Na krilima izvanrednog Džejsona Tejtuma Boston je savladao Bruklin (125:119) i tako smanjio zaostatak u seriji međusobnih duela.

Lider domaćina upisao je 50 poena uz šest skokova i sedam asistencija, te je najzaslužniji što su Seltiksi uspeli da odgovore Netsima na dve pobede u Njujorku.

Iako su gosti fenomenalno otvorili susret i vrlo rano stigli do plus 15, domaći tim je pokazao izuzetnu mentalnu snagu i želju da očuva šanse u plasman u narednu rundu što je rezultiralo povratkom u igru. Potpuni preokret Boston je režirao u drugom kvartalu tokom kojeg je u jednom momentu imao i plus deset.

Sredinom treće deonice Netsi su uspeli da neutrališu vođstvo rivala, čak i stignu do pola koša prednosti, ali je domaćin brzo pokazao reakciju te se prednost Bruklina 73:72 ujedno ispostavila i kao poslednja za goste.

Netsima za treću pobedu u nizu nije bilo dovoljno ni vrlo dobro veče Hardena koji je postigao 41 poen uz 10 asistencija i sedam skokova, a kojeg je u stopu pratio Durent sa 39 poena i devet skokova.

Na drugoj strani, uz već pomenutog Tejtuma, vrlo dobro veče imali su Smmart sa 23 poena i Tompson sa 19 poena i 13 skokova.

Podsetimo, Bruklin je slavio u prva dva susreta (104:93, 130:108), a četvrti duel u seriji zakazan je za 31. maj.

Pobedu nakon dva poraza ostvarili su i Klipersi koji su na gostovanju Dalasu vratili jedan od dva "brejka" pobedom 118:108.

Iako je domaćin fenomenalno otvorio duel i rano stigao do osetne prednosti koja je iznosila čak i 19 poena prednosti, košarkaši tima iz Los Anđelesa već u drugom delu druge četvrtine uspeli su da dođu do preokreta.

Vođstvo Klipersa variralo je tokom trećeg kvartala, međutim, poslednja četvrtina i bleda igra domaćina predstavljali su poklon koji su gosti oberučke prihvatili.

Dalasu ni vrlo dobro veče Luke Dončića koji je postigao 44 poena uz po devet skokova i asistencija nije bilo dovoljno da upiše treću uzastopnu pobedu, a glavne zasluge za trijumf u redovima gostiju pripale su Kavaiju Lenardu (36 poena, osam skokova) i Pol Džordžu (29 poena, sedam skokova).

Kao i Bruklin i Boston, naredni izazov, rivale očekuje 31. maja.

NBA REZULTATI

Atlanta - Njujork 105:94 (2:1 u seriji)

/Jang 21 - Rouz 30/

Boston - Bruklin 125:119 (2:1 u seriji)

/Tejtum 50 - Harden 41/

Dalas - Klipers 108:118 (2:1 u seriji)

/Dončić 44 - Lenard 36/