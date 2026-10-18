Problemi ne prestaju za Efes
Vreme čitanja: 1min | ned. 18.10.26. | 23:45
Pi Džej Doužera čeka pauza
Pobeda Anadolu Efesa na vrućem gostovanju Žalgirisu u Kaunasu ostala je u senci povrede jednog od ključnih igrača u spoljnoj liniji. Američki bek Pi Džej. Doužer pretrpeo je povredu leđa tokom meča šestog kola Evrolige, zbog čega ga očekuje višenedeljna pauza.
Turski klub se oglasio zvaničnim saopštenjem u kom je potvrđeno da je dvadesetdevetogodišnji košarkaš odmah podvrgnut detaljnim lekarskim pregledima i da je proces rehabilitacije već započet. Prema prvim procenama medicinskog tima, očekivani period oporavka iznosiće između dve i tri nedelje.
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Inače, nekadašnji prvotimac Partizana i Denver Nagetsa bio je nezamenjiv član rotacije Efesa na startu ove evroligaške sezone. Doužer je nastupio na svih šest dosadašnjih utakmica u elitnom takmičenju, beležeći u proseku 6,8 poena, 1,8 skokova i 1,5 asistencija po meču.
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Ovo odsustvo predstavlja ozbiljan udarac za Istanbulce koji uspešno zatvaraju duplu evroligašku nedelju sa pobedom u Litvaniji, ali u nastavak napornog ritma ulaze sa skraćenom rotacijom na bekstkim pozicijama.
Znamo svi šta se dogodilo Majku Džejmsu koji je završio sezonu povredom u Beogradu, a Efes je brzo reagovao dovođenjem Kamerona Pejna, međutim sada je ponovo nastao problem u rotaciji trenera Pabla Lasa na spoljnim pozicijama.