najboljim prosekom šuta. Nije Ričardson doneo ništa ni u odbrani što je trebao biti njegov prvi zadatak. Maveriksi su trenutno 20. na isti najboljih odbrana u ligi. S obzirom da su za Ričardsona dali Seta Karija, kojeg smo spomenuli kao odlično pojačanje za Filadelfiju, jasno je da je Dalas u ovom trejdu izgubio.

Maveriksi su, kao i Boston, dugoročno u dobroj poziciji jer tako mora biti kada imaš Luku Dončića. Međutim, ne izgleda da će ove godine napraviti napredak u odnosu na prošlu, a ne mogu profitirati ni od eventualnog propuštanja plej-ofa jer njihov pik na draftu 2021. ide Njujorku. Ima Dalas dosta prostora na seleri kepu pa tako može pojačati ekipu, ali ne smeju se nakon ove sezone uplesti u zamku da daju velike novce Ričardsonu. On očigledno nije igrač koji bi trebalo da ima veliku ulogu u ekipi koja se želi boriti za najveće stvari. Jer se s Dončićem moraš boriti za najveće stvari.

ATLANTA HOKS

Do poslednjeg trenutka smo se mislili hoće li na ovom mestu biti Majami ili Atlanta, ali onda smo se ipak odlučili za Jastrebove. Oni su pre početka ove sezone uložili mnogo toga i izgledalo je kao da će se priključiti samom vrhu Istoka ili barem biti odmah ispod vrha, ali trenutno su sa skorom 12-16 na 10. mestu u konferenciji.

Činjenica je da su Bogdan Bogdanović i Danilo Galinari, dva najveća pojačanja ove sezone odigrali tek 9 (Bogdan) i 16 utakmica (Danilo), ali rekli smo već da su sve ekipe imale problema s kovidom i povredama pa to ne može biti opravdanje ni za koga. Atlanta nam jednostavno ne izgleda dobro - čini se da su doveli previše bekova ovog leta. Uz Bogdanovića došli su i Režon Rondo, te Kris Dan, a u celoj ekipi kao da je nestalo hemije.

Veliki je problem neslaganje Džona Kolinsa sa upravom kluba, a izgleda da on nije u dobrim odnosim ni sa Tre Jangom. Kolins nije dobio produženje ugovora pa će posle ove sezone biti na tržištu kao 'ograničeno' slobodni igrač, a čini nam se da će on otići iz Atlante. To je velika šteta jer se igrom čini kao pravi dodatak Jangu, a s obzirom da on igra 31,7 minuta po utakmici, onda je i dovođenje Galinarija pomalo čudno. Nismo sigurno da je Kolins dobro podneo dolazak italijanskog košarkaša. Isto se može reći i za dovođenje pojačanja na spoljnim pozicijama. Svaka čast Bogdanoviću, svima je jasno da je on odličan igrač, ali s obzirom na to kako su u sezoni ušli De'Andre Hanter, Kevin Huerter i Kem Rediš, pitanje je je li Atlanti Bogdan bio potreban.

Iako će mnogi reći kako nikada nije previše dobrih igrača, to nije nužno tačno. Atlanta je bila u situaciji da je razvijala ekipu sastavljeno od mladih igrača koje su oni draftovali, a onda im se učinilo da ekipa nije dovoljno dobra pa su doveli dva iskusna koji moraju da igraju mnogo. Čini nam se da su malo požurili, da je ekipa imala dovoljno prostora za unutrašnji rast i bez pomenute dvojice. Naravno da se ovo sve može rešiti, ali nam se čini da će Hoksi morati napraviti poneki trejd kada svi budu zdravi. Dosta je tu gužve u ekipi, a to dugoročno nije dobro.

OSTALI

Spomenuli smo Majami koji je možda imao i najviše problema s kovidom i povredama, ali svejedno nismo očekivali da će biti na učinku 12-17, a još manje da će biti najgora ekipa po napadačkom rejtingu što su trenutno. I Torono igra lošije nego što smo očekivali, a jasno je da su odlaskom Serža Ibake i Marka Gasola izgubili vrednost na centarskim pozicijima koju Eron Bejns i Kris Bušer ne mogu pokriti. Svakako nismo očekivali ni da Nju Orleans bude ovako loš. Ekipa je to koja ima Zajona Vilijamsona i Brendona Ingrama, ali koja ne izgleda nimalo dobro. Sten van Gandi je trebao da ostane TV kao njegov brat Džef. Izgleda da je njegovo vreme prošlo.

PIŠE: EMIR FULURIJA

