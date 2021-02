Potpuno čudna situacija u vezi sa Mariom Hezonjom i reprezentacijom Hrvatske. Bilo je tu svakakvih javnih reči jer Hezonja nije želeo ni da se javi ljudima iz saveza, čak prema rečima Dina Rađe, ni da odgovori na poruku.

Međutim, sada se situacija promenila. Kako piše Index, Hezonja se javio preko posrednika i poručio da želi da igra za nacionalni tim.

Hrvatski košarkaš izazvao je ranije veliku buru u hrvatskoj javnosti objavom na Instagramu kada je pozvao pratitelje da mu postavljaju pitanja. Neko od njih ga je na engleskom jeziku pitao zašto ne igra za hrvatsku reprezentaciju, pa je Hezonja jednostavno odgovorio.

"Zato što sam umoran i ne da mi se".

Očigledno je sada promenio mišljenje. Da li su i ljudi iz Saveza?

"To je tačno, ali stav Saveza i selektora je jasan. Postoji način na koji igrač treba da se javi Savezu i da mu da do znanja da želi da igra. Mogao je da se obrati meni, Dinu Rađi ili selektoru Veljku Mršiću, a ne preko nekih posrednika. Najblaže rečeno, to je neozbiljno i na takvom nivou ne želimo ništa više da komentarišemo", rekao je predsednik Saveza Stojko Vranković.

Hezonja nije igrao za košarkašku reprezentaciju Hrvatske još od Olimpijskih igara 2016.