Kakav obračun asova sa ovih prostora, kakvi poeni Nikole Jokića u samoj završnici meča, ali i sigurna igra Dalasa u dodatnih pet minuta meča za zasluženu pobedu na kraju - 124:117.

Bilo je to fantastično nadmetanje Nikole Jokića i Luke Dončića. Obojica su ubacili po 38 poena i imali dabl-dabl učinak. Srpski as je imao i 11 skokova i četiri asistencije, dok je Slovenac ostvario i devet skokova i 13 asistencija. Nikola je blistao tokom čitavog meča, a onda je preuzeo odgovornost i u poslednjim sekundama, bukvalno izmislivši poene preko svog čuvara Koli Stajna. To je trebalo da pomogne njegovom timu na psihološkom planu u produžetku, ali je se dogodilo sasvim suprotno, Dalas je gospodario parketom i dodatni period dobio rezultatom 15:8.

JOKIC SENDS IT INTO OVERTIME pic.twitter.com/s4Jror0Nis — NBA Retweet (@RTNBA) January 8, 2021

Vrlo dobar meč odigrao je i Boban Marjanović, koji je za 16 minuta na parketu ubacio 12 poena, uz tri skoka, ali i odlične procente šuta (5/7).

Delovalo je da je da Denver ima više raspoloženih igrača u svojim redovima i da će to prevagnuti kada je pobednik u pitanju. Ipak, ispostavilo se da su Nagetsi oscilirili onda kada je to bilo najpotrebnije. Vodili su tokom čitave druge i treće četvrtine, a onda došli do situacije da moraju da jure produžetak u samoj završnici meča. To je očigledno ozbiljno iscrpelo sasatav Majkla Melouna, koji nije imao snage da odgovori protivniku u produžetku.

Kod pobednika su dvocifren učinak imali i Ričardson (14 poena), Fini Smit (14) i Hardavej (11), dok su je kod Denvera na visini zadatka bio i Džamal Mari sa 21 poenom i devet asistencija, dok je Heris postigao 15 poena.

Denver je ostao izvan zone plej-ofa sa skorom od tri pobede i pet poraza, dok se Dalas sa polovičnim učinkom u dosadašnjem toku sezone (4-4) probio na visoko četvrto mesto Zapadne konferencije.

San Antonio je srušio Lejkerse u Stejples Centru (118:109) na krilima Lamarkusa Oldriža, koji je ubacio 28 poena, čime je potpuno anulirao učinak Džejmsa i Dejvisa sa druge strane. Lebron je postigao 27 poena i imao 12 skokova, dok je Entoni postigao 23, uz 10 skokova. Sparsi su imali daleko više igrača koji su pogađali iz drugog plana, poput Derozana (19 poena), Marija (18) i Geja (15), što je na kraju bilo ključno po pitanju pobednika.

Džo Heris je postigao 28 poena u sigurnom slavlju Bruklina nad Filadelfijom (122:109), Klivlend je u najvrđem meču večeri slavio u Memfisu sa 94:90, dok je Portland sa fantastičnih 39 poena Demijana Lilarda razneo Minesotu na svom parketu.

REZULTATI:

Bruklin – Filadelfija 122:109

/Heris 28 - Milton 24/

Memfis – Klivlend 90:94

/Valančijunas - Dramond 22/

Denver – Dalas 117:124

/Jokić 38 - Dončić 38/

LA Lejkers – San Antonio 109:118

/Džejms 27 - Oldridž 28/

Portland – Minesota 135:117

/Lilard 39 - Rasel, Edvards 26/