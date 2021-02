Kada kažete Radnički Kragujevac, prva asocijacija vam bude sećanje na klub koji godinama ne postoji. Grad iz srca Šumadije gotovo sedam godina se oporavlja od teškog sportskog neuspeha uprkos velikim ulaganjima, ali nadu u bolje sutra vraća KKK Radnički.

Tim osnovan oktobra 2015. po ideji doskorašnjeg sportskog direktora Partizana Nikole Lončara krenuo je sa dna lestvice i dogurao do Košarkaške lige Srbije i odnedavno završnice Kupa Radivoja Koraća gde će u četvrtak od 21 čas odmeriti snage protiv Crvene zvezde.

Među najzaslužnijima što Radnički i grad Kragujevac ponovo mogu da se ponose jednim košarkaškim klubom je – Andreja Stevanović. Inače rođeni Kragujevčanin je ove sezone prvi strelac Radničkog uz legendu Raška Katića i lider svlačionice. Zaboravio je na loše iskustvo u Partizanu i posle Dinamika od 2019. je u svom gradu gde zajedno s prekaljenim centrom pokušava da osvetla obraz Šumadije.

Stevanović igra odličnu sezonu u Radničkom – na 13 utakmica ima prosek od 21,1 poena uz nešto preko trideset i po minuta u igri. Ono zbog čega njegove dobre partije izazivaju još veće poštovanje košarkaške javnosti jeste činjenica da veći deo sezone igra rovit. Razlog je specifičan...

“Ne volim da sebe ističem u prvi plan. Meč protiv Napretka iz Aleksinca u prvom delu sezone sam igrao povređen. Tu sam pokidao četiri ligamenta levog skočnog zgloba i uništio kapsulu. Bilo je stanje da moram da se operišem i da me čeka pauza od četiri-pet meseci“, počinje Stevanović razgovor za Mozzart Sport.

IZBOR UREDNIKA

Igrao si protiv Napretka iako si u tom momentu već bio povređen?

“Recimo to ovako – u ponedeljak petog oktobra sam doživeo tu povredu, ali je tadašnji trener Radničkog Igor Todorović insistirao da igram utakmicu protiv Napretka za vikend kako bih pomogao da se ostvari pozitivan rezultat. Izašao sam na teren i sa otečenom nogom igrao tu utakmicu, pod lekovima i injekcijama za bolove. Dobili smo tu utakmicu, Raško (Katić) je dao 41 poen, ja sam ga ispratio sa 23 poena. Ali tada sam dodatno pogoršao stanje, pokidao ligamente i od tada sam u procesu oporavka stalno“.

Kako si uspeo da izbegneš raniji kraj sezone i da ostaneš u aktivnom statusu?

“Doktor Novak Jovanović, to bih voleo posebno da istaknem, mi je izašao u susret i dao mi je dve injekcije plazme. Dogovor je bio da nekim alternativnim rešenjem budem na raspolaganju klubu, odnosno da ne budem toliko odsutan i pomognem ekipi da održi rezultatsku stabilnost. Posle te dve plazme moje stanje i dalje nije bilo sigurno, odnosno nisam znao da li će se terapija 'primiti' i da li ću moći da igram. Između terapija sam morao da mirujem 10-15 dana, oporavak je trajao dugo. Primio sam kasnije i treću plazmu, oporavak je trajao mesec i po dana, ali i tada je prva procena bila da mogu da izdržim samo nekoliko utakmica, uz smanjeni obim treninga“.

Uspeo si da se podigneš iz cele situacije i nastaviš dalje punim ritmom?

“Stisnuo sam zube za klub, vratio sam se u drugoj polovini novembra i igram. U januaru sam odigrao sve utakmice, igrao prosečno oko 35 minuta, protiv Vršca čak nisam ni izlazio s terena svih 40 minuta. Zabeležili smo dve važne pobede. Imali smo za dvadeset četiri dana devet utakmica, a mi smo sve to odradili muški. Zahvalan sam iskreno klubu na razumevanju i strpljenju za moj slučaj, što smo na kraju uspeli da nađemo alternativu kako ne bih morao da se operišem i praktično završim sezonu. Bog me nagradio odličnim igrama u januaru i jako sam ponosan“.

Andreja Stevanović (©MN Press)

Kakvo je sada tvoje zdravstveno stanje?

“Pre nekih sedam dana mi se plazma istrošila, noga mi je bila u upitnom stanju. Ponovo sam se javio istom doktoru i primio sam novu plazmu pre pet dana. Propustio sam neke treninge, ali od pre dva dana sam ponovo na parketu i sve je u redu. Zato sam rekao – ove sezone nas definitivno ne maze ni korona, ni povredem, a onih mesec i kusur oporavka pamtiću jako dugo“.

Posle svega što si doživeo imao si januar za pamćenje na ličnom planu. Protiv Napretka si u drugom susretu ubacio 44 poena, samo jednom u šest ligaških mečeva u prošlom mesecu ubacio si manje od 20 poena. Da li se to kod tebe probudio inat?

“Pazi, ima i toga. Mislim da sam u januaru na proseku od preko 30 poena, odlično šutiram, a postavio sam i ovosezonski rekord sa tih 44 poena. Nadam se da će to ostati na snazi do kraja ili da ću uspeti da postavim novi rekord, a-ha-ha. Ova forma je spoj više stvari – onoga što se desilo, mog psihičkog stanja i verovanja u sebe, verovanja u to što radim, hrabrosti, entuzijazma, plus vera saigrača i ljudi iz kluba u mene“.

Šta je to što je napravilo razliku?

“To što su svi u klubu imali mnogo razumevanja za moje stanje i na treninzima sam radio samo onoliko koliko mi je bio propisano da smem, dok su ostali radili kompleksnije stvari. Nisu vršili nikakav pritisak da se vratim na parket pre vremena, iako je možda klubu u tom momentu bila potrebna i moja pomoć. Zahvalan sam na tome, a iskreno verujem da Bog nagrađuje poštene i radne ljude“.

Radnički umesto Igora Todorovića sada vodi Ivica Vukotić?

“Da, došao nam je u međuvremenu novi trener s kojim je milina sarađivati. On je bio dobar igrač, imao je lepu karijeru, veliki je psiholog i tačno zna kako da se postavi prema svakom igraču. Taktičar je pravi. Ima ispravan pristup i verovatno nas sve to zapravo i drži na okupu, iako smo po veličini rostera među najslabijim timovima u KLS jer igra samo po pet-šest nas“.

RAŠKO? TAJ ČOVEK ZASLUŽUJE ORDEN...

Raško Katić (©MN Press)

Kako gledaš na to što Raško Katić ne odustaje od košarke ni sa 40 godina. Ne samo što je najiskusniji u timu i KLS, već igra kao da je tek ušao u četvrtu deceniju života...

“Njemu treba dati orden, kada igra ovako sa 40 godina. Ovo je verovatno po rangu najslabiji klub u njegovoj karijeri, ali on daje sebe svakog dana i na svakoj utakmici maksimalno. Pošto je Kragujevčanin kao i ja, znam kakva osećanja gaji prema ovom klubu i koliko mu je važno da Radnički uspe, koliko je lepo igrati u ovom gradu kada imaš za šta da se boriš“.

Deluje da vas dvojica na parketu imate odličnu saradnju?

“Da, to ide još od prošle sezone gde smo odmah pronašli zajednički jezik. Iskreno, tada sam bio na otvorenom ugovoru u Radničkom, a zbog njega, te direktora i sekretara kluba sam odlučio da ostanem. Raško mi je još prošle sezone često pričao da može saradnju sa mnom da uporedi s onom koju je imao s Igorom Rakočevićem u Zvezdi“.

Koliko ti je pomogao da igrački dalje napreduješ?

“Mnogo. Dosta pričamo, uvek ima savet za mene, priča mi kako je on vodio računa o svojoj karijeri dosad, kako kontroliše psihu u određenim momentima utakmice. Meni jako pomaže i jako sam srećan što je tu i iskreno smatram da ne bi bilo isto bez njega“.

RADNIČKI MEĐU NAJREDOVNIJIM PLATIŠAMA U SRBIJI

Radnički je započeo uspon na lestvici srpske klupske košarke i stigao do Košarkaške lige Srbije, praktično u predvorje Superlige, a sada igra i na završnici Kupa Radivoja Koraća... Da li može da se kaže da ovaj Radnički Kragujevcu polako vraća sjaj nekih prošlih vremena?

“U Kragujevac se posle nekoliko godina vratila prvoligaška košarka, naše ambicije su velike, ali znate da je ova sezona specifična zbog virusa korona. Mogu slobodno da kažem da to sve utiče na regularnost takmičenja u KLS, jer su neke ekipe imale po tri-četiri utakmice manjka, odnosno viška“, priča nam najbolji strelac kragujevačkog sastava i dodaje:

“Svi u Kragujevcu pamtimo neka lepša vremena i želimo da se ona ponove. Ovo je grad koji živi za košarku i ljudi unutar lokalnih vlasti to znaju da prepoznaju. Pokušaćemo da sportski ponovo oživimo ovaj grad i jednog dana vratimo publiku na tribine, gde su se najlepše i osećali. Prošle godine smo krenuli sa ciljem da iz B lige moramo da se vratimo u KLS, gde bi minimalno trebalo da bude, po mom mišljenju. Ali...“

Nismo ga prekidali, bez zadrške je nastavio...

“Kako i sami znate pred kraj prošle sezone desila se pandemija virusa korona. Ta situacija nam je otežala i promenila planove. Pre svega nam je otežala posao finansijski, odmah su se promenile i ambicije, a igrački kadar nam nije bio kao što je bio planiran. Stanje na tabeli nije najsjajnije i rezultati nam ne idu na ruku. Nisam neko ko će da kuka nad sudbinom i traži izgovore, ali virus korona i neke povrede su nam baš pokvarili planove“.

Andreja Stevanović iz vremena u Partizanu (©MN Press)

Kakva je situacija u klubu sada?

“Mogu slobodno da kažem da je stanje u klubu stabilno, dobra je atmosfera, unutar Radničkog se rade prave stvari. Radnički je sigurno jedan od najredovnijih platiša u Srbiji, što nas igrače čini srećnim. Opstanak u KLS moramo da izborimo i ništa manje od toga ne smemo da prihvatimo“.

A za dalje?

“Verujem da ćemo kroz godinu-dve, odnosno kako uprava bude odlučila, krenuti i u ostvarivanje preostalih ciljeva, a to je povratak među četiri najbolja kluba u Srbiji. U sezonu smo ušli sa ciljem da gađamo plasman u Superligu i tako odemo korak dalje, ali vanredne okolnosti su nam sve poremetile“.

PRIČA SE DA PROTIV ZVEZDE NEMA FAVORITA

U četvrtak od 21 čas čeka vas okršaj protiv Crvene zvezde. Može se reći da vam je to lepa nagrada za dosadašnje rezultate, ali i dobar test kvaliteta?

“Pratimo medije i vidimo da će Zvezda verovatno igrati s jednim strancem, samo s Džordanom Lojdom. Za nas je svakako dovoljna motivacija kada se samo pročita da igramo protiv jednog takvog kluba kakav je Crvena zvezda, bez obzira na to da li igrali u punom sastavu ili ne – nama motivacije ne manjka“, kaže Stevanović i završava:

“Iskreno se nadam da ćemo se pokazati u što boljem svetlu u Novom Sadu. Imamo tu olakšavajuću okolnost da će Zvezda da igra bez gotovo pola tima, što nikako ne sme da nas opusti ili da odigramo opuštenije. Već slušam priče o tome kako će to praktično biti utakmica bez favorita“.

KUP RADIVOJA KORAĆA - ČETVRTFINALA

15.00: (1,03) Mega (28,0) Mladost (12,0)

17.00: (1,35) FMP (16,0) Vojvodina (3,50)

19.00: (1,55) Partizan (14,5) Borac (2,70)

21.00: (1,85) Crvena zvezda (hen -25,5) Radnički K. (1,85)

Polufinala su na programu u subotu od 18.30 (pobednici prva dva meča) i 21.00 (pobednici druga dva meča), dok je finale zakazano za nedelju od 21.00.