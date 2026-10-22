Puče stotka u Minhenu: Kabengele razneo Bajern u reketu, rafali Okoba i Bertansa

Dobila je svoje Baskonija u Vitoriji, Armani je u Milanu pružio jači otpor i na kraju ipak morao da potpiše kapitulaciju, dok je Bajern kod kuće prošao kao bos po trnju protiv strašnog Dubaija - 107:91 (29:14, 34:22, 19:31, 25:24).

Ovakve pobede samo podižu vrednost onoga što je Crvena zvezda napravila pre dve sedmice u Koka Kola Areni, jer ovaj Dubai jeste i biće legitimni kandidat za Fajnal for! Iako bez Toka Šengelije, sastav sa Bliskog istoka prošetao se Minhenom i razmontirao protivnika već na poluvremenu, kada je na semaforu stajalo 63:36. Jeste, videli smo ove sezone već dva puta da su ekipe uspevale da nadomeste minus od 28 poena, Olimpijakos je čak uspeo i da slavi posle takvog zaokreta, ali ovde je bilo sasvim jasno da Bajernovi košarkaši nemaju šanse, da ne mogu da preokrenu stvari u svoju korist, sve da se igralo još cela jedna utakmica. Jednostavno, Ćavi Paskval je imao prejake adute na svojoj strani i pre svega njegovi igrači bili su fantastično raspoloženi i na to skromni sastav Bajerna nije imao nikakvo rešenje.