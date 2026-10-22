Puče stotka u Minhenu: Kabengele razneo Bajern u reketu, rafali Okoba i Bertansa
Vreme čitanja: 8min | čet. 22.10.26. | 21:51
Filip Petrušev odlično počeo, pa stao. Vladimir Lučić solidan
Dobila je svoje Baskonija u Vitoriji, Armani je u Milanu pružio jači otpor i na kraju ipak morao da potpiše kapitulaciju, dok je Bajern kod kuće prošao kao bos po trnju protiv strašnog Dubaija - 107:91 (29:14, 34:22, 19:31, 25:24).
Ovakve pobede samo podižu vrednost onoga što je Crvena zvezda napravila pre dve sedmice u Koka Kola Areni, jer ovaj Dubai jeste i biće legitimni kandidat za Fajnal for! Iako bez Toka Šengelije, sastav sa Bliskog istoka prošetao se Minhenom i razmontirao protivnika već na poluvremenu, kada je na semaforu stajalo 63:36. Jeste, videli smo ove sezone već dva puta da su ekipe uspevale da nadomeste minus od 28 poena, Olimpijakos je čak uspeo i da slavi posle takvog zaokreta, ali ovde je bilo sasvim jasno da Bajernovi košarkaši nemaju šanse, da ne mogu da preokrenu stvari u svoju korist, sve da se igralo još cela jedna utakmica. Jednostavno, Ćavi Paskval je imao prejake adute na svojoj strani i pre svega njegovi igrači bili su fantastično raspoloženi i na to skromni sastav Bajerna nije imao nikakvo rešenje.
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Prvi među jednakima bio je Mfiondu Kabengele. Dubaijev centar zabeležio je najbolju partiju u sezoni koju je završio sa 24 poena za 26 minuta, uz sedam uhvaćenih lopti i dve asistencije za indeks 29! Sjajno je rasporedio napadački učinak i bio prava noćna mora za poroznu centarsku liniju Bajerna, a utakmicu je otvorio silovito sa 10 od ukupno 29 timskih poena u prvoj četvrtini! Dubai je već tada imao velikih 15 poena više, a u stopu su ga pratili Mekinli Rajt i Filip Petrušev. Nekadašnji plejmejker Budućnosti je već posle uvodnih deset minuta imao devet poena, dok je srpski reprezentativac svih svojih osam poena dao u uvodnom periodu, a utakmicu je počeo kao starter. Kasnije se uspavao, ali ni Ćavi Paskval nije imao potrebu da troši previše svoje najbolje igrače.
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Tokom druge četvrtine šuterskoj lavini pridružili su se Eli Okobo i Džeron Blosomgejm koji je na polovini deonice kumovao seriji 12:0 čime su gosti zadržali prednost od 25 poena (56:31) i od tog momenta bilo je jasno da se minhenskom timu "smeši" rezultatska katastrofa. Dubai je nastavio da drži izuzetan ritam i u drugom poluvremenu, već na otvaranju trećeg kvartala bilo je i maksimalnih +28 (67:39), pa je do kraja samo održavao distancu i priveo meč mirnom kraju.
Okobo je susret završio sa 17 poena (7/10 iz igre), a zajedno sa Davisom Bertansom ubacio je po tri trojke! Džeron Blosomgejm je imao poen manje, Dvejn Bejkon je ostao na samo dva poena, ali je podelio i šest asistencija. Kosta Kondić je bio odličan sa 12 poena za 17 minuta, dok je Rajt zabeležio 15 poena i pet razigravanja za 23 minuta. Dvejn Vašington je ubacio 17 poena, (7/15 iz igre), ali je većinu dao u periodu kad je Dubai već imao ogromnu prednost. Oskar da Silva je dodao 14, Džastinijan Džesap 15 poena. Vladimir Lučić je odigrao 22 minuta i imao sedam poena, četiri asistencije i tri skoka.
EVROLIGA - 7. kolo
Sreda:
Hapoel Tel Aviv - Virtus 90:81
/Ledej 22 - Alston 12/
Četvrtak:
Anadolu Efes - Bešiktaš 89:80
/Pejn 22 - Omoruji 16/
Bajern Minhen - Dubai 91:107
/Vašington 17 - Kabengele 24/
Makabi - Real Madrid 99:113
/Klark 20 – Kampaco 21/
Panatinaikos - Baskonija 85:79
/Lesor 20 - Spanjolo 16/
Olimpija Milano - Barselona 81:89
/Barnel 15 – Panter 17/
Partizan Mozzart Bet - Crvena zvezda u toku
Petak:
19.00: (1,17) Žalgiris (20,0) Asvel Lion (6,00)
20.15: (1,50) Olimpijakos (16,0) Fenerbahče (3,00)
20.45: (2,65) Pariz (16,0) Valensija (1,60)
*** Kvote su podložne promenama