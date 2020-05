Promene u Žalgirisu: Budžet pada za 30%, promene igrača, Šaras najverovatnije ostaje

Vreme je za svođenje računa, a Žalgiris se polako priprema za narednu sezonu i podvlači crtu posle svega što se dogodilo. O svemu tome piše poznati litvanski novinar Donatas Urbonas i iznosi detalje promena koje čekaju tim iz Kaunasa.

Pre svega - budžet. Žalgiris će naredne sezone imati oko 30% manji budžet nego ove sezone, a to znači da će računati na oko 7.000.000 do 8.000.000 evra. To će naravno doneti promenu u rosteru, videćemo da li i na klupi. Idemo redom...

Urbonas piše da će Žalgiris morati da odabere između Zeka Ledeja i Džoka Lendejla, jer ne može da priušti da ih ima obojicu u timu za narednu sezonu. Najverovatnije će Ledej morati da ide, jer je jedan od najplaćenijih igrača Žalgirisa (oko 550.000 evra po sezoni), a za njega postoji i interesovanje dosta klubova iz Evrope.

Manje su šanse da će Lendejl otići, osim u slučaju da dobije ponudu NBA lige. Ima i priličnu otkupnu klauzulu i lakši ugovor koji Žalgiris može da "svari". Veće su šanse da on ostane svakako.

Edgaras Ulanovas, Arturas Milaknis i Kej Si Rivers su postali slobodni igrači, a Urbonas kaže da nije siguran da li će Žalgiris moći da zadrži nekog od njih. Ulanovas i Milaknis imaju velike šanse da napuste Kaunas.

Pomešana su mišljenja oko budućnosti Tomasa Volkapa koji je dosta napredovao kod Šarasa. Neki kažu da će otići iz kluba, te da je Makabi zainteresovan, a neki kažu da će ostati sigurno. Lukas Lekavičijus je pod znakom pitanja. Ima interesovanja za njega posle sezone u kojoj je postizao 10 poena po meču i imao tri asistencije. Ima i ne tako visoku otkupnu klauzulu.

Marijus Grigonis je pod ugovorom sa Žalgirisom do 2022. godine, ali najmanje dva evroligaška tima ga imaju na oku.

Na Eurohupsu su se pojavile informacije oko toga da je Šarunas Jasikevičijus pod znakom pitanja, ali Urbonas piše da se čekuje će Šarunas Jasikevičijus ostati u Žalgirisu barem još jednu sezonu. Napraviće neke važne odluke oko rostera.

Ima ugovor do 2021. godine.