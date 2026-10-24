Prognoze doktora: Kuper Fleg može da pauzira i do 12 nedelja
Vreme čitanja: 2min | sub. 24.10.26. | 12:19
Čeka se zvanični nalaz, a sve zavisi od stepena povrede
Imali smo prilike da gledamo nimalo prijatne scene sinoć u Indijanapolisu. Naime, jedna od najvećih mladih zvezda NBA lige Kuper Fleg je rpilikom pokušaja zakucavanja prilično snažno fauliran od Erona Nesmita.
Krilni igrač Dalasa je tom prilikom doživeo nezgodan pad, odmah se uhvatio za rame i više nije ulazio u igru. Usledio je haos na parketu, ali se sve brzo smirilo i sada se čeka da se obelodani kakvo je zdravstveno stanje zvezde Meveriksa.
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Međutim, dok još uvek nema zvaničnih informacija o stepenu povrede, ortopedski fizioterapeut i čovek koji se bavi analizom sportskih povreda Medoks Meklaud je na svom Tviter nalogu istakao tri scenarija moguće povrede mladog asa tima iz Teksasa. Kako se navodi, Flegu bi mogla da bude dijagnostifikovana povreda zgloba trećeg stepena, a stepen oštećenja utiče na samu pauzu.
U idealnom slučaju, ukoliko se radi o povredi prvog stepena, Fleg bi mogao da bude odsutan svega nedelju do dve i već tada se stavi na raspolaganje ekipi. Drugi stepen iziskuje oporavak u trajanju od dve do šest nedelja, dok bi u najgorim prognozama odsustvo moglo da se priširi i na čak 12 sedmica pauze.
Ono što bi bilo najbezbolnija opcija za Dalas, kao i za samog Flega jeste da se ispostavi da je as Meveriksa zadobio samo nagnječenje ramena, što bi zahtevalo ne preterano dug oporavak i pauzu.
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Svakako da je bilo kakva povreda Flega hendikep za tim iz Teksasa jer se radi o igraču ogromne važnosti i potencijala. Nekadašnji student Djuka je lane izabran za rukija godine, a pre nego što je napustio parket u noćašnjem okršaju sa Indijanom, za svega 17 minuta imao je učinak od 14 poena, šes asistencija, pet skokova i tri ukradene lopte.