Presti o Pokuševskom: Aleksej uradio fantastičan posao tokom leta

Generalni menadžer Oklahome, Sem Presti, govorio je o Alekseju Pokuševskom i njegovom razvoju u NBA ligi. Aleksej ovog leta nije bio sa reprezentacijom, a to vreme je iskoristio da radi na oporavku i napretku tela.

Presti je ukazao na to da Pokuševski ima sve veću minutažu, te da je ovog leta bilo potrebno da odmori.

„Kada igrač završi sezonu, posebno kada je mlad kao on i kada na sve to ima veću minutažu, onda mu je potrebno vreme. Treba vremena da se odmori mentalno, fizički, emotivno, kako bi mogao da se vrati na treninge. Sve to je bazirano na podacima koje timovi koriste. Onda kada u predsezoni dođe do određenog nivoa svog tela, želimo na tome da ga zadržimo“, rekao je generalni menadžer tima Sem Presti.

Objasnio je GM Oklahome zbog čega srpski košarkaš nije igrao na Letnjoj ligi.

„Nije bilo potrebe da igra i letnju ligu. Posebno sa fizičkog gledišta. Ima dosta stvari na kojima treba da radi i na koje smo želeli da bude fokusiran. Smatram da je Aleksej uradio fantastičan posao u svemu tome tokom leta“, naveo je Presti.