Delovalo je nekoliko puta ove sezone da je Mornar gotovo "nepobediv", ali je i sjajni tim Mihaila Pavićevića doživeo loše veče, pa je morao da pruži ruku Andori. Španski predstavnik slavio je u Baru sa 74:71 uz odličnu igru bivšeg igrača Partizana, Artjoma Parahovskog.

Meč se lomio u poslednjim minutima, Mornar je imao prednost do rezultata 71:69, ali potom je Andora uspela da sa linije za slobodna bacanja reši meč u svoju korist. Tajson Perez je fauliran na 11 sekundi pre kraja, dao je sva tri penala, a na kraju je Pulen promašio šut za tri poena za produžetak i tu je bio kraj.

Najefikasniji u pobedi Andore bili su Klevin Hana sa 16 i Parahovski sa 12 poena i sedam skokova, dok je Džeremi Senglin dodao 11 poena.

IZBOR UREDNIKA

Kod Mornara je ubedljivo najbolji bio Pulen. One je igrao pola sata i za to vreme je dao 22 poena. Šutirao je 4/8 za dva i 4/6 za tri, uz 2/2 sa penala. Po devet poena su dodali Keni Gebrijel, Nemanja Gordić i Ajzea Vajthed. Ali, nije to bilo dovoljno za Andoru.

Barani nisu postigli nijedan koš u poslednjih minut i 50 sekundi utakmice i to je rezultiralo ovim porazom. Gosti su to kaznili i serijom 7:0 došli do prvog trijumfa u Top 16 fazi.

Mornar će u nedelju u derbiju ABA lige dočekati Crvenu zvezdu.

EVROKUP - sreda

Uniks - Gran Kanarija 73:62

/Holand 14 - Okoje 12/

Burg - Virtus 87:99

/Anđušić 19 - Hanter 23/

Mornar - Andora 71:74

/Pulen 22 - Hana 16/

Trento - Lokomotiva

Huventud - Nanter