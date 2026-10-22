Prvi kauboj NBA lige – dobro obratite pažnju na ovog klinca
Vreme čitanja: 3min | čet. 22.10.26. | 16:20
Darijus Ejkuf biće hit ove sezone u Sakramento Kingsima, kakvi god Kraljevi da budu
Prava je umetnost kako Sakramento Kingsi uspeju svake godine da budu sve gori i gori, osim onomad jednom kada su igrali plej-of i ispali od Golden Stejt Voriorsa u sezoni 2022/23, kada im je Stef Kari ubacio 50 poena u sedmoj utakmici u njihovoj dvorani. To je bio očigledno jedan jedini incident u poslednjih 20 godina jer su pre toga igrali poslednji put isto prvu rundu kada je još Predrag Stojaković igrao za Kraljeve. Poslednjih sezona su se vratili na staro, da budu među najgorima ili konkretno najgori.
Katastrofalno vođenje ekipe od strane vlasnika i uprave, loši potezi generalnog menadžera, nikako da se nađe pravi trener, igrači ili stari i isušeni ili tu negde između svega, uz po kojeg mladog koji nikada ništa ne uradi, i još "milion" stvari zbog kojih je muka biti navijač kluba iz glavnog grada Kalifornije. Neće ni ova sezona biti ništa bolja od prethodne jer ako namaknu 20 pobeda, mogu da pevaju. Mada, imaju jednog zanimljivog igrača zbog kog će se uključivati u televizijski prenos – Darijusa Ejkufa Džuniora. Zvaćemo ga dalje bez ovog Džunior, nemojte zameriti.
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Ko je pratio koledž košarku prošle sezone, konkretno Arkanzas za koji je igrao godinu tada i to je od njega na univerzitetu, mogao je da vidi ovog 188 centimetara visokog plejmejkera kako postaje najveći kauboj još od Džona Vejna i njegovih filmskih ostvarenja. Ko voli, voli – ovakav tip igrača. Momak iz Detroita imao je zeleno svetlo na koledžu i ne da je igrač sa pet zvezdica iz srednje škole koristio to, nego je pucalo na sve strane. Davao je na koledžu 23 poena u proseku, uz 6,6 asistencija kao i neko ko voli da razigrava saigrače, ali zato nije ispuštao loptu. Kod njega je i to je to.
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Davao je dosta poena, bio je najbolji strelac NCAA, osvojio nagradu Bob Kuzi za najboljeg plejmejkera koledža, stvarno je bio neverovatan i pokupio je gotovo sva dostignuća, međutim su se NBA ekipe malo i plašile šta bi mogao da im donese. Ne toliko visok, ne toliko dobar defanzivac - odbranu, da se razumemo, ne pipa, baš retko - mnogo traži loptu u rukama i pričalo se da bi mogao da padne duboko u prvoj rundi.
Neko je morao da se kocka, i to su bili Sakramento Kingsi koji jednostavno nemaju nijednog jedinog beka za budućnost, niti će bilo ko potpisati tamo. Baci kocku i čekaj prave brojeve. Nema šta, ako je neko morao da rizikuje to su oni. Bio je dobar u predsezoni, ali prva utakmica...
Posle svih ovih reči, pomislili biste – mora da je 'pokidao' na debiju u NBA ligi, da je ko zna šta uradio. Naprotiv, dao je tek 12 poena i promašio 19 šuteva! Šutirao je 5/17 za dva i 0/7 za tri, uz 2/5 sa linije za slobodna bacanja. Slobodno se može reći da je to za 35 minuta katastrofa. Dodao je tri skoka, tri asistencije i tri ukradene lopte...
Međutim, poenta je sledeća. Klinac od 19 godina ušao je u NBA ligu i na prvoj utakmici uzeo loptu u ruke i rekao sklonite se, sad ću ja. Šutnuo je 24 puta na meču, što ne rade ni najveće zvezde, i niko miništa nije zamerio. Po principu, biće bolje sledeći put. Nametnuo se odmah i poručio da je plejmejkerska pozicija njegova, da je lopta njegova i da će šutirati do mile volje.
I na taj način se razvijaju igrači u NBA ligi, posebno u lošim timovima. Zato, obratite pažnju na ovog momka. Imaće još ovakvih partija, sigurno. Ali, imaće i nekih zbog kojih ćete se hvatati za glavu.
NBA večeras
01.00 (1,70) Filadelfija (15,0) Klivlend (2,40)
03.30 (1,35) Oklahoma (16,0) Denver (3,70)
*** kvote su podložne promenama