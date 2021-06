Pojavili su se problemi u francuskoj košarci. Tamošnje udruženje igrača zvanično je objavilo bojkot završnice sezone jer je igračima napakovan raspored došao preko glave.

Nedavno je objavljen plan da se prvo igra četvrtfinale, pa onda Fajnal for od 24. juna do 26. juna. Problem je što su klubovi nadoknađivali zaostale mečeve i to im očigledno nije prijalo. Zato su krenuli u štrajk. Umor je preveliki.

"Pravili smo kompromise, ali smo ostali bez goriva", rekao je predsednik unije košarkaša, Amara Si, inače rođeni brat Bondže Sija, košarkaša koji se takmičio u Partizanovom dresu.

Odluka da se bojkotuje četvrtfinale (nokaut format), doneta je posle konsultacija između igrača 10 klubova - Dižona, Asvela, Monaka, Strazbura, Burga, Levaloa, Orleana, Le Mana, Limoža i Nantera. Velika većina je glasala za bojkot sa samo dva glasa protiv.

Problem je nastao u tome što su košarkaši igrali svaka dva ili tri dana i to konstantno od kraja aprila.

Klubovi po prvobitnom planu imaju najviše sedmicu između kraja ligaškog dela i četvrtfinala, a mnogi neće imati ni toliko.

Posle svega, pitanje je da li će se i igrati. Odnosno kakav bi odgovor saveza bio u tom slučaju.