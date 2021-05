Izvršni direktor FIBA Lige šampiona Patrik Komninos smatra da je u zahtevnim trenucima, usled pandemije virusa korona, bilo važno sačuvati funkcionalnost takmičenja, što je prema njegovom mišljenju uspešno odrađen posao.

Od starta takmičenja je prošlo pet godina, a sada je sve spremno za odigravanje finala F8 u Nižnjem Novgorodu, gde će sutra od 18 časova igrati San Pablo Burgos i Pinar Karšijaka.

"Kada smo osnovali takmičenje, prve tri godine su nam bile važna za stvaranje kredibiliteta. Pravimo bebeće korake. Videli smo probijanje na društvene mreže, važne su nam bile reakcije navijača, da se zna da se ovde ulazi po sportskim merilima. Onda smo izašli na tržište i išli po investitore. Sve išlo po planu, ali je onda došao KOVID. Cela sportska industrija je bila na udaru. U četvrtoj godini jedini cilj je bio da završimo takmičenje. Jedini smo od međunarodnih takmičenja koji smo u tome uspeli. Peta sezona je samo pokušaj da se preživi i da nastavimo putanju rasta. Na to smo ponosni", rekao je Komininos.

Promenjen je format ove sezone i smanjen broj utakmica zbog teških putovanja da bi se rasteretili klubovi

"Novi format smo ustanovili na brzinu i dopušta fleksibilnost, ne samo nama, već i domaćim ligama koje su integralni deo košarke. Naši kalendari moraju da se usklade. Liga šampiona je takmičenje koje čuva košarkaški eko-sistem u Evropi kakav mora da bude".

Navijači su uveličali završnicu u Nižnjem.

"Kada je prva utakmica počela - kapacitet po propisima je bio popunjen - čuli su se neki čudni zvuci kojih dugo nije bilo. U Rusiji su utakmice igrane sa navijačima već neko vreme. Na kraju krajeva, to je jedan od razloga što smo ovde organizovali fajnal-ejt. Za nas je bilo važno da završimo sezonu pred navijačima, to je suština ”lajv” događaja".

Klubovi su finansijski ispoštovani od strane takmičenja.

"Važno je da možemo da ispunjavamo obećanja i da im donosimo svote koje su propisane. Druga takmičenja u različitim sportovima nisu uspela u tome, jer TV prava su opala značajno. Gledajući u budućnost, kako naše takmičenje raste, želimo i da se benefiti za klubove povećavaju".

Mnogi klubovi su doživeli rast kroz samo takmičenje.

"Burgos je primer onoga što evropsko takmičenje treba da daje klubovima. Glavni fokus za sve klubove mora da bude domaća liga. Tu se razvijaju, tu se daju šansu mladima. Jer, u košarkaškom eko-sistemu neophodna je linija produkcije gde mladi ulaze u seniorske timove. Evropsko takmičenje bi trebalo da bude šlag na tortu, da donosi samo benefite, a ne troškove. Da bude nagrada za ono što je urađeno u domaćim ligama. To sve vreme pokušavamo da uradimo. Burgos je dobar primer. Oni su zaslužili mesto plasmanom u ACB ligi, igrali su kvalifikacije, ušli i osvojili takmičenje. Drago nam je kada vidimo klubove koji su regularni učesnici da rastu u domaćim takmičenjima. To nam pričinjava izuzetno zadovoljstvo. Nekada smo i mnogo tužni kada vidimo da klubovi igraju dugo i naporno u Evropi pa ne mogu da pruže maksimum u šampionatima".

Odnosi sa španskom ACB ligom su podignuti na visok nivo.

"Imali smo u prvoj godini samo jednu prijavu iz Španije, od Tenerifa, tada devetoplasiranih u ligi. Uspesi Tenerifa, Mursije, Saragose i Burgosa demonstrirali su uticaj našeg takmičenja. Prošle godine smo imali devet aplikacija iz ACB. Dobro je poznato da je ACB najjača liga u evropskoj košarci. Ima najveću dubinu, bilo koji tim bi bio kompetitivan u takmičenjima. Od prvog dana je naša saradnja razvijana, tokom pet godina je porasla do veoma uspešnog partnerstva. Na poslednjoj Skupštini Antonio Martin je izabran jednoglasno u Bord. To tržište nije važno samo za Ligu šampiona, već za ceo eko-sistem. Liga šampiona je jedino takmičenje koje vrednuje rezultate domaćih šampionata i to se ceni".

Format sa manje utakmica omogućio klubovima poput Igokee da budu bolji u "domaćim" šampionatima.

"Video sam da je Igokea zabeležila prvu pobedu u ABA plej-ofu i to protiv Crvene zvezde. Čestitam klubu koji je imao veoma uspešnu sezonu sa nama u Evropi. Veoma smo zadovoljni. U kontaktu smo sa Igokeom, kao i sa desetinama klubova iz Evrope dok planiramo narednu sezonu. Ne možemo još ništa da odlučujemo, jer čekamo domaća takmičenja. To je suština, da imaju rast u nacionalnim ligama i imaju paralelne uspehe u Ligi šampiona. Ove sezone, promenjeni format imao je mnogo smisla, omogućio je manje utakmica, ali jači intenzitet. Svaki meč je bio važan, nema opuštanja. To je način da se promoviše takmičenje, klubovi i igrači. Verujemo da ono što trenutno nudimo timovima je ozbiljna promocija. Mogu da se koncentrišu na domaće lige jer su one prioritet, a evropsko takmičenje da donosi uzbuđenje, da se promovišu kao klubovi i da se zaradi sponzorstvima i prodajom ulaznica. Sa Igokeom, kao i drugim klubovima, izgradili smo odnose koji opravdavaju naš pristup".

Da li će ovaj format ostati?

"Neophodne su bile promene i prilagođavanja. Ovih osam grupa po četiri tima, umesto četiri po osam, dalo nam je priliku da ispitamo nešto novo. Krizu smo pretvorili u šansu. Videli smo novi format i rezultati su izvanredni. Interes utakmica je porastao. Žao nam je samo što nije bilo navijača jer bi to stvorilo još lepšu sliku. Videćemo da li ćemo nastaviti sa istim formatom. Najveći benefit je da smo imali prostor, da se uzme vazduh".

Takmičenje je sazrelo za finalne turnire koji se ne organizuju na terenu jednog od učesnika.

"O tome se stalno vodi debata. Kada smo počeli, znali smo da neće biti lako organizovati u bilo kom gradu. Veoma je malo takmičenja koja mogu da prizovu pune tribine na neutralnom terenu - UEFA Liga šampiona, NFL Superbol… Morali smo da idemo u okruženja gde će domaćin podići interesovanje. Ipak, Antverpen je bio pokazatelj nečeg novog, jer domaći tim prvi put nije igrao u finalu, ali smo imali 17.000 navijača na toj utakmici. Razmišljaćemo i o neutralnim dvoranama. Nećemo biti partneri sa domaćim klubovima, već sa ligama i mestima. Došli smo do tog nivoa i spremni smo za novi korak".

Takmičenje doživljava uspon i kada su u pitanju komunikacija i društvene mreže.

"To je osnovno. TV produkcija i ”prikazivanje” kroz društvene mreže. Izuzetno smo zadovoljni onim što se napravilo. Sada je bila najbolja TV produkcija u Ligi šampiona i najbolje reakcije na društvenim mrežama. To je komppliment za sve koji rade za laptopovima da bi dali ovakav sadržaj navijačima. Mi smo broj jedan takmičenje u Evropi sa 2,5 miliona pratilaca. To cene navijači, timovi, pi-arovi klubova, dok su igrači zadovoljni nivoom promocije u Ligi šampiona".

Nagradni fond nije ono što privlači klubove ovom takmičenju, već mogućnost da kroz njega napreduju.

"Povećavanje nagrada nije jedino što klubovi gledaju. Živimo u paradoksalnom okruženju u evropskoj košarci. To nije konvencionalna biznis atmosfera. Kada vidimo milione koji najbolji evroligaški klubovi gube godišnje, možemo da kažemo da dobijanje para nije nešto što oni traže. Toliko klubova svesno gube milione. Naš princip je da ponudimo okruženje koje omogućava klubovima da rastu, a ako su uspešni da dobiju i prihode koji su važni za budžete. Investicije koje imamo nisu namenjene bacanju para na sto da bi se privukli klubovi. Mi razvijamo šansu, prikazivanje i stabilnost klubovima. Tako će klubovi sami da prave prihode. Mi ćemo da rastemo da bismo spremno dočekali neka velika imena".

Četiri takmičenja u Evropi je mnogo prema mišljenju prvog čoveka FIBA Lige šampiona.

"Jedna od najvažnijih misija kada smo počeli, jeste da promenimo reljef evropske košarke. Čujete poređenja između fudbala i košarke, razlike između popularnosti i tržišne vrednosti u košarci. Čitam sve više kako model nije održiv kada vidimo da najbolje ekipe gube po 30 miliona godišnje od budžeta koji nije veći od 45 miliona. Te statistike brinu. Ovo nije uobičajeno biznis okruženje gde neko uloži i onda gleda kako kompanija raste. Ovo je veštački naduvano okruženje gde fudbalski klubovi sa lakoćom prebacuju novac košarkaškim sektorima kako bi se osvajale titule. Vlasnici su spremni na ludosti koje ne ispunjavaju biznis principe. I to je za divljenje - sve dok tako nastave. Evropska košarka ima mnogo priča gde su istorijski klubovi nestajali u trenutku kada bi vlasnik povukao ulaganja. To je jer nema organskog rasta. Što se više zatvaramo, manje dajemo priliku novim investitorima. Mi predlažemo drugačiji model, da klubovi budu otvoreni, da donose investitore i kapital u takmičenja, a tek onda da se bore za visoke pozicije. Prepoznajemo problem u Evropi. Četiri takmičenja su za dva više od onoga što je dobro. FIBA i lige su investirali mnogo da bi mogli da sede za stolom i pokrenu ovu diskusiju o promeni reljefa. To je svesno urađeno sa dugoročnom vizijom, radeći sa federacijama, ligama i klubovima kako bi se napravio model. Nemoguće je da kompletna vrednost košarke na tržištu bude ispod 100 miliona evra".

U suštini samo VTB i ABA liga nisu zastupljeni koliko bi trebalo u ovom takmičenju.

"Razgovaramo sve vreme, ali ih više informišemo, dajemo im priliku da biraju takmičenje koje ima smisla za njih i nagrađuje ono što rade na terenu. Nastavljamo istom putanjom, ne jurimo posebne. Imamo klubove sa kojima razgovaramo, jasno je da su neka tržišta izazovnija nego druga. Naprimer, Rusija nije najbolje predstavljena u BCL, zato smo zahvalni na saradnji sa Nižnjim Novgorodom koji je peti u VTB što pokazuje kakvu budućnost može klub da ima. Sada smo u okruženju gde klubovi imaju, ili baš i nemaju pravo izbora, jer vide kako druga takmičenja uzimaju model sa licencama i sklanjaju klubove koji dobro igraju u domaćim takmičenjima. Pričamo o drugačijim filozofijama. Optimisti smo, ne samo kada je Liga šampiona u pitanju, već i evropska košarka. Verujemo da je vreme za ključne odluke, a nama je drago što ćemo biti deo toga", poručio je Komninos.