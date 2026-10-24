Prognoze doktora: Kuper Fleg može da pauzira i do 12 nedelja

Imali smo prilike da gledamo nimalo prijatne scene sinoć u Indijanapolisu. Naime, jedna od najvećih mladih zvezda NBA lige Kuper Fleg je rpilikom pokušaja zakucavanja prilično snažno fauliran od Erona Nesmita.

Krilni igrač Dalasa je tom prilikom doživeo nezgodan pad, odmah se uhvatio za rame i više nije ulazio u igru. Usledio je haos na parketu, ali se sve brzo smirilo i sada se čeka da se obelodani kakvo je zdravstveno stanje zvezde Meveriksa.