Prvi kauboj NBA lige – dobro obratite pažnju na ovog klinca

Ko je pratio koledž košarku prošle sezone, konkretno Arkanzas za koji je igrao godinu tada i to je od njega na univerzitetu, mogao je da vidi ovog 188 centimetara visokog plejmejkera kako postaje najveći kauboj još od Džona Vejna i njegovih filmskih ostvarenja. Ko voli, voli – ovakav tip igrača. Momak iz Detroita imao je zeleno svetlo na koledžu i ne da je igrač sa pet zvezdica iz srednje škole koristio to, nego je pucalo na sve strane. Davao je na koledžu 23 poena u proseku, uz 6,6 asistencija kao i neko ko voli da razigrava saigrače, ali zato nije ispuštao loptu. Kod njega je i to je to.

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Davao je dosta poena, bio je najbolji strelac NCAA, osvojio nagradu Bob Kuzi za najboljeg plejmejkera koledža, stvarno je bio neverovatan i pokupio je gotovo sva dostignuća, međutim su se NBA ekipe malo i plašile šta bi mogao da im donese. Ne toliko visok, ne toliko dobar defanzivac - odbranu, da se razumemo, ne pipa, baš retko - mnogo traži loptu u rukama i pričalo se da bi mogao da padne duboko u prvoj rundi.

Neko je morao da se kocka, i to su bili Sakramento Kingsi koji jednostavno nemaju nijednog jedinog beka za budućnost, niti će bilo ko potpisati tamo. Baci kocku i čekaj prave brojeve. Nema šta, ako je neko morao da rizikuje to su oni. Bio je dobar u predsezoni, ali prva utakmica...

Posle svih ovih reči, pomislili biste – mora da je 'pokidao' na debiju u NBA ligi, da je ko zna šta uradio. Naprotiv, dao je tek 12 poena i promašio 19 šuteva! Šutirao je 5/17 za dva i 0/7 za tri, uz 2/5 sa linije za slobodna bacanja. Slobodno se može reći da je to za 35 minuta katastrofa. Dodao je tri skoka, tri asistencije i tri ukradene lopte...

Međutim, poenta je sledeća. Klinac od 19 godina ušao je u NBA ligu i na prvoj utakmici uzeo loptu u ruke i rekao sklonite se, sad ću ja. Šutnuo je 24 puta na meču, što ne rade ni najveće zvezde, i niko miništa nije zamerio. Po principu, biće bolje sledeći put. Nametnuo se odmah i poručio da je plejmejkerska pozicija njegova, da je lopta njegova i da će šutirati do mile volje.

I na taj način se razvijaju igrači u NBA ligi, posebno u lošim timovima. Zato, obratite pažnju na ovog momka. Imaće još ovakvih partija, sigurno. Ali, imaće i nekih zbog kojih ćete se hvatati za glavu.

NBA večeras

01.00 (1,70) Filadelfija (15,0) Klivlend (2,40)

03.30 (1,35) Oklahoma (16,0) Denver (3,70)

*** kvote su podložne promenama