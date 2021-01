Treneru Uniksa Dimitrisu Priftisu biće čast da se jednog dana vrati na klupu Panatinaikosa i to kao šef stručnog štaba, ali prema njegovim rečima to se neće desiti u bliskoj budućnosti.

"Panatinaikos je tim sa visokim renomeom u Evropi i najpopularniji u mojoj zemlji. Bila bi mi čast, jednog dana, da budem član tog tima i ovog kluba. Ali hajde da ostanemo na činjenicama, a činjenica je da sam ja u Uniksu i tu nastavljam svoj posao", rekao je Priftis posle pobede tima iz Kazanja nad Nižnjim Novgorodom (65:64) u VTB ligi i tako sasekao sve glasine o njegovom eventualnom povratku u PAO s kojim je 2014. godine, kao pomoćnik Fragiskosa Alvertisa osvojio Kup Grčke.

Glasine su se pojavile pošto je uprava grčkog giganta odlučila da se raziđe sa Jorgosom Vovorasom koji je morao da se povuče sa mesta glavnog trenera zbog senzacionalnog poraza od Lavrija, prvog u nacionalnom šampionatu ove godine.

Prema pisanju grčkih medija, sada su klupi najbliži Sotiris Manolopulos koji je kratko vreme tokom 2015. godine bio trener PAO, kao i izraelski stručnjak Oded Kataš, jer navodno Jaka Lakovič, kao ni Priftis, nije rad da napusti sadašnji posao, odnosno trenersko mesto u Ulmu.

Ko god da dođe u PAO, nema sumnje da ga čeka ne baš lak posao, jer je trenerska stolica u Panatinaikosu posle zlatne ere Željka Obradovića, verovatno najvrelija na svetu.

Po odlasku najtrofejnijeg stručnjaka u Evropi, 2012. godine je u PAO stigao Argiris Pedulakis koji je za sezonu i po uspeo da osvoji samo Kup Grčke, ali je morao da odstupi 8. marta 2014. zbog loših rezultata u Evroligi. Nasledio ga je samo privremeno Fragiskos Alvertis koji je obavljao ulogu trenera do kraja te sezone.

U leto 2014. godine PAO je potpisao dvogodišnji ugovor sa Duškom Ivanovićem, ali je saradnja trajala samo do 3. maja 2015. godine i poraza u večitom derbiju od Olimpijakosa, kada je kao prelazno rešenje, odnosno do kraja sezone trener bio Sotiris Manolopulos.

U leto 2016. Aleksandar Đorđević je imenovan za novog trenera, ali ni on nije izdražo celu sezonu jer je smenjen 20. aprila 2016. kada se vratio Pedulakos. Njegov drugi mandat trajao je daleko kraće od prvog, pošto je podneo ostavku u uktobru 2016. godine, pa je Jorgos Vovoras vodio tim do dolaska Ćavija Paskvala. Španac je za dve godine uneo četiri trofeja u vitrine kluba, po dva iz kupa i nacionalnog šampionata. Ali, to nije zadovoljilo apetite vlasnika PAO Dimitrisa Janakopulosa. Dve strane su se razišle, Vovoras je opet preuzeo nakratko tim, odnosno do prvog dolaska Rika Pitina.

Pošto je osvojio duplu krunu, legendarni američki trener je na kraju sezone odlučio da odbije produžetak ugovora, što je otvorilo šansu Pedulakisu da se i treći put okuša na klupi Zelenih. Ali, to mu je bio najkraći mandat. Zadržao se samo do 15. novembra 2019. godine kada se vratio Pitino. Ni tada Stanovnika kuće slavnih nije dugo držalo mesto, jer je s početkom pandemije korona virusa odlučio da se vrati u SAD i koledž košarku, tačnije da preuzme univerzitet Ajona.

Letos je konačno Vovoras dobio pravu priliku, odnosno imenovan je za glavnog trenera, činilo se na duže staze. Ali, ispostavilo se da je ta staza trajala do poraza od Lavrija...

