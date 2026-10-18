Problemi ne prestaju za Efes

Pobeda Anadolu Efesa na vrućem gostovanju Žalgirisu u Kaunasu ostala je u senci povrede jednog od ključnih igrača u spoljnoj liniji. Američki bek Pi Džej. Doužer pretrpeo je povredu leđa tokom meča šestog kola Evrolige, zbog čega ga očekuje višenedeljna pauza.

Turski klub se oglasio zvaničnim saopštenjem u kom je potvrđeno da je dvadesetdevetogodišnji košarkaš odmah podvrgnut detaljnim lekarskim pregledima i da je proces rehabilitacije već započet. Prema prvim procenama medicinskog tima, očekivani period oporavka iznosiće između dve i tri nedelje.