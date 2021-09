Posle dosta uzbuđenja uoči i na samom početku "Free Agency", konačno se malo smirila situacija na NBA transfer pijaci, pošto su gotovo svi sastavili ekipe za početak nove sezone. Ipak, Los Anđeles Lejkersi i Bruklin Netsi su još na tržištu i pokušavaju da sklope konkurentne sastave za eventualni sudar u velikom finalu.

Netsi su dodali Pola Milsapa dok je Lamarkus Oldridž dobio zeleno svetlo lekarske komisije posle spekulacija da ima problema sa srcem. Lejkersi su uzeli Radžona Ronda, a poslednje ime na podužoj listi pojačanja biće Deandre Džordan posle iznenađujuće odluke tima iz njujorške oblasti da ga trejduje u Detroit Pistonse zajedno sa četiri buduća pika druge runde (2022, 2024. od Vašingtona, 2025. od Golden Stejta i 2027. godine) za Džalila Okafora i Sekua Dumbuju.

Poslednje odluke sportskog sektora Los Anđeles Lejkersa podigle su veliku prašinu i pokrenule spekulacije na temu kakav je plan kluba i da li sastav sa sedam, odnosno osam Ol star veterana može da izdrži ritam teške i naporne sezone sa 82 utakmice, plus plej-of? Pogotovo nakon slabe prošle godine i sa konkurencijom koja samo čeka da iskoristi prve znake slabosti...

Da li su godine zaista bitne? Dok se u široj javnosti uglavnom faktor starosti koristi u negativnom kontekstu, mnogi se sećaju sastava Majami Hita iz sezone 2012/13 (Lebron, Vejd, Boš, Alen, Batije, Luis, Miler, Andersen...) koji je s prosekom od 31,2 godine uzeo prsten i istorijski gledano to je najstariji tim koji se okitio šampionskim lovorikama. Lejkersi su bez Deandrea Džordana trenutno na 30,9 godina prosečne starosti ekipe, pa nije nikakvo čudo što su rosteru šest najstarijih igrača lige. Majami je na drugom mestu sa 28,8 godina posle dolazaka Kajla Laurija i Pi Džej Takera. Bruklin je na trećem mestu (28), aktuelni šampion Milvoki i Juta dele četvrtu poziciju sa 27,9 godina, dok je prosečna starost timova u kompletnoj ligi 26,2 godine.

Rasel Vestbruk (©AFP)

Poteze koje su na tržištu povukli Lejkersi prokomentarisao je legendarni stručnjak Džordž Karl. S podsmehom gleda na spisak igrača Lejkersa i kaže da bi ovaj tim “mogao da osvoji šampionski prsten 2013. godine“. Karlove reči imale su jak odjek u košarkaškoj zajednici jer se javilo dosta istomišljenika, ali ipak ne treba ni toliko potcenjivati sastav koji je nakrcan talentom i iskustvom. Uz Lebrona Džejmsa i Entonija Dejvisa kao najvažniji šraf viđen je Rasel Vestbruk, za koga je klub – uz još tri buduća pika druge runde - dao Kajla Kuzmu, Kentavijusa Koldvel Poupa, Montrezla Herela i pika ovogodišnje prve runde. Njegovo dovođenje je od prvog momenta dovedeno u pitanje, jer trenutno nikom nije jasno kako će Lebron, Dejvis i on zajedno moći da funkcionišu na parketu, uz to da tripl-dabl mašina ostane efikasna na sebi svojstven način. Međutim, otkako je Vestbruk stigao generalni menadžer Rob Pelinka povukao je ceo niz poteza gde su dres Jezeraša zadužili još Karmelo Entoni, Malik Monk, Vejn Elington, te povratnici Rondo, Dvajt Hauard, Kent Bazmor i Trevor Ariza, dok je Kendrik Nan postao najskuplje pojačanje sa 5.900.000 dolara za dve godine. Klub je takođe produžio ugovor Tejlenu Horton Takeru na još tri godine za 30.000.000 dolara, s tim da je on već bio u sastavu pre otvaranja “Free Agency“.

Najveća briga vezana za Vestbruka je njegov šut sa distance i upotrebljivost kada se udalji od prostora blizu koša, dok se oko kvaliteta celog tima kao najveći minus potpisuje nedostatak defanzivnog kvaliteta. Bazmor bi mogao da ima ulogu Koldvel Poupa i Grina iz prethodnih godina, ali ostali bekovi imaju određenih defanzivnih manjkavosti. Veliko je pitanje da li će Ariza moći da sačuva mobilnost iz prethodnih godina, kada je mogao da čuva brže igrače od sebe. Sada je ipak u momentu kada su se njegovo telo i noge istrošile, pa se u poslednje vreme više fokusirao na čuvanje viših protivnika.

Svi angažovani igrači dovedeni su na minimalne ugovore kako bi obavljali specifične zadatke i kakav god njihov doprinos bude tokom sezone, uspeh Lejkersa svodiće se na to kakav će učinak da imaju Lebron Džejms i Entoni Dejvis kao dve vodeće zvezde tima. Ako oni budu zdravi Lejkersi mogu da se umešaju u trku za prsten, ali oni su tokom poslednje dve godine bili dobrim delom odsutni. Pogotovo to važi za Obrvu koji je češće listi rekonvalescenata, nego na parketu.

Ako se transfer Deandrea Džordana vredan 2.600.000 dolara za jednu sezonu ostvari, pretpostavlja se da to znači kraj za Marka Gasola s obzirom da bi u konkurenciji bio još i Hauard, a Lejkersimanisu potrebna tri klasična centra. Tako će spisak igrača sa Ol star prefiksom pasti sa osam na sedam. Džordan je prošle sezone bio na po 7,5 poena i skokova, uz 1,1 blokadu za bezmalo 22 minuta na parketu.

Lebron Džejms (©AFP)

Pedantni američki statističari izvukli su podatak da Lebron i “stariji timovi“ idu praktično ruku pod ruku i za jednog od najboljih košarkaša svih vremena to nije nikakva novost. Šampionski tim Klivlenda iz sezone 2015/15 (29,5) i Lejkersa iz takmičarske 2019/20 (29,1) su tri od pet najstarijih ekipa u istoriji NBA lige. Na toj listi su još San Antonio Sparsi iz takmičarske 2006/07 sa 29,6 i Dalas Maveriksi iz 2010/11 sa 29,4 godina prosečne starosti.

Hipotetički gledano, ako bi Lebronov “starački dom“ uspeo da se okiti titulom, logično je pretpostaviti da bi upravo on bio proglašen za MVP finala. Kako bi u junu naredne godine napunio 37, postao bi drugi najstariji osvajač te nagrade iza Karima Abdul Džabara koji je 1985. imao 38 godina.

Dok se Džordž Karl podsmeva nakupljenom iskustvu u rosteru Lejkersa, Rondo smatra da bi upravo godine i ono što su mnogi od igrača u sastavu prošli svih prethodnih sezona moglo da ima ključnu ulogu ako se dođe do finala. Lejkersi su nakrcani talentom, samo će na parketu morati da pokažu da imaju dovoljno snage da prvo izguraju sezonu, a onda i naprave istorijski poduhvat.